MetaTrader 4 en macOS

Hemos preparado un instalador especial de la plataforma comercial MetaTrader 4 para macOS: se trata de un asistente completo que permite instalar la aplicación como nativa, y realiza todas las acciones necesarias: detecta su sistema, descarga e instala la última versión de Wine para él, lo configura, y luego instala MetaTrader dentro del mismo. Todo sucede en modo automático, solo hay que esperar a que se complete la instalación, después de lo cual se podrá empezar a trabajar inmediatamente con la plataforma.

Requisitos del sistema



La versión mínima de macOS para instalar MetaTrader 4 es Big Sur (11). La plataforma funciona con todas las versiones modernas del sistema y es compatible con todos los procesadores Apple, desde el M1 hasta las últimas versiones lanzadas.





Preparación: compruebe la versión de Wine



Si ya está usando MetaTrader en macOS, compruebe la versión actual de Wine, esta se muestra en el registro de la plataforma en el arranque:

2025.01.31 12:40:45.967 Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

2025.01.31 12:40:45.967 MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)



Si tiene una versión de Wine inferior a la 8.0.1, le recomendamos encarecidamente que desinstale la plataforma antigua junto con el prefijo de Wine en el que esté instalada. Guarde previamente por separado todos los archivos necesarios: plantillas, asesores expertos descargados, indicadores, etc. La propia plataforma se puede eliminar como de costumbre, moviéndola de la sección "Aplicaciones" a la papelera. Puede eliminar el prefijo Wine a través del Finder. Elija en el menú «Ir \ Ir a la carpeta» e introduzca el nombre del catálogo — ~/Library/Application Support/.





~/Library/Application Support/Metatrader 4

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4



Una vez en él, elimine las siguientes carpetas:





Instalación



La plataforma MetaTrader 4 se instala como una aplicación normal de macOS. Ejecute el archivo descargado y siga las instrucciones. En el proceso se le pedirá que instale paquetes adicionales de Wine (Mono, Gecko), acepte; los necesita para trabajar.





Espere hasta que la instalación se haya completado y comience a trabajar con MetaTrader 4:









Catálogo de datos de MetaTrader 4



Para MetaTrader 4 en Wine creas tu propio disco lógico virtual con el entorno necesario. En el disco, al realizar la instalación por defecto, el catálogo de datos de la plataforma se encuentra en la siguiente ruta:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4





Particularidades de la personalización del lenguaje de la interfaz

Al instalar MetaTrader 4 para Wine, se añade automáticamente soporte sólo para el idioma (locale) utilizado actualmente para macOS. En la mayoría de los casos, esto es suficiente. Si desea usar un idioma diferente para la plataforma, cambie al idioma de macOS correspondiente y reinicie el ordenador antes de instalarla. A continuación, instale la plataforma. Después, el idioma de macOS podrá volver al idioma original.





