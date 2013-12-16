Cómo llamar a los indicadores en MQL5

Introducción

En MQL5 existen varias formas de llamar a los indicadores y la mayoría de ellas usan las funciones IndicatorCreate() y iCustom(). Además, estas funciones solo devuelven el controlador (handle) del indicador para, posteriormente, realizar sobre él las demás operaciones. ¿Qué es un controlador (handle)? ¿Cómo utilizar las funciones IndicatorCreate() y iCustom()? Y ¿cómo puede su experto obtener los datos de su indicador? Todas estas cuestiones se tratan en este artículo.

Crear un archivo fuente.

Para empezar con nuestro experto vamos a crear su archivo fuente. Vamos a proceder de manera muy similar a como hacíamos en Meta Trader 4 llamando al MQL5 Wizard desde el menú Archivo -> Nuevo. En primer lugar seleccionamos Asesor Experto y pulsamos Siguiente.





A continuación, el sistema nos pedirá el nombre, los datos de contacto del autor y los parámetros de entrada del asesor experto. Introduzca el nombre del asesor (dato requerido) y el autor. Posteriormente podrá añadir parámetros de entrada directamente en el código si es necesario.





Tras hacer clic en Finalizar, el Asistente creará el siguiente código fuente:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Estructura del archivo fuente

Vamos a examinar brevemente la estructura del archivo fuente de un experto y profundizar un poco más.

El código del programa comienza con un encabezado. Se trata de un comentario que contiene el nombre del archivo y del autor. A continuación del título nos encontramos con las Propiedades del Programa (#property) de un experto. Aquí, la versión del programa se indica automáticamente, así como el nombre del autor y el enlace a su página en caso de haber introducido estos datos. Después de describir las propiedades, se introducen los parámetros de entrada (aún no los hemos introducido) y se declaran las variables globales.

Debe recordar que las propiedades deben establecerse en el archivo mql5 principal. ¡Todas las propiedades de los archivos incluidos serán ignoradas!

A continuación nos encontramos con tres funciones que procesan los eventos:



OnInit() - Se ejecuta una vez al inicio del experto al cambiar el carácter o el período sobre los que se establece el experto.

- Se ejecuta una vez al inicio del experto al cambiar el carácter o el período sobre los que se establece el experto. OnDeinit(const int reason) - También se ejecuta una vez cuando el experto finaliza su trabajo o cuando tiene lugar la reinicialización. El parámetro reason contiene código que origina la deinicialización.

- También se ejecuta una vez cuando el experto finaliza su trabajo o cuando tiene lugar la reinicialización. El parámetro contiene código que origina la deinicialización. OnTick() - Se inicia cada vez que se recibe un nuevo tick en el gráfico al que el experto está vinculado.

Conectar indicadores

En MQL5, ¡los métodos de trabajo con indicadores han cambiado! En MQL4, para obtener el valor del indicador en una barra concreta, el índice de dicha barra se pasaba a la función iCustom() como parámetro. Ahora no es necesario obtener el valor del buffer del indicador sino solo su controlador. Por medio de este controlador podemos obtener los valores de los indicadores para un intervalo gracias a una función especial llamada CopyBuffer(). Pero ¿qué es un controlador?

Un controlador es un identificador único creado para su uso con ciertos indicadores. Se representa como un entero y se almacena en el tipo int de la variable. Hay dos formas de obtener el controlador del indicador en MQL5:

Llamando a la función IndicatorCreate(), que devuelve el controlador del indicador en caso de que la operación tenga éxito, o bien, -1 en caso de fallo.

Llamando a una de las funciones technical indicators. El resultado de su ejecución es similar.



Ambos métodos son igualmente válidos y la decisión sobre el uso de uno u otro es solo suya. A continuación vamos a ver ambos métodos en mayor profundidad.

Obtener el controlador del indicador usando la función IndicatorCreate().



Como resultado de la ejecución con éxito de la función IndicatorCreate() vamos a obtener el controlador del indicador y, en caso de fallo de la función, ésta devolverá el valor INVALID HANDLE igual a -1. Si el indicador que ha sido llamado tiene parámetros, antes de llamar a la función debemos introducir una matriz de parámetros del tipo MqlParam. Cada elemento de esta matriz se representa como una estructura del tipo MqlParam con cuatro campos. El primer campo de esta estructura indica cuál de los restantes tres campos se usa como parámetro para el indicador.



Vamos a escribir el código que creará los controladores de los indicadores Media Móvil y SAR parabólico. Comenzaremos declarando las variables globales que almacenarán los controladores y también declararemos una matriz del tipo MqlParam para poder establecer los parámetros para los indicadores:

int MA1 = 0 , MA2 = 0 , SAR = 0 ; MqlParam params[];

Este código puede introducirse inmediatamente después de definir las propiedades del experto.

Una vez que las variables se han declarado, podemos introducir la matriz de parámetros y llamar a la función IndicatorCreate(). Es mejor hacer esto en la función OnInit(), ya que el indicador se creará una vez al inicio del programa ¡y no con cada tick!

Vamos a introducir la matriz de parámetros y llamar al primer indicador:

int OnInit() { //--- ArrayResize( params , 4 ); params [ 0 ].type =TYPE_INT; params [ 0 ].integer_value= 5 ; params [ 1 ].type =TYPE_INT; params [ 1 ].integer_value= 0 ; params [ 2 ].type =TYPE_INT; params [ 2 ].integer_value=MODE_SMA; params [ 3 ].type =TYPE_INT; params [ 3 ].integer_value=PRICE_CLOSE; MA1 = IndicatorCreate(Symbol(), 0 , IND_MA, 4 , params ); //--- return(0); }

Como la matriz params ha sido declarada como matriz dinámica, es decir, el tamaño de la matriz no se estableció entre corchetes, antes de usarla debemos establecer su tamaño. Usando la función ArrayResize() podremos definir el tamaño igual al número de parámetros que luego asignaremos a la matriz. Para la media móvil se necesitan cuatro parámetros.

El primer parámetro es el período MA. Se establece como un entero. Por tanto, al campo type del primer parámetro le asignaremos el valor TYPE_INT, y de esta forma nuestra función IndicatorCreate() "comprenderá" que el valor debe ser tomado del campo integer_value. Al ser todos los parámetros de la media móvil del tipo int, estos se establecerán adecuadamente.

Una vez que se ha introducido la matriz, podemos llamar a la función IndicatorCreate(). Su salida será almacenada en la variable MA1. No debemos encontrar dificultades al llamar a la función y es preciso asignar a esta cinco parámetros:

El primero es el nombre de la herramienta utilizada. La función Symbol() nos devolverá el nombre de la herramienta actual sobre la que el experto está siendo ejecutado.

El segundo parámetro especifica el período de tiempo sobre el que el indicador es contabilizado.



El tercer parámetro especifica el tipo de indicador que será llamado.



El cuarto parámetro especifica el número de parámetros que se pasarán a la matriz params .

. Y, finalmente, el quinto parámetro es la matriz de parámetros de entrada del indicador.

¡Y eso es todo! Tenemos el controlador MA rápido y hemos de obtener el MA lento y los controladores de indicadores SAR. Como resultado, la función OnInit() se mostrará de la siguiente forma:

int OnInit () { ArrayResize (params, 4 ); params[ 0 ].type = TYPE_INT ; params[ 0 ].integer_value= 5 ; params[ 1 ].type = TYPE_INT ; params[ 1 ].integer_value= 0 ; params[ 2 ].type = TYPE_INT ; params[ 2 ].integer_value= MODE_SMA ; params[ 3 ].type = TYPE_INT ; params[ 3 ].integer_value= PRICE_CLOSE ; MA1 = IndicatorCreate ( Symbol (), 0 , IND_MA , 4 , params); params[ 0 ].type = TYPE_INT ; params[ 0 ].integer_value= 21 ; params[ 1 ].type = TYPE_INT ; params[ 1 ].integer_value= 0 ; params[ 2 ].type = TYPE_INT ; params[ 2 ].integer_value= MODE_SMA ; params[ 3 ].type = TYPE_INT ; params[ 3 ].integer_value= PRICE_CLOSE ; MA2 = IndicatorCreate ( Symbol (), 0 , IND_MA , 4 , params); ArrayResize (params, 2 ); params[ 0 ].type = TYPE_DOUBLE ; params[ 0 ].double_value = 0.02 ; params[ 1 ].type = TYPE_DOUBLE ; params[ 1 ].double_value = 0.2 ; SAR = IndicatorCreate ( Symbol (), 0 , IND_SAR , 2 , params); return ( 0 ); }

Para obtener el controlador MA lento solo podemos cambiar el período de 5 a 21. Cuando el SAR parabólico es llamado, los números de coma flotante (dobles) se transfieren a sus parámetros. Cuando introducimos la matriz debemos tener esto en cuenta y poner el valor TYPE_BOUBLE en el campo "type" y el propio parámetro en el campo "double_value". Además, el SAR requiere solo dos parámetros, de forma que el tamaño de la matriz cambie a 2 usando ArrayResize().

En este punto finaliza la función IndicatorCreate(). En mi opinión, esta forma de llamar a los indicadores es más apropiada en los enfoques orientados a objeto, en los que la librería de clases ha sido creada para trabajar con indicadores. Esta librería hará que los proyectos de grandes dimensiones sean más fáciles de procesar. Para escribir y probar los expertos rápidos es mejor usar el siguiente método.



Obtener el controlador usando funciones de indicadores técnicos.



El segundo método, que nos permitirá obtener el controlador del indicador, consiste en llamar a una de las funciones de indicadores técnicos. Cada una de estas funciones pretende obtener el controlador de uno de los indicadores estándar incluidos en Meta Trader 5. Todos ellos tienen un cierto número de parámetros dependiendo del indicador para el que estén pensados. Por ejemplo, para el indicador CCl se llama a la función iCCl() como se muestra a continuación:

CCI = iCCI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 20 , PRICE_CLOSE );

Puede utilizarse otro controlador de indicador como último parámetro en la función de indicadores técnicos en lugar del tipo precio. El indicador, una vez que ha sido llamado de esta forma, será calculado mediante el uso de los datos de otro indicador, en lugar de utilizar el precio.

La función iCustom() resulta especialmente interesante, ya que permite llamar a cualquier indicador, incluso los indicadores personalizados. Vamos a escribir un código similar al anterior pero usando la función iCustom():

int OnInit () { MA1 = iCustom ( NULL , 0 , "Custom Moving Average" , 5 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); MA2 = iCustom ( NULL , 0 , "Custom Moving Average" , 21 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); SAR = iCustom ( NULL , 0 , "ParabolicSAR" , 0.02 , 0.2 ); return ( 0 ); }

Debe recordarse que es mejor obtener el indicador durante el inicio del experto y, por tanto, debemos hacer la llamada en la función OnInit().

La función iCustom() contiene los siguientes parámetros:

El nombre de la herramienta utilizada, dato que es usado para calcular el indicador. NULL es la herramienta actual. Puede usar Symbol () en lugar de NULL, no hay grandes diferencias. En el caso de Symbol (), se transfiere el nombre de un instrumento a iCustom(), pero en el caso de NULL, iCustom() encuentra el instrumento financiero por sí mismo. Período del gráfico. Para especificar el período podemos usar los períodos de tiempo para gráficos predefinidos, así como 0 para hacer referencia al período actual. Nombre del indicador. El indicador llamado debe ser compilado y debe encontrarse en la carpeta "MQL5\Indicators\" o en alguna de sus subcarpetas. Parámetros restantes. Estos valores se usarán como parámetros de entrada para el indicador llamado, de forma que su tipo y la secuencia deben coincidir entre ellos. Si no han sido especificados se usarán los valores por defecto.

Tal y como se ha mencionado con anterioridad - este método es más apropiado para el trabajo con indicadores si no ha usado librerías. Ahora, una vez que se han recibido los controladores, ¡podemos comenzar a trabajar con los valores de los indicadores!

Obtener los datos del indicador



Lo bueno de trabajar con datos de indicadores en MQL5 es que ahora es posible obtener los datos solo para el intervalo que necesitemos. Podemos establecer dicho intervalo de varias formas:

Obtener el número indicado de barras relativas a la barra seleccionada.

Obtener el número indicado de barras relativas a la fecha seleccionada.

Obtener datos del indicador para un intervalo de tiempo dado, es decir, indicando las fechas de inicio y finalización.

Para obtener la fecha del indicador se utiliza la función CopyBuffer(). El método de obtención de datos a utilizar dependerá del tipo de parámetros de entrada que van a ser transferidos a esta función.



A continuación, vamos a escribir el código que copia el dato del indicador (hemos obtenido los controladores anteriormente) en las matrices:

void OnTick () { double _ma1[], _ma2[], _sar[]; ArraySetAsSeries (_ma1, true); ArraySetAsSeries (_ma2, true); ArraySetAsSeries (_sar, true); if ( CopyBuffer (MA1, 0 , 0 , 20 ,_ma1) < 0 ){ Print ( "CopyBufferMA1 error =" , GetLastError ());} if ( CopyBuffer (MA2, 0 , 0 , 20 ,_ma2) < 0 ){ Print ( "CopyBufferMA2 error =" , GetLastError ());} if ( CopyBuffer (SAR, 0 , 0 , 20 ,_sar) < 0 ){ Print ( "CopyBufferSAR error =" , GetLastError ());} }

Ahora, todo nuestro trabajo se centrará en la función OnTick(), ya que con cada tick cambian los datos de los indicadores y, por tanto, deben actualizarse.

En primer lugar, vamos a declarar las matrices dinámicas para cada buffer del indicador. En mi opinión, es mejor utilizar datos del indicador si el indexado de la matriz va a ser el mismo que en las series de tiempo, es decir, en el elemento 0 de la matriz habrá datos de la última barra, en el elemento número 1, el último excepto uno, etc. El método de indexado se establece mediante la función ArraySetAsSeries().



Una vez que se ha establecido el método de indexado, podemos comenzar a rellenar las matrices. Para calcular cada indicador llamaremos a la función CopyBuffer() con el siguiente conjunto de parámetros:

El controlador del indicador del que queremos obtener el dato. El número del buffer del indicador. Como los indicadores MA y SAR tienen un solo buffer, les asignaremos el valor 0. Si hubiera más de un buffer, el segundo sería el número 1, el tercero el número 2, etc. La barra inicial a partir de la que se empieza a contar. El número de barras que queremos copiar. La matriz {/0} en la que el dato es copiado.

Si la llamada tiene éxito, la función CopyBuffer() devuelve el número de elementos copiados, mientras que si falla nos devolverá el valor -1. En caso de fallo, debe hacerse un seguimiento del error, de forma que si los valores devueltos son inferiores a 0 escribiremos el error en el registro de expertos mediante la función Print().

Conclusión

Llegados a este punto, nuestro trabajo con los indicadores está aún lejos de finalizar. Este artículo trata solo los métodos básicos para acceder a los datos de los indicadores. Y para una mayor comodidad, es mejor utilizar el enfoque orientado a objetos incluido en MQL5 ¡a un nivel considerable!