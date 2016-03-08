Encuesta: Lo que opinan los traders del Terminal móvil

Desafortunadamente, todavía no hay previsiones claras acerca del futuro del trading móvil. Sin embargo, hay muchos rumores entorno a esta cuestión. En nuestro intento de disipar las dudas, hemos decidido realizar una encuesta entre los traders para averiguar sus opiniones acerca de los terminales móviles. Por medio de esta encuesta, hemos conseguido establecer una imagen clara de lo que piensan en este momento nuestros traders que usan terminales móviles del producto, así como sus propuestas y expectativas para los futuros desarrollos de nuestros terminales móviles.

Según los resultados de la encuesta, las funcionalidades y características implementadas actualmente en los terminales móviles ofrecidos por MetaQuotes Software Corp. satisfacen plenamente las necesidades del 92 % de sus usuarios. Al mismo tiempo, el 6 % de los encuestados cree que hay que introducir ciertas mejoras en el terminal móvil para que se uso sea más cómodo. Krzysztof Turowski ha dejado este comentario: "Sin embargo, si planean mejoras, deberían prestar atención los símbolos que se mueven hacia arriba y hacia abajo en la ventana de las «Cotizaciones»".

Las características incorporadas actualmente en el terminal móvil no satisfacen al 2 % de los encuestados. Por este motivo, no están utilizando los terminales móviles.

En base a las respuestas que hemos recibido, podemos decir que el futuro del trading móvil está aún por determinar. Más de la mitad de los encuestados (57 %) considera que el trading móvil se convertirá en la principal tecnología de trading en el futuro. Karl J. Zinchak cree que el trading móvil "… se convertirá en la corriente predominante... Tan simple como usar un teléfono móvil". Los traders piensan también que una de las mayores ventajas del terminal móvil es poder dedicar más tiempo a la familia y descansar más sin perder de vista el mercado.

Cerca del 43 % de los encuestados piensa que el terminal móvil será simplemente una herramienta adicional para los traders. Esto es lo que piensa Egor del futuro del trading móvil: "Sólo para controlar su terminal del escritorio cuando se desplaza por negocios, etc., sobre todo cuando funciona el Asesor Experto”.

Resulta interesante observar que algunos traders han cambiado sus actividades de trading con la aparición de los terminales móviles. Alrededor de dos tercios de los encuestados lo han comentado. Muchos de ellos relacionan este comportamiento con la eficiencia del trading y la posibilidad de hacer operaciones en el momento adecuado. Yulian Goncharenko opina que "Observar el mercado en todo momento es muy importante para mí".

Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de los usuarios de los terminales móviles no puede imaginar su trading sin ellos. Para muchos es una oportunidad para observar el mercado cuando no disponen del ordenador de sobremesa: estando en una tienda o atrapados en una atasco de tráfico o durante un viaje de negocios. Más del 80 % de los traders usa sus terminales móviles diariamente. El 16 % usa sus terminales móviles varias veces a la semana. Para estos usuarios, la frecuencia de uso del terminal móvil depende de la situación.

Además, hemos preguntado a los encuestados lo que les gustaría cambiar en el terminal móvil como usuarios. Han habido muchas ideas y sugerencias que van desde la publicación del tiempo actual en los gráficos hasta la ejecución de los Asesores Expertos. Hay que decir que la sugerencia más frecuente y popular fue la ejecución de indicadores y Asesores Expertos personalizados en los ordenadores de bolsillo (PDA). A más del 40 % de los encuestados le gustaría ver esta función integrada en el terminal móvil. Al mismo tiempo, hay algunos traders que tienen otro punto de vista. Por ejemplo, Vadim piensa que "no hace falta tener muchos indicadores distintos para tener éxito en el trading, solo nos van a confundir. Así que basta con los indicadores estándar”.

Estamos muy satisfechos con los resultados de la encuesta. Disponemos ahora de alguna informaciones claras acerca de las expectativas de nuestros clientes. En un futuro próximo trataremos de resolver alguno fallos y poner en práctica las ideas de algunos traders. Sin embargo, no será posible llevar a cabo todas las propuestas; algunas ideas se contradicen con la propia arquitectura de los programas.

En nombre de nuestra empresa, nos gustaría dar las gracias a todos los que han participado en la encuesta Su opinión es muy importante para nosotros.