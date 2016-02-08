Umfrage: Trader Einschützung des Mobil Terminals

Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage, erfüllen die Funktionalitäten und Features, die aktuell in den von MetaQuotes Software Corp. angebotenen mobilen Terminals eingeschlossen sind, die Bedürfnisse von 92% ihrer Benutzer zufriedenstellend. Gleichzeitig glauben 6% der Teilnehmer, dass bestimmte Verbesserungen in das mobile Terminal aufgenommen werden sollte, um die Verwendung komfortabler zu machen. "Allerdings, wenn Sie Verbesserungen planen, sollten Sie bewegliche Symbole oben und unten im "Kurs" Fenster berücksichtigen" schrieb Krzysztof Turowski.

Die aktuell in das mobile Terminal eingebetteten Funktionalitäten sind für 2% der Teilnehmer nicht geeignet. Aus diesem Grund verwenden sie keine Mobil-Terminals







Basierend auf den erhaltenen Antworten können wir sagen, dass die Zukunft des mobilen Trading noch nicht festgelegt scheint. Über die Hälfte der Befragten (57%) betrachtet mobiles Trading als die wichtigste Handelstechnologie der Zukunft. Karl J. Zinchak glaubt, dass mobiles Trading "...zum Mainstream wird...so einfach, wie das Benutzen eines Handy". Trader betrachten es auch als Hauptvorteil des mobilen Terminals, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und auszuruhen, ohne die Sicht auf den Markt zu verlieren.







Rund 43% der Teilnehmer denken, dass das mobile Terminal nur ein Hilfsmittel für Trader sein wird. Das ist es, wie Egor die Zukunft des mobilen Trading sieht: "Nur um dein Desktop Terminal zu kontrollieren, während Du deinen Geschäften nachgeht, usw., insbesondere dann, wenn ein Expert Advisor arbeitet".

Eine beachtenswerte Tatsache ist, dass einige Trader ihre Handelsaktivitäten geändert haben. Etwa zwei Drittel der Befragten erklärten dies. Viele von ihnen beziehen diesen Faktor auf Handelseffektivität und die Möglichkeit, Trades im richtigen Moment zu machen. "In jedem Augenblick nach dem Markt sehen zu können ist sehr wichtig für mich", ist Yulian Goncharenkos Meinung.







Die Trader Meinungsumfrage zeigt, dass die Mehrheit der Besitzer eines mobilen Terminals sich ihr Trading nicht ohne es vorstellen können. Viele empfinden es als eine gute Gelegenheit den Markt zu beobachten, wenn der stationäre PC nicht verfügbar ist: wenn man zu Besuch ist, in einem Geschäft, in einem Stau oder auf Geschäftsreise. Über 80% der Trader nutzen ihre mobilen Terminals auf einer täglichen Basis. 16% verwenden ihr mobiles Terminal mehrmals in der Woche. Für diese Benutzer hängt die Nutzungshäufigkeit von der konkreten Situation ab.







Wir baten unsere Teilnehmer außerdem ihre Meinung darüber auszudrücken, was sie, als Benutzer, gerne an dem mobilen Terminal ändern würden. Es gab viele Ideen und Wünsche von unseren Kunden, die von der Anzeige der aktuellen Zeit im Chart, bis hin zum Starten von Expert Advisors reichten. Es muss gesagt werden, dass die häufigste und beliebteste Idee, die Einführung benutzerdefinierter Indikatoren und Expert Advisors auf PDAs ist. Über 40% der Teilnehmer möchten diese Funktionen in das mobile Terminal eingebettet sehen. Gleichzeitig gibt es einige Trader auf der anderen Seite des Zauns. Zum Beispiel, Vadim denkt, dass "es nicht notwendig ist viele verschiedene Indikatoren zu haben, um erfolgreich zu traden, sie werden einen nur verwirren. Also, Standard-Indikatoren sind ausreichend".

Wir freuen uns über die erhaltenen Ergebnisse. Jetzt haben wir einige Zahlen, die die Wünsche unserer Kunden repräsentieren. In Naher Zukunft werden wir einige Fehler versuchen zu beheben und beheben, sowie einige Anregungen von Tradern umsetzen. Allerdings wird es nicht möglich sein alle Wünsche zu erfüllen - einige Ideen widersprechen der im Programm implizierten Architektur.

Im Namen unseres Unternehmens, möchten wir uns bei allen bedanken, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ihre Meinung ist uns wichtig.