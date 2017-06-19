Ángulos en el trading y necesidad de su estudio

Introducción. Ángulo en la geometría y en el trading

En la geometría, se le llama «ángulo» a la figura geométrica formada por dos semirrectas (lados del ángulo) que parten de un mismo punto (vértice del ángulo).







En el trading, el concepto del ángulo es algo diferente. Aquí, es la razón del número de barras al número de puntos. Bajo las barras aquí se entiende el tiempo proporcionado por los timeframes estándar (M1, M5, etc.) y los timeframes no estándar; los puntos es la unidad de medición del precio con precisión de 4 a 5 dígitos tras la coma.





En el terminal MetaTrader 4 se ofrecen las siguientes opciones de medición y dibujado de los ángulos.



1) Ángulo simple (linea de tendencia por ángulo).









2) Ángulos del abanico de Gann.









3) Retícula de Gann.







Los ejemplos arriba mencionados que se utilizan en el terminal se basan en los métodos notorios del trading a través de los ángulos descritos por Gann.

También hay estudios modernos de traders que se basan en el análisis de los ángulos. Uno de los enfoques innovadores positivos para el análisis técnico a base de los ángulos es el indicador de A. Praslov, SinFractal. Esta imagen describe la esencia del análisis de la tendencia usando los ángulos.





Basándose en los cálculos de SinFractal, el autor de la metodología ha logrado diseñar una serie de indicadores de ángulos para el análisis simultáneo de la tendencia de 28 pares de divisas en varios períodos de tiempo, lo que permite tradear con éxito de acuerdo con la estrategia de canasta.

Un trader curioso se preguntará a sí mismo, ¿no será suficiente utilizar las soluciones comerciales según los ángulos para el análisis tal como lo propone Gann? Precisamente para mí, la respuesta a esta pregunta fue el hecho de que incluso el mismo Gann no se paraba en lo conseguido y continuaba el estudio de los ángulos perfeccionando su metodología del análisis angular de la tendencia.

Según mi parecer, una teoría clara del uso de los ángulos para el trading todavía no ha sido desarrollada hasta ahora: se puede decir que es una hoja en blanco. A parte de los ángulos horizontales comunes (incluyendo los que se aplican en SinFractal), yo propondría añadir unos nuevos con el fin de aumentar la eficacia del análisis: ángulo vertical y ángulo de reversa.



Física del rayo luminoso y movimiento de la tendencia: analogías ópticas en el análisis técnico

En su tiempo, cuando Andrews proponía su Tridente y la línea media, él exponía la suposición de que las leyes de física funcionan en los mercados financieros. Él dibujaba un ciclo común y equiparaba los movimientos cíclicos tedenciales con las fases de sus oscilaciones.







La idea de Andrews de que la física con sus leyes puede ayudar a comprender lo que ocurre con la tendencia hace pensar en que la tendencia parece a un rayo de la luz que cae desde el ambiente de los vendedores en el ambiente de los compradores. Se puede comparar este fenómeno con las leyes ópticas sobre los ángulos de la incidencia y la reflexión. Pero en la óptica nos basamos en los ángulos formados por el ángulo incidente y el eje ОУ, mientras que en el trading todos los ángulos arriba mencionados están formados por la línea de la tendencia y el eje ОХ.





De esta manera, siguiendo en paralelo las leyes de la óptica, obtenemos un nuevo tipo del ángulo en nuestros gráficos, es decir, el ángulo vertical (es el ángulo entre la tendencia y el eje ОУ).

Y finalmente, el ángulo de reversa es un concepto bien conocido para cualquier trader. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la óptica.

Las leyes de la óptica permiten considerar la tendencia igual como un rayo de luz. Por consecuencia, vamos a intentar extrapolar la física de propagación del rayo luminoso en el comportamiento de la tendencia. La luz se refleja de la superficie — la tendencia cambia su dirección por la opuesta y da la vuelta. Si además se utilizan las leyes de la dispersión de la luz (descomposición), obtenemos una serie de interesantes analogías.

Si en la óptica, la dispersión representa la descomposición de la luz blanca en el espectro compuesto por varios colores monocromos, mientras que en el análisis técnico, es la descomposición de una tendencia entera en una serie de tendencias separadas formadas en los períodos de tiempo más pequeños.



Si en la óptica el indicador de la refracción del ambiente depende de su frecuencia (color), en el análisis técnico eso significa que el ángulo de reversa será diferente para cada una de las tendencias pequeñas que forman parte de la tendencia principal dependiendo del timeframe.

Estas propiedades de la tendencia prestadas de la óptica permiten considerar la tendencia como una onda. Recordaremos también las ondas de Elliott, una corriente muy conocida en el análisis técnico.

Cambio de los ángulos en los gráficos de precios

Para medir los ángulos por tres puntos, usamos el indicador de los ángulos Angles_3_points que calcula el ángulo basándose la razón de los puntos a los minutos.

La particularidad de este indicador consiste en el hecho de que los ángulos se calculan a través de las funciones trigonométricas: primero se calcula la tangente del ángulo, basándose en la razón del cateto alterno al cateto adyacente, cuyos longitudes se saben. Luego se le coge la arcotangete, es decir el tamaño del ángulo en grados. Este valor, así como la diferencia en pips y minutos entre los extremos, se muestra en el gráfico de precios.

¡Observación importante! El valor del ángulo real a calcular puede diferenciarse significativamente del ángulo que se observa en el gráfico.

El ángulo real a calcular es un valor exacto del ángulo. Usted puede conocer el algoritmo original del cálculo de ángulos exactos en el código fuente del indicador.

El ángulo visual en el gráfico es una visualización del ángulo transformada para el terminal para una cómoda percepción del gráfico de precios entero para la escala de tiempo y el precio determinados.

Ejemplo de la medición del ángulo de reversa en M!.







El período de tiempo M1 representa una imagen del mercado muy completa que contiene inevitablemente una enorme cantidad del ruido de precio muy fuerte. La filtración de todo este ruido en M1 no es una tarea fácil, pero tampoco lo necesitamos ahora. Basta con recordar el valor de los ángulos de reversa inferiores en este timeframe: 48 grados.

Vamos a aumentar el período de tiempo. En M5, el ángulo de reversa ha cambiado, ascendiendo a 104 grados, y ya tiene el siguiente aspecto:











En M15, el ángulo ha crecido de nuevo y ya tiene 112 grados.





Para H1:





En Н4:





D1:





Los ejemplos de diferentes ángulos de reversa confirman la suposición de que la tendencia actual se compone de la suma de las tendencias en timeframes separados, de la misma manera que la ley de Newton sobre la descomposición de la luz blanca en las ondas componentes.

De lo arriba expuesto, se puede sacar las siguientes conclusiones:

1. Para cada par de divisas, en cada timeframe hay sus ángulos de reversa de la tendencia personales. 2. Los ángulos de reversa superiores e inferiores también tienen sus propios tamaños.

4. Los ángulos verticales (formados por la tendencia y el eje ОУ) pueden utilizarse para el análisis igual que los horizontales habituales (entre la tendencia y el eje ОХ).

5. Puesto que cada timeframe hace su aportación en la tendencia general, hay dos caminos en el estudio de la dirección de la tendencia a través de los ángulos:

a) estudio de cada tendencia en cada timeframe por separado;

b) estudio de la tendencia sumaria (media aritmética).

A pesar de una aparente sencillez, no es suficiente simplemente usar las leyes ópticas para la interpretación de la tendencia. La tendencia, igual que cualquier proceso físico, tiene que ser considerada en detalle.

Por ejemplo, el efecto del ángulo de la incidencia todavía no ha agotado su utilidad para el análisis técnico.









Vamos a tratar de interpretar la imagen del manual de la óptica desde el punto de vista de la clasificación de los tipos de la tendencia. En la fig. 2 observamos el ángulo de la reflexión absoluta, cuando el ángulo reflejado después de la incidencia apunta a lo largo del eje OX.

Conclusión: hay 4 tipos de la tendencia en cualquier timeframe.

1. Tendencia alcista

2. Tendencia bajista

3. Tendencia en flat arriba (cuando la tendencia alcista ha terminado, y la reversa de la tendencia hacia abajo no ha empezado)

4. Tendencia en flat abajo (cuando la tendencia bajista ha terminado, y la reversa de la tendencia hacia arriba no ha empezado)



Después de mirar el flat a través del prisma de la óptica, su concepto se ha ampliado un poco. Ahora a la definición estándar comercial del flat se le puede añadir que el flat puede encontrarse en la parte superior de la tendencia alcista (flat superior) o en la parte inferior de la tendencia bajista (flat inferior). Además, hablando del flat, es necesario indicar obligatoriamente en qué timeframe está fijado exactamente. Ejemplo del flat en D1





Aquí vemos el flat en D1 limitado con el canal de 1374 puntos de ancho (para el precio de 4 dígitos). No hace falta esperar una tendencia estable en este timeframe hasta que el precio no salga fuera de estos límites.

Desde el punto de vista del análisis angular, se crea la impresión de que la tendencia, moviéndose horizontalmente, aumenta su ángulo de reversa, y al fin y al cabo este giro ocurre. Pero a veces, la tendencia de un timeframe mayor ejerce una influencia prioritaria sobre la tendencia. En este caso, ocurre la cancelación del giro, y la tendencia continua en la dirección «principal» dictada por el movimiento general del timeframe mayor.

Partiendo de lo arriba expuesto, ya se puede formular las tareas principales del análisis angular. Son las siguientes:

determinar los ángulos de la tendencia más eficaces para el análisis en el marco de un timeframe;



detectar las señales útiles para el trading de parte de los ángulos;

determinar los ángulos de la reversa de la tendencia en el marco de un timeframe.



¿Qué ángulos son más eficaces para el análisis técnico?

Como ya hemos dicho antes, para analizar la tendencia, podemos usar los siguientes tipos de los ángulos:

horizontales (entre la tendencia y el eje OX);

verticales (entre la tendencia y el eje ОУ);

ángulos de la reversa (entre las direcciones de la tendencia diferentes).



Vamos a considerar las particularidades de los ángulos horizontales y verticales durante su uso para diferentes períodos de tiempo.



Para M1 los ángulos son los siguientes:







El ángulo más eficaz para M1 es el ángulo horizontal, los demás son imperceptibles y de lectura muy difícil.

Veremos el timeframe М5.







М15.







Н1.





Н4.







D1.





Conclusiones sobre el uso de diferentes ángulos para timeframes diferentes:

es más cómodo visualmente usar los ángulos horizontales en los timeframes menores (M1, M5) ya que se leen muy bien en el gráfico;

en los timeframes medianos (М15, Н1, Н4) conviene usar los ángulos de reversa, los ángulos horizontales y verticales;

en los timeframes mayores (más de H4), los ángulos verticales y los de reversa crecen considerablemente, mientras que los ángulos horizontales se reducen hasta el mínimo y se leen mal;

es mejor usar el indicador de los ángulos en los timeframes de M1 hasta H4, y en los timeframes diferentes conviene aplicar bien los ángulos horizontales, bien los verticales;

los ángulos de reversa suelen crecer antes de la nueva dirección de la tendencia, pero parecen más en los ángulos que avisan sobre la siguiente continuación de la tendencia que sobre el giro;



hasta ahora no se ha podido encontrar los ángulos de reversa que avisan unívocamente sobre el cambio de la dirección de la tendencia;



por ahora no se ha podido encontrar la aplicación práctica útil de la combinación de los ángulos de reversa, ángulos horizontales y verticales en el mismo timeframe y «captar» la relación unívoca entre ellos;

es necesario investigar nuevos tipos de los ángulos para el análisis eficaz de la tendencia.



Nuevos ángulos para el análisis técnico

Para obtener el resultado final y los tipos nuevos de los ángulos necesarios:

1) Vamos a coger la línea mediana de Andrews, pero vamos a construirla usando la bisectriz, en vez de la mediana;

2) Vamos a construir el ángulo de reversa, ángulo horizontal y vertical para la línea mediana de Andrews.



Obtenemos lo siguiente: si el ángulo horizontal de Andrews (línea roja) es mayor que el ángulo vertical de Andrews, es la señal de la tendencia bajista.

Si el ángulo vertical de Andrews (línea azul) es mayor que el ángulo horizontal de Andrews, es la señal de la tendencia alcista.







Tienen un aspecto bastante explícito. Intentaremos encontrar las señales eficaces para determinar la tendencia en estos ángulos.

El resultado de la detección de las señales a partir de nuevos ángulos según Andrews es el siguiente:



Señales sell (sell close).







Señales buy (buy close).







Ejemplo para М1 (5 dígitos tras la coma).





Señales sell — el pico superior rojo después del valle superior rojo.

Señal sell close (Buy) — el valle superior azul después del pico superior rojo.

М5.





М15.





El indicador de los ángulos es bueno en el historial, y él redibuja los datos actuales.

Para suavizar el efecto del redibujado, se puede usar la técnica de Elder, cuando analizamos simultáneamente varios timeframes para un par de divisas (tres pantallas de Elder).



No obstante, como ejemplo vamos a coger dos timeframes de diferente escala en vez de tres (su papel desempeñan dos indicadores de los ángulos con el número proporcional de las barras) y obtenemos lo siguiente. En la imagen arriba expuesta, se nota que las indicaciones del indicador en el timeframe menor (líneas finas) pueden ser corregidas a base de las indicaciones del timeframe mayor.



Н1 en dos indicadores







Veremos qué ángulos permiten obtener las señales para los timeframes de M1 a H1.

Descripción de señales comerciales:



Señales previas:

1. «Atención, se preparará buy open» — pico superior azul;

2. «Atención, se preparará sell open» — valle superior rojo;

3. «Atención, se preparará buy close» — pico superior rojo;

4. «Atención, se preparará sell close» — valle superior azul;



Señales de ejecución:

1. "Buy open" — valle superior azul;

2. "Sell open" — pico superior rojo;

3. "Buy close" — pico superior rojo;

4. "Sell close" — valle superior azul;

5. «Adición de buy» — segundo valle superior azul consecutivo;

6. «Adición de sell» — segundo pico superior rojo consecutivo.



Si continuamos usando la aplicación de este indicador para los timeframes mayores, entonces, por ejemplo, en H4 obtendremos lo siguiente:





Como se puede observar, en H4 se ha perdido la precisión del trabajo del indicador de los ángulos. En H4, el trabajo del indicador de los ángulos ya no tiene ninguna utilidad práctica importante. Aquí es necesario buscar otras herramientas y otros enfoques para el análisis.

Conclusión

Ha sido hecha una pequeña investigación sobre el uso de los ángulos para el análisis técnico. Hemos mostrado diferentes opciones de la aplicación de diferentes ángulos.

En el futuro, nos queda estudiar las particularidades de la composición de los ángulos de los timeframes diferentes. En este campo, fue A. Praslov quien consiguió unos resultados importantes. En sus trabajos, se puede encontrar una estrategia ya desarrollada y útil de su aplicación en el trading.

La investigación de nuevos ángulos continua, y hay más cosas desconocidas e inexploradas que conocidas. Estos indicadores han sido obtenidos después de muchos intentos de encontrar un enfoque para el ámbito de la medición de los ángulos.

En este artículo he utilizado los indicadores de los ángulos hechos de encargo (es una lástima, pero yo no domino la programación):



Indicador Angles_3_points — para la colocación manual de tres puntos para medir los ángulos en el historial (cogemos tres puntos haciendo clic en el menú "Points»), o el ángulo actual (obtenemos dos puntos a través de points, y el tercer punto, pulsando "Bid"). Igual como en el terminal, para colocar el punto en el lugar necesario, hay que pulsar el botón dos veces. Se fijará su posición, entonces se puede colocar el siguiente punto. También se puede mover los puntos en el gráfico. Para eso, hace falta hacer doble clic en el punto necesario y arrastrarlo al lugar nuevo, y volver a hacer doble clic en el punto desplazado. El resultado de la medición de los ángulos se muestra en el gráfico de precios.

Ha sido tomado el intento de evitar en la medida posible la deformación debida al cambio de los timeframes (por eso se puede confiar más en las indicaciones de este indicador que en la medición del ángulo con el indicador MT incorporado «línea de tendencia por el ángulo»).

Indicador ChartAngles — para la medición automática de los ángulos y su visualización en la ventana inferior debajo del gráfico. Este indicador dibuja dos tipos de los ángulos: comunes (horizontales, verticales y de reversa) y los ángulos de Andrews (horizontal, vertical y de reversa). Dejamos los ángulos necesarios para la visualización en los ajustes, y desactivamos los ángulos que no necesitamos. También se puede ajustar el color de las líneas de los ángulos. En sus indicaciones, el indicador utiliza el indicador Zigzag. Este indicador se basa en el principio de superación de la deformación de la pantalla a partir del indicador Angles_3_points descrito antes. En los ajustes se establece el número de las barras, y el indicador construye los ángulos.

Indicador DegreeAngles_Zero — para la medición y construcción automática de los ángulos en la ventana inferior debajo del gráfico, al mismo tiempo para dos ángulos con el número de las barras diferente. Su particularidad consiste en el hecho de que está construido con el uso de la línea de regresión, en vez del indicador Zigzag. Eso hace sus indicaciones más exactas. Estableciendo en los ajustes el número de las barras para dos indicadores, el color y el grosor de las líneas, así como el tipo de los ángulos que no interesan obtenemos los valores de los ángulos.

Diré otra vez que las señales útiles en la práctica a partir de estos indicadores han sido encontradas para las líneas de Andrews obtenidas mediante la bisectriz. Los ángulos verticales y horizontales por la bisectriz, así como su intersección, ayudan a determinar la tendencia. El ángulo de reversa de Andrews por la bisectriz también es útil potencialmente para el trading.

En estos momentos, se desarrolla el Asesor Experto a base de estos indicadores.

Para el trabajo correcto del indicador Angles_3_points , hay que instalar la fuente.