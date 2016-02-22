Pesquisa: Estimativa de operadores que utilizam o Terminal Móvel

Infelizmente, não há projeções claras disponíveis neste momento sobre o futuro do trading móvel. No entanto, há uma série de especulações em torno deste assunto. Em nossa tentativa de resolver essa ambiguidade decidimos realizar uma pesquisa entre os operadores para saber suas opiniões sobre nossos terminais móveis. Através dos esforços desta pesquisa, conseguimos estabelecer uma imagem clara do que nossos operadores móveis pensam sobre o produto, bem como os seus pedidos e desejos em desenvolvimentos futuros de nossos terminais móveis.

Com base nos resultados da pesquisa, as funcionalidades e recursos que são atualmente incorporados nos terminais móveis oferecidos pela MetaQuotes Software Corp. são plenamente satisfatórias às necessidades de 92% de seus usuários. Ao mesmo tempo, 6% dos participantes da pesquisa acreditam que certas melhorias devem ser incorporadas no terminal móvel para torná-lo mais confortável para o uso. "No entanto, se você planeja melhorias, você pode considerar deslocar símbolos para cima e para baixo na janela de "Cotações", escreveu Krzysztof Turowski.

Para 2% dos entrevistados, as funcionalidades atuais incorporadas no terminal móvel não são adequadas. Por isso, eles não estão usando os terminais móveis.







Com base nas respostas obtidas, podemos dizer que o futuro do trading móvel não parece estar determinado. Mais da metade dos entrevistados (57%) consideram que o trading móvel irá se tornar a principal tecnologia de trading no futuro. Karl J. Zinchak acredita que o trading móvel "...vai se tornar mainstream... Tão fácil quanto usar o celular". Os operadores também consideram que uma das principais vantagens do terminal móvel é lhes dar a possibilidade de passar mais tempo com a família e descansar, sem perder a visão do mercado.







Cerca de 43% dos entrevistados acham que o terminal móvel será apenas uma ferramenta auxiliar para os operadores. Egor vê o futuro do trading móvel da seguinte maneira: "Somente para controlar seu desktop do terminal enquanto estiver em viagens de negócios e etc, especialmente quando o expert automatizado funciona".

Um fato interessante a se notar é que alguns operadores, com o aparecimento dos terminais móveis, mudaram suas atividades de trading. Cerca de dois terços dos entrevistados falaram sobre isso. Muitos deles relacionam este fator para a eficácia do trading e a possibilidade de fazer negócios em um momento adequado. "Olhar para o mercado a qualquer momento é muito importante para mim", opinião de Yulia Goncharenko.







As opiniões na pesquisa com operadores demonstram que a maioria dos proprietários de terminais móveis não imaginam realizar trading sem eles. Muitos percebem que isso seja uma boa oportunidade para observar o mercado quando o PC estacionário não está disponível: em uma visita, em uma loja, em um engarrafamento ou em uma viagem de negócios. Mais de 80% dos operadores usam seus terminais móveis diariamente. 16% usam seus terminais móveis várias vezes por semana. Para estes usuários, a frequência de uso do terminal móvel depende da situação específica.







Pedimos também que nossos entrevistados expressassem suas opiniões sobre o que eles, como usuários, gostariam de mudar no terminal móvel. Há muitas ideias e pedidos apresentados pelos nossos clientes sobre variar a publicação do tempo atual em gráficos para o lançamento de Expert Advisors. Deve ser dito que a ideia mais comum e popular é o lançamento de indicadores personalizados indicadores e Expert Advisors em PDAs. Mais de 40% dos entrevistados gostariam de ver esta função incorporada no terminal móvel. Ao mesmo tempo, há alguns operadores do outro lado do muro. Por exemplo, Vadim acha que "não há necessidade de ter muitos indicadores diferentes para negociar com sucesso, eles só irão confundir. Sendo assim, indicadores padrões são suficientes".

Estamos satisfeitos com os resultados obtidos. Agora nós temos algumas figuras que representam os desejos dos nossos clientes. Em um futuro próximo iremos consertar alguns erros e executar algumas ideias dos operadores. No entanto, não será possível cumprir todos os desejos - algumas ideias contradizem a arquitetura implícita nos programas.

Em nome de nossa empresa, gostaríamos de agradecer a todos que participaram da pesquisa. Sua opinião é muito importante.