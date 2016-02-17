調査：トレーダーのモバイルターミナルの評価

不幸にもモバイルトレーディングの将来に関してのはっきりとした計画はありませんが、 この問題に関して様々な推測があります。この曖昧さを解決する試みとして、モバイルターミナルに関しての意見を理解するためにトレーダーの中で調査を行うことにしました。この調査を通して、クライアントがモバイルターミナルの将来の開発における願いや要求と同様に製品に対してどのように考えているのかに対してはっきりとした理解を得ることができました。

調査結果に基づいて、MetaQuotes Software Corp.によって提供されているモバイルターミナルに導入されている機能や特徴は92%のユーザーのニーズを満たしていました。同時に、調査の参加者の6%は使用しやすくなるようにモバイルターミナルが改善されるべきだという意見を持っていました。”しかしながら、もし改善を計画するとすれば、"Quote"ウィンドウにてシンボルを上下に動かそうとするでしょう”とKrzysztof Turowskiは記しました。

モバイルターミナルに組み込まれている現在の機能は2%の参加者には適していません。そのため、モバイルターミナルを使用していません。







今回得た回答によると今後のモバイルトレーディングは確定的ではありません。回答者の半分以上 (57%) は、将来モバイルトレーディングが主なトレーディング技術になると考えています。Karl J. Zinchakも、モバイルトレーディングが主流になると信じています。現在電話を使用するのと同じくらいたやすく使用すると考えています。トレーダーは、家族と過ごす時間を増やし、マーケットを見ずに休憩できるようになった機能をモバイルターミナルの主な利点として考えています。







回答者のおよそ43%は、モバイルターミナルはトレーダーにおける補助ツールでしかないと考えています。これはEgorのモバイルトレーディングの将来に対する視点です: ビジネスを行っている際、特に自動エキスパートが稼働している際に"デスクトップターミナルを管理するためだけのものです"

注目すべき点は、いくらかのトレーダーがモバイルターミナルによってトレーディング活動を変更したということです。2/3の回答者がそのように回答しました。多くはこの要因をトレーディングの効率性や適切なタイミングでトレード行うことのできることと関連付けています。"マーケットを常に探すことは私にとってかなり重要です"とYulian Goncharenkoは答えました。







トレーダーへの調査によると、モバイルターミナルの所有者の大半はそれなしでのトレードは想像できないと回答しています。多くがPCが使用できない時にマーケットを監視する良いツールであると考えています：店にいるときや渋滞に巻き込まれたとき、出張中などに確認できます。80%以上のトレーダーはモバイルターミナルを毎日使用しています。16%は、週に数回使用しています。彼らにおいて、そのモバイルターミナルの使用頻度は状況に依存します。







また回答者にユーザーとしてどのような変更点を望むかについて聞きました。カスタマーによって現在の時刻をチャートに記載したり、エキスパートアドバイザーを起動するなどリクエストやアイディアは様々にありました。最も人気だったアイディアは、カスタムインジケーターとエキスパートアドバイザーのPDAでの起動です。40%以上がモバイルターミナルにこの機能が組み込まれることを望んできました。同時に別意見のトレーダーもいました。例えば、Vadimは、 トレードに成功するために異なるインジケーターをたくさん持つことは必要ではなく、混乱させるだけだ。なので、標準インジケーター で十分です”.

取得したこの結果に満足しています。いくつか顧客の願いを表現する結果が見つかりました。近い内にバグを直し、トレーダーのアイディアを実現したいと思います。しかし、すべてを実現することは不可能です - いくつかのアイディアはプログラムに積み重ねられたアーキテクチャに矛盾しています。

会社を代表して、調査にご協力いただいた皆様に感謝を申し上げます。貴重なご意見ありがとうございました。