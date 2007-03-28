Опрос: мобильный терминал глазами трейдеров

Четкой картины относительно мобильного трейдинга и его будущего до сих пор не существует. Вокруг мобильного трейдинга ходит немало слухов. Чтобы развеять их и узнать, нравятся ли трейдерам наши мобильные терминалы, мы решили провести опрос. Нам удалось узнать, что думают наши мобильные трейдеры, и получить целостную картину их пожеланий.

Как оказалось, заложенный в мобильные терминалы нашей компании функционал, полностью удовлетворяет 92% пользователей. В то же время 6% респондентов считают, что для более удобной работы требуются некоторые доработки терминала. «Если вы планируете совершенствовать его (MetaTrader 4 Mobile – прим. MetaQuotes), вам следует обратить внимание на перемещение символов вверх/вниз в окне Quote», - написал Кржиштов Туровски.

Предложенный функционал не устраивает 2% опрошенных. По этой причине они больше не используют мобильные терминалы.







Исходя из полученных ответов, будущее мобильного трейдинга не выглядит однозначным. Чуть больше половины опрошенных (57%) полагают, что в будущем мобильный трейдинг станет основной торговой технологией. Карл Дж. Зинчак считает, что мобильный трейдинг «… станет господствующей тенденцией, я уверен. Пользоваться мобильным терминалом так же просто, как мобильным телефоном». Преимуществом мобильного терминала трейдеры называют также возможность больше времени уделять семье и отдыху.







О том, что мобильный терминал будет лишь вспомогательным инструментом, говорят порядка 43% опрошенных. Для Егора будущее мобильного трейдинга видится в таком свете: «Использовать его только для того, чтобы контролировать свой стационарный терминал, когда уходишь по делам и т.п., особенно, когда работает автоматический эксперт».

Интересно отметить и тот факт, что часть пользователей изменила свою торговую деятельность с появлением мобильных терминалов. Примерно две трети респондентов заявили об этом. Для многих из них это связано с оперативностью ведения торговли, возможностью совершения сделок в нужный момент. «Наблюдение за рынком в любой момент времени для меня очень важно», - мнение Юлиана Гончаренко.







Результаты опроса показывают, что большинство владельцев мобильного терминала не представляют трейдинга без него. Для многих это – возможность следить за ситуацией, когда недоступен стационарный компьютер: в гостях, в магазине, в дорожной пробке и в командировке. Более 80% трейдеров ежедневно пользуются своими мобильными терминалами. 16% заглядывают в мобильный терминал несколько раз в неделю. Для этих людей периодичность использования мобильного терминала зависит от ситуации.







Мы также попросили респондентов высказать свое мнение о том, что они хотели бы видеть в мобильном терминале как его пользователи. Пришло очень много предложений, начиная от публикации текущего времени на чартах и заканчивая запуском экспертов. Надо сказать, наиболее популярным предложением оказалась возможность запуска собственных индикаторов и экспертов на КПК. Эту функцию хотят видеть свыше 40% опрошенных. В то же время есть и противоположная точка зрения. Например, Вадим считает, что «для успешной торговли не надо много всяких индикаторов, они только путают. Поэтому вполне достаточно стандартных».

Мы очень довольны результатами опроса. Теперь у нас появилась количественная информация о пожеланиях клиентов. В ближайшее время мы постараемся устранить некоторые недостатки и реализовать ряд предложений трейдеров. Однако все пожелания выполнить не удастся - некоторые предложения противоречат заложенной в программы архитектуре.

От лица нашей компании благодарим всех, кто принял участие в опросе. Ваше мнение очень важно для нас.