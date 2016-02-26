意见调查：交易者对移动终端的评估

不幸的是，关于移动交易的未来，目前尚无清晰的概念。但是，在这一方面有很多推测。为了消除这种不确定性，我们决定在交易者中进行一次调查，以挖掘他们对于我们移动终端的意见。通过这次调查，我们已经清晰地认识到了移动交易者当前对产品的看法及对我们的移动终端未来发展的要求和期望。

基于调查的结果，MetaQuotes Software Corp.提供的移动终端当前集成的功能和特色完全满足了 92% 用户的需求。同时，6% 的调查参与者认为移动终端应进行一定的改善，以更加方便使用。“但是，如果准备改善，可以考虑将“报价”窗口的交易品种上下移动，”Krzysztof Turowski 写道。

移动终端当前嵌入的功能并不适合 2% 的调查对象。因此，他们没有使用移动终端。







基于我们获得的答复，可以说移动交易的未来似乎并不确定。超过半数的调查对象（57%）认为移动交易会成为未来的主要交易技术。Karl J. Zinchak 认为移动交易“...将成为主流...跟使用手机一样容易”。使用移动终端可以花更多时间陪伴家人和休息，同时又紧盯着市场，交易者认为这是移动终端的最大优势。







约 43% 的受调查者认为移动终端对交易者来说只是一个辅助工具。以下是 Egor 对移动交易未来的看法：“在出差等场合下只需控制你的桌面终端，尤其在自动交易系统工作时”。

需要注意的一个有趣现象是，随着移动终端的出现，一些交易者改变了他们的交易活动。约三分之二的调查对象表示如此。其中很多人将该因素与交易效率和在适当的时刻进行交易的可能性相关联。Yulian Goncharenko 表示，“在任何时间寻找市场对我都很重要”。







交易者的意见调查表明，多数移动终端拥有者无法想象没有移动终端的交易。在台式机不可用的情况下，比如拜访、购物、堵车或在出差途中，很多人认为这是一个关注市场的绝好机会。超过 80% 的交易者每天使用移动终端。16% 的交易者每周使用几次移动终端。对于这些用户，移动终端的使用频率取决于具体的情形。







我们还请调查对象表达其意见：作为用户，他们希望移动终端进行哪些改动？我们的客户提出了很多建议和要求，从在图表上发布当前时间到启用 Expert Advisor。不得不说，出现频率最高和最受欢迎的意见是在 PDA 上启用自定义指标和 Expert Advisor。超过 40% 的受调查者希望移动终端添加这项功能。同时，也有一些交易者持不同的意见。例如，Vadim 认为“成功交易不需要很多不同的指标，它们只会令人困惑。所以，标准指标就足够了”。

我们对获得的结果很满意。现在，我们对客户的需求已经有了一定的了解。在不久的将来，我们打算尝试修复一些程序错误，以及实现某些交易者的想法。但是，满足所有的期望是不可能的，有些想法跟程序所蕴含的架构相抵触。

我们谨代表公司向所有参与此调查的人士致以感谢。您的意见对我们非常重要。