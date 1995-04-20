PSI - индикатор скорости цены. Он основан на измерении длинны каждого поступающего тика в терминал. Таким образом мы можем понять насколько сильно (с какой скоростью) цена движется вверх или вниз, и видеть остановку движения цены.

При увеличенной тиковой скорости цены вверх (тики вверх имеют большую длину чем тики вниз) - индикатор показывает зеленую гистограмму, при увеличенной скорости цены вниз (тики вниз имеют большую длину чем тики вверх) - индикатор показывает красную гистограмму. Индикатор работает только онлайн - исторических данных при установке индикатора на график - не будет, гистограмма появится спустя несколько баров текущего таймфрейма.



Входные параметры.

1).Average (1-30 bar) - период усреднения тиковой скорости верх и вниз. Период 1-3 баров - индикатор очень быстро реагирует на текущую рыночную ситуацию. Период от 3 до 10 имеет более сглаженную гистограмму но уже не так точно показывает скорость и силу движения цены. Период от 10 до 30 - индикатор показывает плавную гистограмму и имеет эффект скользящей средней.

2).Histogram bar thickness - регулировка толщины столбиков гистограммы.

3).Histogram color down - регулировка цвета гистограммы вниз.

4).Histogram color up - регулировка цвета гистограммы вверх.



Применение индикатора.

Индикатор применяется как фильтр, подходит в любую торговую систему для любого рынка - как фильтр.

1). Открытие позиций на разворот цены(откат) - индикатор показывает насколько сильное движение на текущем рынке. Например, если идет сильное движение цены вверх (без откатное движение) и индикатор показывает большие зеленые столбики - это говорит о том что цена сильно идет вверх на большой скорости - на таком рынке лучше не торговать. Пример второй - идет сильное движение цены вверх (без откатное движение) и индикатор показывает уменьшающиеся зеленые столбики или красные столбики - в таком случае мы наблюдаем остановку движения или ослабление текущего тренда, это хороший сигнал для открытия позиций на откат или разворот.

2). Открытие позиций по тренду - индикатор показывает насколько сильное движение на текущем рынке. При торговле по тренду мы можем отфильтровать сделки с отрицательным результатом следующим образом. При открытии позиций по тренду вверх индикатор должен показывать зеленые столбики - это говорит о том что движение вверх будет продолжаться (цена набрала хорошую скорость вверх). При открытии позиций по тренду вниз индикатор должен показывать красные столбики - это говорит о том что движение вниз будет продолжаться (цена набрала хорошую скорость вниз).

3). Закрытие позиций (кроме БО) - например, при открытой позиции на понижение индикатор показывает большие зеленые столбики - сигнал к закрытию позиции, при открытой позиции на повышение индикатор показывает большие красные столбики - сигнал к закрытию позиции.



