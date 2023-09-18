Mini Indice consistent trading BR

Descubra o EA para Mini Índice, o segredo do sucesso no mercado financeiro! Desenvolvido com anos de observação cuidadosa, este EA utiliza sinais exclusivos de entrada e saída para garantir resultados impressionantes. Prepare-se para uma jornada lucrativa!

Graças a dois indicadores poderosos, cuidadosamente configurados (e forneceremos as configurações exatas), este EA oferece resultados excelentes. Imagine maximizar sua taxa de acerto e o payoff, enquanto mantém um baixo drawdown. Sim, é possível!

Nosso EA fecha as posições diariamente às 17:00 hrs, adotando uma abordagem mais conservadora. E o melhor de tudo? Você pode personalizar essa configuração de acordo com suas necessidades. Flexibilidade é a chave para o seu sucesso.

Operando no intervalo de tempo de 30 minutos, nosso EA realiza um número reduzido de operações por mês, mas cada uma delas é uma oportunidade valiosa para aumentar seus ganhos. Acredite, essa abordagem estratégica vai impulsionar seus resultados.

Agora, falando de números, temos 2 configurações padrão em que a primeira rendeu 523% e a segunda incríveis 580% em um intervalo de tempo mais que provado para o mercado de 5 anos, provando toda sua rentabilidade e eficácia!!

O valor mínimo sugerido para cada mini contrato é de R$2000,00 para cada estratégia. É hora de colher os frutos dos seus investimentos!

Não perca tempo e pegue já!

***Tenha sempre em mente que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mantenha uma visão cautelosa, analise as informações e tome decisões inteligentes para alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo.***

**** SÓ FUNCIONA EM CONTA HDGE NO TIME FRAME DE 30MINUTOS ****

Acompanhe o histórico em tempo real: https://www.mql5.com/pt/signals/2031022?source=Site+Signals+My