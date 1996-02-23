Mini Dolar Consistent Trading BR

Conheça o Expert Advisor (EA) para Mini Dolar, a chave para o sucesso nos mercados financeiros em períodos de alta volatilidade! Desenvolvido após anos de análise cuidadosa, este EA emprega sinais únicos de entrada e saída para assegurar resultados notáveis. Prepare-se para uma jornada de lucratividade!

Graças a observações em volatilidade, robustamente ajustadas, este EA oferece resultados impressionantes. Imagine aumentar sua taxa de sucesso e o retorno financeiro, ao mesmo tempo em que mantém um nível de perda mínimo. Sim, é uma realidade!

Nosso EA encerra posições e ordens diariamente às 17:00 horas, seguindo uma abordagem mais conservadora.

Nosso EA executa um número limitado de operações a cada mês, mas cada uma delas representa uma oportunidade valiosa para ampliar seus lucros. Acredite, essa abordagem estratégica vai impulsionar seus resultados.

Agora, em relação aos números, obtivemos um ganho de 580% ao longo de um período de cinco anos (01.2018-09.2023) em backteste, demonstrando sua rentabilidade e eficácia incontestáveis!

Recomendamos um investimento mínimo de R$ 1.500,00 para cada mini contrato de Dólar. É hora de colher os benefícios dos seus investimentos!

Não perca tempo e comece agora!

Lembre-se sempre de que o desempenho passado não garante ganhos futuros. Mantenha uma abordagem cautelosa, analise as informações e tome decisões financeiramente inteligentes para alcançar seus objetivos a longo prazo.

SOMENTE COMPATÍVEL COM CONTAS HEDGE. 

Siga o histórico combinado de resultado: https://www.mql5.com/pt/signals/2031022?source=Site+Signals+My


