TitanSupportResist

Работа индикатора показана в видео во время тестирования на исторических данных.

Индикатор поддержек сопротивлений в основном создавался для H4, хотя возможна работа и на других таймфреймах.

Присутствует алерт появления очередной поддержки или сопротивления.

Также в индикатор встроены восходящая поддержка и нисходящее сопротивление, которые неплохо себя показали.

Есть возможность отключения лишнего. Для удобства на экран выведены кнопки, которые работают онлайн.

https://youtu.be/UHhM1J-sX2E