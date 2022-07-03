TitanSupportResist
- Indicators
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- Version: 3.2
- Updated: 9 July 2022
- Activations: 5
Работа индикатора показана в видео во время тестирования на исторических данных.
Индикатор поддержек сопротивлений в основном создавался для H4, хотя возможна работа и на других таймфреймах.
Присутствует алерт появления очередной поддержки или сопротивления.
Также в индикатор встроены восходящая поддержка и нисходящее сопротивление, которые неплохо себя показали.
Есть возможность отключения лишнего. Для удобства на экран выведены кнопки, которые работают онлайн.