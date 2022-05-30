PAX Simple Trend Signals for MT4





Самый простой и лёгкий в работе индикатор для торговли по сигналам разворота тренда.

Зелёными и красными линиями на ценовом графике отображаются направления тренда — растущий и падающий соответственно.

Стрелка вначале линии тренда сигнализирует о развороте тренда.





Если на трендовой линии появилась стрелка такого же цвета — это сигнал на открытие нового ордера.

Если на трендовой линии появилась стрелка противоположного цвета — это сигнал на закрытия всех ордеров в этом направлении или перевода их в безубыток.

Сильный сигнал на открытие и закрытие сделок — когда линия тренда и стрелка совпадают по цвету.



Успешной торговли!



