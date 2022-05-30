Simple Trend Signals for MT4
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
PAX Simple Trend Signals for MT4
Самый простой и лёгкий в работе индикатор для торговли по сигналам разворота тренда.
Зелёными и красными линиями на ценовом графике отображаются направления тренда — растущий и падающий соответственно.
Стрелка вначале линии тренда сигнализирует о развороте тренда.
Если на трендовой линии появилась стрелка такого же цвета — это сигнал на открытие нового ордера.
Если на трендовой линии появилась стрелка противоположного цвета — это сигнал на закрытия всех ордеров в этом направлении или перевода их в безубыток.
Сильный сигнал на открытие и закрытие сделок — когда линия тренда и стрелка совпадают по цвету.
Успешной торговли!