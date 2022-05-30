Simple Trend Signals for MT4

PAX Simple Trend Signals for MT4


Самый простой и лёгкий в работе индикатор для торговли по сигналам разворота тренда.

Зелёными и красными линиями на ценовом графике отображаются направления тренда — растущий и падающий соответственно.

Стрелка вначале линии тренда сигнализирует о развороте тренда.


Если на трендовой линии появилась стрелка такого же цвета — это сигнал на открытие нового ордера.

Если на трендовой линии появилась стрелка противоположного цвета — это сигнал на закрытия всех ордеров в этом направлении или перевода их в безубыток.

Сильный сигнал на открытие и закрытие сделок — когда линия тренда и стрелка совпадают по цвету.


Успешной торговли!

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PAX BDB Trade Chaos system of Bill Williams (Bearish/Bullish divergent bar) One of the signals of the "Trade Chaos" system of Bill Williams. (First wiseman) When bar moving away from the  "Alligator" indicator and there is divergence on the Awesome Oscillator indicator, it shows a potential point of movement change. It is based on the opening/closing of the bar, the position relative to the previous ones, the Alligator and AO. When trading, the entrance is at the breakthrough of the bar(short
BDB Trade Chaos system of Bill Williams for MT5
Pavel Valentov
Indicators
PAX BDB Trade Chaos system of Bill Williams   (Bearish/Bullish divergent bar). One of the signals of the "Trade Chaos" system of Bill Williams. (First wiseman) When bar moving away from the  "Alligator" indicator and there is divergence on the Awesome Oscillator indicator, it shows a potential point of movement change. It is based on the opening/closing of the bar, the position relative to the previous ones, the Alligator and AO. When trading, the entrance is at the breakthrough of the bar(short
PAX Multi TMA HMA 8 for MT5
Pavel Valentov
5 (1)
Indicators
Trade system "PAX Multi TMA/HMA 8" for MT5 It is a ready-made trading system for trading on any instrument and any timeframe. Completely ready for manual trading and use in robots. Not redrawn signals ( See the picture ) It is convenient to work on any timeframe. Tested on metals, currency pairs, oil, international stocks, Russian stocks, cryptocurrencies, monetary and cryptocurrency indices. What the trading system consists of: 1. The main channel of price movement named Medina. May b
PAX Benefit Predictor
Pavel Valentov
Indicators
Индикатор "Benefit Predictor" Это высокоточный инструмент для прогнозирования разворота цены на любом финансовом инструменте и любом таймфрейме. Этот продукт появился благодаря годам опыта и исследований в области анализа цен и других временных рядов, используя продвинутые методы машинного обучения и математического анализа. Особенности продукта : Готовая торговая система, подходит как для ручной торговли, так и для использования в торговых роботах. Не перерисовывается после появления сигнала
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