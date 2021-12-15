Nobilis AI for MT4

Nobilis AI. Интеллектуальная торговая система.



это готовая торговая система для работы на любом инструменте и любом таймфрейме.







Полностью готова для ручной торговли и использовании в роботах

Канал не перерисовывается

Сигналы не перерисовываются

Интеллектуальный расчет сигналов под каждый инструмент и таймфрейм

Рассчитывает и показывает торговые позиции

Подбирает наилучшие торговые параметры

10000 активаций





Удобно работать на всех таймфреймах от M1 до W1.

Протестировано на металлах, валютных парах, нефти, международных акциях, российских акциях, криптовалютах, денежных и криптовалютных индексах.





Уведомления:

В параметрах индикатора возможно включить уведомления на текущем баре или после закрытия свечи.

Отправку уведомлений можно включить на электронную почту, мобильный терминал, проигрывать звуковой сигнал и выводить алерты.

Трейдер получает уведомления о сигналах на покупку и продажу, а также при смене тренда.





Подробоное описание параметров торговой системы находятся в соответствующем разделе справки внутри индикатора.



Присылайте свои предложения по развитию системы!











