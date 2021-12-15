Nobilis AI for MT4
15 December 2021
Nobilis AI. Интеллектуальная торговая система.
это готовая торговая система для работы на любом инструменте и любом таймфрейме.
- Полностью готова для ручной торговли и использовании в роботах
- Канал не перерисовывается
- Сигналы не перерисовываются
- Интеллектуальный расчет сигналов под каждый инструмент и таймфрейм
- Рассчитывает и показывает торговые позиции
- Подбирает наилучшие торговые параметры
- 10000 активаций
Удобно работать на всех таймфреймах от M1 до W1.
Протестировано на металлах, валютных парах, нефти, международных акциях, российских акциях, криптовалютах, денежных и криптовалютных индексах.
Уведомления:
В параметрах индикатора возможно включить уведомления на текущем баре или после закрытия свечи.
Отправку уведомлений можно включить на электронную почту, мобильный терминал, проигрывать звуковой сигнал и выводить алерты.
Трейдер получает уведомления о сигналах на покупку и продажу, а также при смене тренда.
Подробоное описание параметров торговой системы находятся в соответствующем разделе справки внутри индикатора.
Присылайте свои предложения по развитию системы!