Nobilis AI for MT4

Nobilis AI. Интеллектуальная торговая система.

это готовая торговая система для работы на любом инструменте и любом таймфрейме.


  • Полностью готова для ручной торговли и использовании в роботах
  • Канал не перерисовывается
  • Сигналы не перерисовываются
  • Интеллектуальный расчет сигналов под каждый инструмент и таймфрейм
  • Рассчитывает и показывает торговые позиции
  • Подбирает наилучшие торговые параметры
  • 10000 активаций


Удобно работать на всех таймфреймах от M1 до W1.
Протестировано на металлах, валютных парах, нефти, международных акциях, российских акциях, криптовалютах, денежных и криптовалютных индексах.


Уведомления:

В параметрах индикатора возможно включить уведомления на текущем баре или после закрытия свечи.
Отправку уведомлений можно включить на электронную почту, мобильный терминал, проигрывать звуковой сигнал и выводить алерты.
Трейдер получает уведомления о сигналах на покупку и продажу, а также при смене тренда.


Подробоное описание параметров торговой системы находятся в соответствующем разделе справки внутри индикатора.

Присылайте свои предложения по развитию системы!




Recommended products
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicators
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Bull Bear Easy MTF
Naththapach Thanakulchayanan
Indicators
This indicator, Bull Bear Easy MTF, summarise the strength color graphic and percentage of power for both  Bull and Bear in current market emotion stage which will show you in multi time frames and sum of the total Bull and Bear power strength which is an important information for traders especially you can see all Bull and Bear power in visualized graphic easily, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
Market Secret
Ramzi Abuwarda
Indicators
In the world of binary options trading, where precise market analysis and strategic decision-making are paramount, the quest for an exceptional trading indicator that can unlock profitable opportunities is never-ending. Enter the Secret Indicator – a remarkable MT4 binary option trading tool that has earned its reputation as the best and strongest in its class. The Secret Indicator is the result of years of meticulous research, development, and testing by a team of seasoned traders and expe
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicators
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicators
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicators
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicators
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Professional Trade Signal Arrows
Harun Celik
Indicators
Pro Trade Signal Arrows is an indicator that generates trade arrows. It generates trade arrows with its own algorithm. Bu oklar alış ve satış sinyalleri verir. Gösterge kesinlikle yeniden boyanmıyor. Sinyalin verildiği nokta değişmez. Tüm grafiklerde kullanabilirsiniz. Tüm çiftlerde kullanabilirsiniz. Bu gösterge, giriş ve çıkış sinyallerini oklar ve uyarı olarak gösterir. When sl_tp is set to true, the indicator will send you the close long and close short warnings It tells you that you should
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Scalping instant
Mikhail Bilan
Indicators
Skalping instant indicator. The signal to purchase or sale of the basement in conjunction with the value of the indicator arrow. A strong signal is considered when the arrow and the basement indicator that displays four timeframes coincide in the forecast. This indicator contains many algorithms and tasks that have been reduced to one result, which the Skalping instant indicator gives, namely, informs the trader about the direction of the market. Thus, he gives 1. Scalping signal (Figure 1)
Credible Cross System
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Credible Cross System   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. The indicator works based on instant price movements. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not c
Channel of Fractals mx
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "CHANNEL of FRACTALS" for MT4. - This indicator is showing actual local Trend lines based on Highs/Lows of Fractals. - Great for traders who use Graphical Analysis. - Resistance local trend lines - Red color. - Support local trend lines - Blue color. - It has few parameters responsible for number of fractals, trend line colors and width. - Indicator is great to detect current market condition: - Bullish market condition - when both lines are going up. - Bearish market co
Market Session Pro MT4
Kambiz Shahriarynasab
5 (1)
Indicators
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Dynamic Scalping Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4!  - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Scalping Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from dynamic OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Green line, Overbought values: over Orange line . - This indicator is great to combine with Price Action patterns as we
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indicators
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
NetZ
Sugianto
5 (3)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily rout
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicators
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
Over Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicators
Over Arrow  - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображения сигналов в направлении основной тенденции, или против нее. Over Arrow  подходит для любого таймфрейма, валютной пары, но лучше всего использовать его на средних временных периодах, таких как М30, Н1, Н4. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является наличие фильтра тенденции, при активации которого, сигналы будут появляться только в направлении основного движения. Параметры
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Power Grid Bot
Stefan Kueffner
4 (4)
Experts
AUDCAD M15, EURUSD M15 and GBPUSD M15. This professional trading robot trades using the best proven strategies. In addition to excellent entries it uses a dynamic grid system that adapts to volatility and manages positions. It was developed and tested  using  in-sample statistical data of several Forex brokers for verification. The data sample was big enough to include all kinds of market sentiments. The strategy was then tested on out-of-sample data to verify the in-sample performance. The EA
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indicators
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Entry Signal Arrows
Harun Celik
Indicators
Entry Signal Arrows   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the sign
Super Magic Signal
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Super Magic Signal     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame: H1 W
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING TIPS, BONUSES  AND GANN MADE EASY EA ASSISTANT  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicators
M1 SNIPER is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets a
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicators
MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicators
Top Bottom Tracker is an indicator based on sophisticated algorithms that analyse the market trend and can detect the highs and lows of the trend / MT5 version . The price will progressively increase until it reaches 500$. Next price --> $99 Features No repainting This indicator does not change its values when new data arrives Trading pairs All forex pairs Timeframe     All timeframes Parameters ==== Indicator configuration ==== Configuration parameter // 40 (The higher the value, the
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicators
Indicator in advance   determines market reversal levels and zones , allows you to wait for the price to return to the level and enter at the beginning of a new trend, and not at its end. He shows   reversal levels   where the market confirms a change in direction and forms further movement. The indicator works without redrawing, is optimized for any instruments, and reveals its maximum potential when paired with the   TREND LINES PRO   indicator. Reversible structure scanner for all instrumen
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.3 (10)
Indicators
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relat
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indicators
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Do
More from author
PAX Multi TMA HMA 8 for MT4
Pavel Valentov
5 (1)
Indicators
Trade system "PAX Multi TMA/HMA 8" it is a ready-made trading system for trading on any instrument and any timeframe. Completely ready for manual trading and use in robots. Not redrawn. It is convenient to work on timeframes M30, H1, H4. Tested on metals, currency pairs, oil, international stocks, Russian stocks, cryptocurrencies, monetary and cryptocurrency indices. What the trading system consists of: 1. The main channel of price movement named Medina. May be of 3 colors: red - downtr
BDB Trade Chaos system of Bill Williams for MT4
Pavel Valentov
Indicators
PAX BDB Trade Chaos system of Bill Williams (Bearish/Bullish divergent bar) One of the signals of the "Trade Chaos" system of Bill Williams. (First wiseman) When bar moving away from the  "Alligator" indicator and there is divergence on the Awesome Oscillator indicator, it shows a potential point of movement change. It is based on the opening/closing of the bar, the position relative to the previous ones, the Alligator and AO. When trading, the entrance is at the breakthrough of the bar(short
Simple Trend Signals for MT4
Pavel Valentov
Indicators
PAX Simple Trend Signals for MT4 Самый простой и лёгкий в работе индикатор для торговли по сигналам разворота тренда. Зелёными и красными линиями на ценовом графике отображаются направления тренда — растущий и падающий соответственно. Стрелка вначале линии тренда сигнализирует о развороте тренда. Если на трендовой линии появилась стрелка такого же цвета — это сигнал на открытие нового ордера. Если  на трендовой линии появилась стрелка противоположного цвета — это сигнал на закрытия всех ордеро
BDB Trade Chaos system of Bill Williams for MT5
Pavel Valentov
Indicators
PAX BDB Trade Chaos system of Bill Williams   (Bearish/Bullish divergent bar). One of the signals of the "Trade Chaos" system of Bill Williams. (First wiseman) When bar moving away from the  "Alligator" indicator and there is divergence on the Awesome Oscillator indicator, it shows a potential point of movement change. It is based on the opening/closing of the bar, the position relative to the previous ones, the Alligator and AO. When trading, the entrance is at the breakthrough of the bar(short
PAX Multi TMA HMA 8 for MT5
Pavel Valentov
5 (1)
Indicators
Trade system "PAX Multi TMA/HMA 8" for MT5 It is a ready-made trading system for trading on any instrument and any timeframe. Completely ready for manual trading and use in robots. Not redrawn signals ( See the picture ) It is convenient to work on any timeframe. Tested on metals, currency pairs, oil, international stocks, Russian stocks, cryptocurrencies, monetary and cryptocurrency indices. What the trading system consists of: 1. The main channel of price movement named Medina. May b
PAX Benefit Predictor
Pavel Valentov
Indicators
Индикатор "Benefit Predictor" Это высокоточный инструмент для прогнозирования разворота цены на любом финансовом инструменте и любом таймфрейме. Этот продукт появился благодаря годам опыта и исследований в области анализа цен и других временных рядов, используя продвинутые методы машинного обучения и математического анализа. Особенности продукта : Готовая торговая система, подходит как для ручной торговли, так и для использования в торговых роботах. Не перерисовывается после появления сигнала
Filter:
No reviews
Reply to review