Настройки индикатора Strong Reversal Points H1:

Настройки просты в понимании и использовании!

Terminal_NewYork_Open_Hour - время открытия торгов в Нью-Йорке по времени вашего терминала. Здесь нужно поставить значение для Вашего терминала (для вашего брокера)!

Min_Candle_Size - минимальный размер сигнальных свечек в пунктах. Я рекомендую ставить от 5 до 15. По-умолчанию стоит 7. Это значение даёт хорошие показатели!

Далее можно настраивать включение/выключение 3х (трёх) видов сигналов:

Show_Main_Arrows_1 - основные разворотные свечи. По-умолчанию стоит TRUE, то есть показывать!

Show_NewYork_Arrows_2 - сильные свечи на Нью-Йорке. По-умолчанию стоит FALSE, то есть не показывать!

Show_Tailed_Arrows_3 - сильные хвостатые и заторговочные или переходные свечи (обычно на стыке торговых сессий). По умолчанию стоит TRUE, то есть показывать!





Далее идет настройка размера стрелок и уведомлений. Здесь всё интуитивно понятно!





Далее идет параметр

ShowOnlyOnH1TF - по-умолчанию стоит TRUE, это означает показывать стрелки только на таймфрейме H1. Если поставить FALSE, то стрелки будут показываться на всех таймфреймах. Поскольку торговать нужно только на таймфрейме H1, то менять значение этого параметра не рекомендуется!





И последний параметр

MaxHistoryBars = 800 - это кол-во баров, которые показываются на истории. Рекомендую этот параметр не трогать!