Strong Reversal Points H1
- Indicators
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- Version: 2.8
- Updated: 19 April 2022
- Activations: 20
Индикатор Strong Reversal Points H1 показывает стрелками сильные разворотные точки на таймфрейме H1. Индикатор не перерисовывает! Для максимального винрейта торгуйте только на таймфрейме H1 и только 3 (три) основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCAD!
Обязательно! Перед торговлей или тестом (прогоном в тестере) убедитесь в том, что в вашем терминале MT4 установлен правильный час открытия торгов в Нью-Йорке (параметр Terminal_NewYork_Open_Hour). Нужен час открытия Нью-Йорка именно по времени вашего терминала! У моего брокера это 15 часов в летнее время и 16 часов в зимнее. Это же значение стоит по-умолчанию! У вашего брокера время терминала может быть другим! Поэтому, обязательно уточните этот момент и пропишите правильное значение параметра Terminal_NewYork_Open_Hour! Если сомневаетесь - напишите мне, я помогу!
Преимущества индикатора Strong Reversal Points H1:
- НЕ перерисовывает сигналы и не рисует задним числом на истории;
- показывает только сильные разворотные свечи на H1;
- благодаря специальной разработке под H1 - даёт большой винрейт;
- сигналы появляются близко к уровню, что даёт нам преимущество торговать с соотношением прибыль/риск от 2:1 до 5:1 в нашу пользу;
- подходит как новичкам, так и профессиональным трейдерам;
- отлично оптимизирован под быструю работу в торговле и в тестере;
- есть звуковые алерты, уведомления на почту или мобильный терминал.
Особенности индикатора Strong Reversal Points H1:
- нужно торговать только на таймфрейме H1!
- нужно торговать только валютные пары EURUSD, GBPUSD, USDCAD!
- нужно установить параметр Terminal_NewYork_Open_Hour в зависимости от времени терминала именно вашего брокера!
Настройки индикатора Strong Reversal Points H1:
Настройки просты в понимании и использовании!
Terminal_NewYork_Open_Hour - время открытия торгов в Нью-Йорке по времени вашего терминала. Здесь нужно поставить значение для Вашего терминала (для вашего брокера)!
Min_Candle_Size - минимальный размер сигнальных свечек в пунктах. Я рекомендую ставить от 5 до 15. По-умолчанию стоит 7. Это значение даёт хорошие показатели!
Далее можно настраивать включение/выключение 3х (трёх) видов сигналов:
Show_Main_Arrows_1 - основные разворотные свечи. По-умолчанию стоит TRUE, то есть показывать!
Show_NewYork_Arrows_2 - сильные свечи на Нью-Йорке. По-умолчанию стоит FALSE, то есть не показывать!
Show_Tailed_Arrows_3 - сильные хвостатые и заторговочные или переходные свечи (обычно на стыке торговых сессий). По умолчанию стоит TRUE, то есть показывать!
Далее идет настройка размера стрелок и уведомлений. Здесь всё интуитивно понятно!
Далее идет параметр
ShowOnlyOnH1TF - по-умолчанию стоит TRUE, это означает показывать стрелки только на таймфрейме H1. Если поставить FALSE, то стрелки будут показываться на всех таймфреймах. Поскольку торговать нужно только на таймфрейме H1, то менять значение этого параметра не рекомендуется!
И последний параметр
MaxHistoryBars = 800 - это кол-во баров, которые показываются на истории. Рекомендую этот параметр не трогать!
Всегда помните про риски во время торговли и обязательно соблюдайте указанные здесь рекомендации и манименеджмент, чтобы ваша торговля была настолько безопасной, насколько это вообще возможно на рынке форекс! Всем желаю прибыльных сделок!
С уважением, Андрей Алмазов.