Levels Pro System

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Levels Pro System рассчитывает канал движения цены, учитывая волатильность инструмента, бары и тренд, - и на основании расчетных данных показывает тренд и чертит уровни поддержки/сопротивления в очень удобном визуальном представлении. В индикатор встроена система определения критических точек (критических баров), которая позволяет трейдеру значительно проще выявлять истинный пробой уровня, ложный пробой, отскок от уровня, возможный сигнал на ранней стадии движения цены итд. Таким образом, торговля становится намного понятнее, что в итоге способно увеличить процент заключения прибыльных сделок!


Как работает индикатор Levels Pro System:

  • Чертит уровни, визуально показывает тренд, что удобно для трейдеров любого уровня;
  • Показывает критические точки (критические бары) возможного разворота цены;
  • Работает на таймфрейме от M5 до W1;
  • Работает на любой валютной паре;
  • Не перерисовывает сигналы и не рисует задним числом на истории;
  • Есть алерты, настройка отправки уведомлений на почту или мобильный терминал;
  • Сам рассчитывает волатильность, поэтому не нуждается в настройке параметров!


Как торговать по индикатору Levels Pro System:

  • Если цена находится ниже красной линии, то это означает нисходящий тренд и рекомендуется торговать вниз от верхней границы канала;
  • Если цена находится выше зеленой линии, то это означает восходящий тренд и рекомендуется торговать вверх от нижней границы канала;
  • Зеленые и Розовые кружки показывают критические точки (критические бары, критические свечи); 
  • Зеленый кружок больше показывает бычий характер свечи/бара;
  • Розовый кружок больше показывает медвежий характер свечи/бара;
  • Когда появляется кружок, следует посмотреть в каком месте на тренде он показывается:
    • если кружок показывается на нисходящем тренде "под потолком", то это может означать (1) либо возможный пробой "потолка" вверх, (2) либо новое движение вниз по тренду;
    • если кружок показывается на восходящем тренде "на дне", то это может означать (1) либо возможный пробой "дна" вниз, (2) либо новое движение вверх по тренду.
    • В эти моменты нужно быть готовым к открытию позиции!
  • Рекомендация от автора: рекомендую торговать на таймфрейме H1, основные валютные пары. Соотношение TakeProfit к StopLoss: от 1:1 до 2:1.


Настройки индикатора Levels Pro System:

Индикатор сам рассчитывает волатильность, поэтому не нуждается в настройке параметров! Но есть ряд параметров, с которыми каждый трейдер может поэкспериментировать:

PointsSize - размер кружков;

LinesSize - толщина линий, уровней;

System_filter1 - основной фильтр сигналов. Этот фильтр включен по-умолчанию. Автор рекомендует использовать этот фильтр!

System_filter2 - второй фильтр сигналов. Этот фильтр показывает сигналы на более ранней стадии. Автор рекомендует использовать его только более опытным трейдерам!

System_par - этот параметр работает только при выключенных первых двух фильтрах. По-умолчанию стоит значение = "7". Рекомендуется использовать значение от 5 до 14: чем выше значение System_par, тем меньшее кол-во критических точек будет показывать индикатор.

MaxHistoryBars - кол-во баров на истории. По-умолчанию стоит значение = "1000". Рекомендуется этот параметр вообще не трогать!


Вы можете так же настроить уведомления о сигналах в виде алерта, сигнала на почту или мобильный терминал.

Настройки понятны интуитивно:

  • AlertON = TRUE;
  • EmailON = FALSE;
  • PushMessagesON = FALSE;

TRUE - означает включить уведомление; FALSE - отключить.



Напутственные слова от автора:

Индикатор Levels Pro System использует уникальный алгоритм рассчета и не перерисовывает свои сигналы на истории, что очень важно при трейдинге!

Но важно помнить, что торговля на валютном рынке всегда связана с высоким риском, и любой торговый индикатор - это лишь инструмент в помощь трейдеру. Не стоит рисковать большими объемами в своих сделках. Обязательно соблюдайте манименеджмент, даже, когда вам кажется, что "'этот сигнал на 100% будет прибыльный". Соблюдение манименеджмента позволит вам свести ваши риски к минимуму, насколько это вообще возможно при торговле на рынке форекс!

Reviews 1
Stanislav
34
Stanislav 2022.04.09 18:55 
 

Спасибо!!!! Индикатор классный !!!

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Stanislav
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Stanislav 2022.04.09 18:55 
 

Спасибо!!!! Индикатор классный !!!

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