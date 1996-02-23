Er200

      Este producto se utiliza una estrategia de trading que utiliza 5 reglas. Combina dos de los indicadores mas utilizados que son el MA 200 y el RSI. A su vez el precio, asi como las velas tienen que corresponder a las reglas propuestas en un inicio. El precio tiene que estar por debajo o por encima del MA 200, dependiendo que posicion vaya a tomar. Por otro lado al momento de hacer realidad la operacion, el RSI tiene que ir hacia abajo o hacia arriba, dependiendo la posicion a tomar. Todo esto lo hace en automatico y usted no tiene por que preocuparse de las reglas. 

 

PARAMETROS: 

inp17_VolumeSize: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de compra)

inp17_TakeProfitPercentSL= A que porcentaje estará posicionado el TP en posiciones de compra.

inp32_TakeProfitPercentSL= A que porcentaje estará posicionado el TP en posiciones de venta.

inp32_VolumeSize: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de venta)

 

Los take profit se recomiendan en un % de 200 para mayor efectividad.

Esta estrategia tras hacer backtest con todas las divisas disponibles se recomienda su uso con las siguientes:

Principales: USDCHF, NZDUSD, USDCAD, GBPUSD, AUDUSD, EURUSD.

Cruces: EURJPY, AUDJPY, GBPJPY, GBPAUD, EURGBP, CHFJPY, AUDCAD.

 

El deposito mínimo recomendado para esta estrategia es de 100 dolares.

Se recomienda el uso de un apalancamiento de 1:25


