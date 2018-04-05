· Bandas Bollinger & RSI

En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con una sólida experiencia del mercado en la que se observa el posible cambio de tendencia debido al toque de las bandas bollinger. A su vez tiene que fijarse en el indicador RSI.

Por otro lado, el Take Profit así como el Stop Loss no tendrán que posicionarse ya que el algoritmo viene diseñado para que el Take Profit se fije en la media de los últimos 20 periodos, esto haciendo noción a la estrategia de reversión a la media. El Stop Loss queda fijado en el punto más alto de las velas que quedaron por fuera de las bandas.

Lo anterior mencionado aplica tanto para las operaciones de compra como para las de venta.

PARAMETROS:

Volume: Se recomienda su uso en 0.1 para cuentas que operen lotes completos y 1 para cuentas que operen con microlotes. (Operaciones de compra)

Esta estrategia tras hacer backtest con todas las divisas disponibles se recomienda su uso con las siguientes:

Principales: USDJPY, NZDUSD.

Cruces: CADJPY, GBPJPY, EURCAD, EURNZD

El deposito mínimo recomendado para esta estrategia es de 100 dolares.

Se recomienda el uso de un apalancamiento de 1:25



