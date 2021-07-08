Stelc13
- Experts
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- Version: 1.7
- Updated: 8 July 2021
- Activations: 5
Stelc13 — это результат изучения валютного рынка и программирование торговых советников. Эксперт использует продвинутый алгоритм входа и имеет встроенный фильтр спреда а так-же алгоритм контроля проскальзывания. Гибкие настройки эксперта.
Базовая логика советника продумана для торговли на валютной паре EURUSD. Теоретически советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью. Тем не менее я рекомендую валютную пару: EURUSD.
Есть два способа использовать данный советник (на данный момент):
- Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе системы пробоя максимума/минимума. Этот режим можно использовать на рекомендуемом тайм-фрейме М15.
- В качестве инструмента для ручной торговой стратегии, где трейдер может использовать свою точку входа, при этом Stel$13 будет использовать трендовые точки входа для таких сделок.
В будущем в советник могут быть добавлены новые стратегии входа и/или стратегии выхода.
Основные характеристики советника
- Продвинутое управление Stop Loss
- Фильтр спреда для защиты от торговли в плохих рыночных условиях
- Алгоритм контроля за проскальзыванием, позволяющий избегать больших убытков при сильном проскальзывании
- Полностью автоматический режим с настраиваемыми входами
- Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, с качеством тиков 99%
Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Такие условия предоставляют большинство ECN-брокеров.
Обзор параметров
- numBars — количество анализируемых баров.
- ma_period— экспоненциальная скользящая средняя 200 позволяющая определить
- трендовое движение цены.(v1.7)
- ma_openDistance — расстояние от скользящей средней для анализа определения тренда.(v1.7)
- Lots — торговый лот.
- Slip — проскальзывание.
- Multiplier — коэффициент умножения лотов.(v1.7)
- SliPend — проскальзывание отложенных ордеров.
- LifeTime — время истечения отложенного ордера.
- GridStep — шаг расположения отложенных ордеров: OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP.
- OrdersNumber — количество отложенных ордеров.
- TakeProfit — автоматическое закрытия сделки при достижении выбранного значения.
- TrailingStop — алгоритм управления ордером Stop Loss.
- Step — шаг расположения ордеров покупки и продажи.
- Spread — разница в пунктах между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) валютной пары.
- HourStartNonFarmFriday — час начало новости Nonfarm payrolls.
- UseNonFarm — использовать новость Nonfarm payrolls.
- timeFrame — интервал времени торговли советника.
- Дополнительные параметры версии : 1.7
- UseNetGridMartin — используется сеточный алгоритм открытия ордеров с увеличением лота по методу Даламбера .
- ExpertTime — разрешение торговли по выбранному времени
- HourStart — начало торговли
- HourStops — конец торговли
- GridDistance — дистанция для открытия следующего ордера
- Averaging_Level — уровень усреднения
- BE_Level — уровень безубыточности
- BE_Step - шаг безубыточности
- InpFastEMA - период быстрой EMA
- InpSlowEMA - период медленной EMA
- InpSignalSMA – сигнал периода SMA
- Kperiod - быстрый стохастик
- Dperiod - медленный стохастик
- Slowing – замедление
- Shag - сдвиг
QUANT ANALYZER REPORT v1.6 : https://drive.google.com/file/d/1mqGfowV6jioIN1Ugl7BIDVPcerP-KQjm/view?usp=sharing
QUANT ANALYZER REPORT v1.7 : https://drive.google.com/file/d/1i0Yti7X-YY7XvkbkOJeAXrmbQKfj4ya0/view?usp=sharing