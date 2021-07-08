Stelc13

Stelc13 — это результат изучения валютного рынка и программирование торговых советников. Эксперт использует продвинутый алгоритм входа и имеет встроенный фильтр спреда а так-же алгоритм контроля проскальзывания. Гибкие настройки эксперта.

Базовая логика советника продумана для торговли на валютной паре EURUSD. Теоретически советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью. Тем не менее я рекомендую валютную пару: EURUSD.

Есть два способа использовать данный советник (на данный момент):

  • Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе системы пробоя максимума/минимума. Этот режим можно использовать на рекомендуемом тайм-фрейме М15.
  • В качестве инструмента для ручной торговой стратегии, где трейдер может использовать свою точку входа, при этом Stel$13 будет использовать трендовые точки входа для таких сделок.

В будущем в советник могут быть добавлены новые стратегии входа и/или стратегии выхода.

 

Основные характеристики советника

  • Продвинутое управление Stop Loss
  • Фильтр спреда для защиты от торговли в плохих рыночных условиях
  • Алгоритм контроля за проскальзыванием, позволяющий избегать больших убытков при сильном проскальзывании
  • Полностью автоматический режим с настраиваемыми входами
  • Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, с качеством тиков 99%

Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Такие условия предоставляют большинство ECN-брокеров.

 

Обзор параметров

  • numBars — количество анализируемых баров.
  • ma_period— экспоненциальная скользящая средняя 200 позволяющая определить
  • трендовое движение цены.(v1.7)
  • ma_openDistance — расстояние от скользящей средней для анализа определения тренда.(v1.7)
  • Lots — торговый лот.
  • Slip — проскальзывание.
  • Multiplier — коэффициент умножения лотов.(v1.7)
  • SliPend — проскальзывание отложенных ордеров.
  • LifeTime — время истечения отложенного ордера.
  • GridStep — шаг расположения отложенных ордеров: OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP.
  • OrdersNumber — количество отложенных ордеров.
  • TakeProfit — автоматическое закрытия сделки при достижении выбранного значения.
  • TrailingStop — алгоритм управления ордером Stop Loss.
  • Step — шаг расположения ордеров покупки и продажи.
  • Spread — разница в пунктах между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) валютной пары.
  • HourStartNonFarmFriday — час начало новости Nonfarm payrolls.
  • UseNonFarm — использовать новость Nonfarm payrolls.
  • timeFrame — интервал времени торговли советника.

  • Дополнительные параметры версии : 1.7

  • UseNetGridMartin — используется сеточный алгоритм открытия ордеров с увеличением лота по методу Даламбера .
  • ExpertTime — разрешение торговли по выбранному времени
  • HourStart  — начало торговли
  • HourStops — конец торговли
  • GridDistance — дистанция для открытия следующего ордера
  • Averaging_Level — уровень усреднения
  • BE_Level — уровень безубыточности
  • BE_Step - шаг безубыточности
  • InpFastEMA - период быстрой EMA
  • InpSlowEMA - период медленной EMA
  • InpSignalSMA – сигнал периода SMA
  • Kperiod - быстрый стохастик
  • Dperiod  - медленный стохастик
  • Slowing – замедление
  • Shag - сдвиг

QUANT ANALYZER REPORT v1.6 : https://drive.google.com/file/d/1mqGfowV6jioIN1Ugl7BIDVPcerP-KQjm/view?usp=sharing

QUANT ANALYZER REPORT v1.7 https://drive.google.com/file/d/1i0Yti7X-YY7XvkbkOJeAXrmbQKfj4ya0/view?usp=sharing


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    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experts
    Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
    Exp4 AI Sniper for MT4
    Vladislav Andruschenko
    2.33 (3)
    Experts
    AI Sniper is a smart, adaptive trading robot developed specifically for MT4 terminals. AI Sniper for MT4 was created for traders who want more than a simple Forex bot. It is a precision-built Expert Advisor designed to analyze the market, detect strong trading opportunities, and execute trades with logic, discipline, and speed. Powered by advanced algorithmic logic and refined trading methodologies, AI Sniper helps traders turn raw market movement into structured trading decisions. The system c
    Dragons Risk Shield
    Ivan Simonika
    Experts
    RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
    Double Blow Scalp
    Kirill Borovskii
    Experts
    Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
    SFire Gold EA
    Jacques Scholtz Fourie
    Experts
    This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
    Forex Engine EA
    Pablo Salgado
    Experts
    Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
    Ninja Forex EA
    Samir Arman
    Experts
    Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
    Gold HFT Scalper Pro MT4
    Sivakumar Paul Suyambu
    1 (1)
    Experts
    Gold HFT Scalper Pro MT4 A high-frequency tick scalper engineered exclusively for GOLD (XAUUSD). Places BUY_STOP and SELL_STOP pending orders just above and below the live market, automatically re-centres them on every tick, and exits with a dynamic trailing stop — all with built-in daily loss protection and real-margin validation before every order. XAUUSD Only -  No Martingale -  No Grid -  Low Drawdown -  Fully Automated -  M1 Timeframe Symbol XAUUSD Timeframe (period) M1 Minimum deposit 500
    Smart Boss Profi
    Valerii Stetsenko
    Experts
    Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
    PMT Expert GOLD MT4
    Aliaksandr Bialko
    Experts
    PMT MQL5 Gold Hello, traders! We are a team of professional traders and developers. We are pleased to welcome you and present our best algorithm, built into PMT MQL5 Gold. This solution was created with attention to every detail, and we believe it deserves your attention. Professional Expert Advisor for Gold Trading   PMT MQL5 Gold is an automated Expert Advisor created specifically for XAU/USD / Gold on the H1 timeframe. It is not a universal robot for dozens of symbols, but a focused syst
    More from author
    Stelc1
    Stanislav Balaziuk
    Experts
    Stelc1 is an Expert Advisor that uses an advanced entry algorithm and a slippage control algorithm. Flexible expert settings. The basic logic of the Expert Advisor is thought out for trading on the EURUSD currency pair. In theory, the EA can be used in any market with a low spread and good liquidity. However, I recommend the EURUSD currency pair. Use this advisor: Fully automatic trading with the calculation of entries based on the current trend. Recommended time frame is H1. The Expert Advisor
    Stelc2
    Stanislav Balaziuk
    Experts
    Stelc2 – это ночной торговый робот,  не мартингейл, не сетка, усреднения нет.  Торгует ночью, в Азиатскую торговую сессию – данное время выбрано, как наиболее оптимальное ввиду абсолютного спокойствия на валютном рынке.   Использовать данный советник: §   Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе текущего тренда. Pекомендуемый тайм-фрейм H1. §   Советник торгует на валютных парах EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Рабочее время – с ночи во вторник и заканчивает торговлю ночью в четверг.
    Stelc3
    Stanislav Balaziuk
    Experts
    Stelc3 is a trading robot for manual and auto trading. Trades in any trading session   Use this advisor: Manual and automatic trading with the calculation of placing oraders and entries according to the trend. Recommended time frame H1.   The EA trades on the EURUSD /GBPUSD currency pair. Working hours all week, from Monday night to Friday night.   A separate order with a unique number is opened for a currency pair.   Advisor characteristics:   Well tested on history with high quality simulat
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