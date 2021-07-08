Stelc13 — это результат изучения валютного рынка и программирование торговых советников. Эксперт использует продвинутый алгоритм входа и имеет встроенный фильтр спреда а так-же алгоритм контроля проскальзывания. Гибкие настройки эксперта.

Базовая логика советника продумана для торговли на валютной паре EURUSD. Теоретически советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью. Тем не менее я рекомендую валютную пару: EURUSD.

Есть два способа использовать данный советник (на данный момент):

Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе системы пробоя максимума/минимума. Этот режим можно использовать на рекомендуемом тайм-фрейме М15.

В качестве инструмента для ручной торговой стратегии, где трейдер может использовать свою точку входа, при этом Stel $13 будет использовать трендовые точки входа для таких сделок.

В будущем в советник могут быть добавлены новые стратегии входа и/или стратегии выхода.

Основные характеристики советника

Продвинутое управление Stop Loss

Фильтр спреда для защиты от торговли в плохих рыночных условиях

Алгоритм контроля за проскальзыванием, позволяющий избегать больших убытков при сильном проскальзывании

Полностью автоматический режим с настраиваемыми входами

Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, с качеством тиков 99%

Рекомендуется использовать советник у брокеров с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Такие условия предоставляют большинство ECN-брокеров.

Обзор параметров

numBars — количество анализируемых баров.

ma_period — экспоненциальная скользящая средняя 200 позволяющая определить

трендовое движение цены .(v1.7)

ma_openDistance — расстояние от скользящей средней для анализа определения тренда. (v1.7)

Lots — торговый лот.

Slip — проскальзывание.

Multiplier — коэффициент умножения лотов. (v1.7)

SliPend — проскальзывание отложенных ордеров.

LifeTime — время истечения отложенного ордера.

GridStep — шаг расположения отложенных ордеров: OP_BUYSTOP, OP_SELLSTOP.

OrdersNumber — количество отложенных ордеров.

TakeProfit — автоматическое закрытия сделки при достижении выбранного значения.

TrailingStop — алгоритм управления ордером Stop Loss.

Step — шаг расположения ордеров покупки и продажи.

Spread — разница в пунктах между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) валютной пары.

HourStartNonFarmFriday — час начало новости Nonfarm payrolls.

UseNonFarm — использовать новость Nonfarm payrolls.

timeFrame — интервал времени торговли советника.





Дополнительные параметры версии : 1.7





UseNetGridMartin — используется сеточный алгоритм открытия ордеров с увеличением лота по методу Даламбера .

ExpertTime — разрешение торговли по выбранному времени

HourStart — начало торговли

HourStops — конец торговли

GridDistance — дистанция для открытия следующего ордера

Averaging_Level — уровень усреднения

BE_Level — уровень безубыточности

BE_Step - шаг безубыточности

- шаг безубыточности InpFastEMA - период быстрой EMA

- период быстрой EMA InpSlowEMA - период медленной EMA

- период медленной EMA InpSignalSMA – сигнал периода SMA

– сигнал периода SMA Kperiod - быстрый стохастик

- Dperiod - медленный стохастик

- Slowing – замедление

– замедление Shag - сдвиг

QUANT ANALYZER REPORT v1.6 : https://drive.google.com/file/d/1mqGfowV6jioIN1Ugl7BIDVPcerP-KQjm/view?usp=sharing

QUANT ANALYZER REPORT v1.7 : https://drive.google.com/file/d/1i0Yti7X-YY7XvkbkOJeAXrmbQKfj4ya0/view?usp=sharing





