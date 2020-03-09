EURGBP without LONDON

Советник торгует EURGBP. Уникальным свойством EURGBP является снижение активности торгов на американской сессии, которое объясняется отсутствием в составе инструмента USD. Пара малоактивна с 19-00 до 9-00 – этот промежуток в три раза больше, чем у традиционных для ночной торговли азиатских валют. Кросс-пары в отличие от долларовых валютных инструментов слабо реагируют на новости США, что позволяет в разы снизить ложные срабатывания стопов и проскальзывания.

Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: $300

БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА!!!

Никаких излишних параметров:



Magic -номер советника для идентификации его ордеров;

lot - размер начального лота;

maXcount Orders -максимальное количество ордеров, открытых в одном направлении;

Time block -время торговли (применять или не применять ограничение по времени, начало, конец).



