EURGBP without LONDON

Советник торгует EURGBP. Уникальным свойством EURGBP является снижение активности торгов на американской сессии, которое объясняется отсутствием в составе инструмента USD. Пара малоактивна с 19-00 до 9-00 – этот промежуток в три раза больше, чем у традиционных для ночной торговли азиатских валют. Кросс-пары в отличие от долларовых валютных инструментов слабо реагируют на новости США, что позволяет в разы снизить ложные срабатывания стопов и проскальзывания.

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: $300

БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА!!!

Никаких излишних параметров:

  • Magic -номер советника для идентификации его ордеров;
  • lot - размер начального лота;
  • maXcountOrders-максимальное количество ордеров, открытых в одном направлении;
  • Time block-время торговли (применять или не применять ограничение по времени, начало, конец).


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