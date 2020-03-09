EURGBP without LONDON
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Советник торгует EURGBP. Уникальным свойством EURGBP является снижение активности торгов на американской сессии, которое объясняется отсутствием в составе инструмента USD. Пара малоактивна с 19-00 до 9-00 – этот промежуток в три раза больше, чем у традиционных для ночной торговли азиатских валют. Кросс-пары в отличие от долларовых валютных инструментов слабо реагируют на новости США, что позволяет в разы снизить ложные срабатывания стопов и проскальзывания.
Таймфрейм: M5
Минимальный депозит: $300
БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА!!!
Никаких излишних параметров:
- Magic -номер советника для идентификации его ордеров;
- lot - размер начального лота;
- maXcountOrders-максимальное количество ордеров, открытых в одном направлении;
- Time block-время торговли (применять или не применять ограничение по времени, начало, конец).