Советник торгует с расширяющимся шагом между позициями, при рывке пара должна увеличивать расстояние между позициями.

Мультивалютный советник, в настройках указываем валютные инструменты

На каждом уровне новый TakeProfit

Закрытие по общему проценту профита

Фильтр по RSI

Cо второй позиции увеличивает расстояние последующих позиций на величину "дельта" от предыдущего

Стартовый зависит от размера депозита

Максимальный лот, который мы разрешаем тоже зависит от размера депозита

Максимальное количество позиций одного направления



