Cirkon

Советник торгует с расширяющимся шагом между позициями, при рывке пара должна увеличивать расстояние между позициями.

  • Мультивалютный советник, в настройках указываем валютные инструменты
  • На каждом уровне новый  TakeProfit
  • Закрытие по общему проценту профита
  • Фильтр по RSI
  • Cо второй позиции увеличивает расстояние последующих позиций на величину "дельта" от предыдущего
  • Стартовый зависит от размера депозита
  • Максимальный лот, который мы разрешаем тоже зависит от размера депозита
  • Максимальное количество позиций одного направления 


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