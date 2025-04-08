Cirkon
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Советник торгует с расширяющимся шагом между позициями, при рывке пара должна увеличивать расстояние между позициями.
- Мультивалютный советник, в настройках указываем валютные инструменты
- На каждом уровне новый TakeProfit
- Закрытие по общему проценту профита
- Фильтр по RSI
- Cо второй позиции увеличивает расстояние последующих позиций на величину "дельта" от предыдущего
- Стартовый зависит от размера депозита
- Максимальный лот, который мы разрешаем тоже зависит от размера депозита
- Максимальное количество позиций одного направления