Индикатор VolumeAnomalies показывает аномальное поведение цены при увеличении объема. Эти аномалии могут привести, как минимум, к торможению и, как максимум, к развороту Рынка.

Индикатор VolumeAnomalies включает в себя 3 варианта аномалий:

1. Support and Resistance - Поддержка и Сопротивление. При увеличении объема (усилия) уменьшается результат (расстояние между закрытиями баров/свечей).

2. Attenuation UP and DOWN - Затухание вверх и вниз. При увеличении объема (усилия) результат не соразмерен усилию.

3. Reversal UP and DOWN - Разворот вверх и вниз. После увеличении объема (усилия) появляется движение в противоход на низком объеме. То есть, усилие не поддерживается.

В настройках индикатора VolumeAnomalies можно указать:

- длительность однонаправленного движения перед поиском аномалии (параметр: "Кол-во баров в цепочке для анализа"). Значение параметра по умолчанию - 2;

- процентное увеличение объема (усилия) относительно предыдущего (параметр: "Величина дисбаланса в %% (если 0 - любой дисбаланс)"). Значение по умолчанию - 0;

- визуализация отображения сигналов индикатора (удаление от графика, цвет, символ отрисовки), а так же разрешение/запрет на вывод отдельных аномалий.

Важно!!! Данный индикатор призван обратить внимание трейдера на появление той или иной аномалии в поведении цены. Сигналы, генерируемые данным индикатором, показывают уровни/зоны возможного затухания/остановки/разворота и не являются руководством к открытию тех или иных позиций. Принимать решение трейдер должен исключительно основываясь на своей торговой стратегии.