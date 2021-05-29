SystemLiveMxPips

Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas". Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático. También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica Estrategia Martingala, para usarla como muestra para su propia estrategia.



Características clave

Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de programación.

Aprenda los conceptos básicos rápidamente con un tutorial interactivo.

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Guarde su estrategia en formato de archivo XML y edítelos más tarde.

Cargue estrategias creadas por otros y utilícelas como ejemplos para su estrategia comercial personal.



