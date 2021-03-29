EA Solution 500
- Experts
-
Thales Uchoa Da Costa SobrinhoSou Engenherio Químico, graduado em 2018. Estou cursando pós-graduação em gestão financeira. Atualmente sou fundador da EA Solution, empresa que desenvolve softwares para o mercado financeiro. Se você ficou interessado e quer conhecer um de nossos produtos segue nosso site: easolucao.com.
- Version: 4.10
- Updated: 26 April 2021
- Activations: 5
EA Solution 500 it is an operational assistent authomatizated for mini índice operations. This algorithm use moving averages and oscilators, doing operations with excelence in trends and reversions. Tests are done in trading sessions since 2020, this algorithm showed a 600% return, obtaining 2000 points of maximum profit and 1250 of maximum loss, both diary, realizing just 2-4 trades per day.