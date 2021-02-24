Shadow Trend Pro MT5

SHADOW vous donne des signaux d'achat et de vente solides avec un risque minimal. Vous pouvez voir dans quelle direction le prix évolue et la force du mouvement. Shadow filtre le bruit du marché et améliore radicalement les performances des traders.





Points forts:

Détection visuelle efficace des tendances.

Bruit du marché des filtres

Ne repeint ni ne recalcule jamais.

Signaux strictement sur "fermeture du bar".

Fonctionne dans tous les symboles.

Pop-up intégré, e-mail, notification push et alertes sonores.

Comment trader et gagner gros pendant très longtemps avec SHADOW?

Pas de règles compliquées, suivez simplement 4 étapes simples!

Connaissez et respectez votre objectif de profit quotidien. (Gestion de l'argent)

Vérifiez visuellement la tendance des prix sur une unité de temps plus élevée (par exemple D1, H4 ou H1 selon votre style de trading).

Après avoir reçu une alerte "Shadow" dans le sens de la tendance sur une unité de temps inférieur, prenez position.

Dès que votre objectif quotidien est atteint, FERMEZ VOTRE SESSION DE TRADING.





Options et paramètres flexibles:

Nous recommandons des paramètres pour avoir une vue d'ensemble du potentiel et de l'efficacité de notre indicateur. (En mode démo, double-cliquez sur un paramètre pour voir les options disponibles et les modifier).





Signal 1: Il s'agit du signal d'entrée vers la position principale. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE. (Référence du signal: Ma.S et Ma.X).

Signal 2: C'est l'un des signaux d'entrée des grands investisseurs. Nous vous recommandons de choisir l’option FAUX, si vous ne faites pas de SWING TRADING. (Référence du signal: MA.S et MA.Y)

Afficher MA: affiche les moyennes mobiles sur le graphique. Nous vous recommandons de choisir l’option FALSE, afin de ne pas surcharger le graphique.

MACD: affiche un indicateur MACD personnalisé sur le graphique. Nous vous recommandons de choisir l’option FALSE, afin de ne pas surcharger le graphique.

ShowRegr: affiche la direction du prix. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE.

Alerte: Il émet un bip et un message sur votre ordinateur, lorsqu'il est nécessaire de prendre position. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE.

E-mail: envoie un e-mail lorsque vous devez prendre position. Nous vous recommandons de choisir l’option FALSE.

Push: envoie une notification sur votre smartphone lorsqu'il est temps de prendre position. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE.





MA-S: Il s'agit de la configuration de la moyenne mobile S. Elle permet d'ajuster la décision d'entrer en position principale.

Période: 20

Mode: simple

Décalage: 0

Taux appliqué: taux de clôture





MA-X: Il s'agit de la configuration X moyenne mobile. Il est également utilisé pour ajuster la décision d'entrée de la position principale.

Période: 50

Mode: simple

Décalage: 0

Taux appliqué: taux de clôture





MA-Y: Il s'agit de la configuration Y moyenne mobile. Il est utilisé pour ajuster la décision d'entrée en fonction de votre fenêtre de négociation d'actifs et de la tendance de l'environnement général des prix.

Période: 200

Mode: simple

Décalage: 0

Taux appliqué: taux de clôture





MACD: Il s'agit de la configuration MACD. Il est utilisé pour valider les décisions d'entrée de position. Remarque: MACD n'est pas affiché en mode TEST, mais il est toujours actif.

Période rapide: 12

Période lente: 26

Période du signal: 9

Taux appliqué: taux de clôture





Canal de régression: affiche la direction du prix:

Degré: parabolique

Ksdt: 2

Barres: 250

Décalage: 0



