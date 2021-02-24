Shadow Trend Pro MT5
- Indicators
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Xavier Fabric CorenthinOUR TRADING PHILOSOPHY
CX CAPITAL is based on the idea that every day there is a currency that allows you to make a trade with a success potential of more than 80%. Our system analyzes your currency and looks for entry points with minimum risk.
- Version: 3.20
Points forts:
- Détection visuelle efficace des tendances.
- Bruit du marché des filtres
- Ne repeint ni ne recalcule jamais.
- Signaux strictement sur "fermeture du bar".
- Fonctionne dans tous les symboles.
- Pop-up intégré, e-mail, notification push et alertes sonores.
Comment trader et gagner gros pendant très longtemps avec SHADOW?
Pas de règles compliquées, suivez simplement 4 étapes simples!
- Connaissez et respectez votre objectif de profit quotidien. (Gestion de l'argent)
- Vérifiez visuellement la tendance des prix sur une unité de temps plus élevée (par exemple D1, H4 ou H1 selon votre style de trading).
- Après avoir reçu une alerte "Shadow" dans le sens de la tendance sur une unité de temps inférieur, prenez position.
- Dès que votre objectif quotidien est atteint, FERMEZ VOTRE SESSION DE TRADING.
Options et paramètres flexibles:
Nous recommandons des paramètres pour avoir une vue d'ensemble du potentiel et de l'efficacité de notre indicateur. (En mode démo, double-cliquez sur un paramètre pour voir les options disponibles et les modifier).
- Signal 1: Il s'agit du signal d'entrée vers la position principale. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE. (Référence du signal: Ma.S et Ma.X).
- Signal 2: C'est l'un des signaux d'entrée des grands investisseurs. Nous vous recommandons de choisir l’option FAUX, si vous ne faites pas de SWING TRADING. (Référence du signal: MA.S et MA.Y)
- Afficher MA: affiche les moyennes mobiles sur le graphique. Nous vous recommandons de choisir l’option FALSE, afin de ne pas surcharger le graphique.
- MACD: affiche un indicateur MACD personnalisé sur le graphique. Nous vous recommandons de choisir l’option FALSE, afin de ne pas surcharger le graphique.
- ShowRegr: affiche la direction du prix. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE.
- Alerte: Il émet un bip et un message sur votre ordinateur, lorsqu'il est nécessaire de prendre position. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE.
- E-mail: envoie un e-mail lorsque vous devez prendre position. Nous vous recommandons de choisir l’option FALSE.
- Push: envoie une notification sur votre smartphone lorsqu'il est temps de prendre position. Nous vous recommandons de choisir l'option TRUE.
MA-S: Il s'agit de la configuration de la moyenne mobile S. Elle permet d'ajuster la décision d'entrer en position principale.
- Période: 20
- Mode: simple
- Décalage: 0
- Taux appliqué: taux de clôture
MA-X: Il s'agit de la configuration X moyenne mobile. Il est également utilisé pour ajuster la décision d'entrée de la position principale.
- Période: 50
- Mode: simple
- Décalage: 0
- Taux appliqué: taux de clôture
MA-Y: Il s'agit de la configuration Y moyenne mobile. Il est utilisé pour ajuster la décision d'entrée en fonction de votre fenêtre de négociation d'actifs et de la tendance de l'environnement général des prix.
- Période: 200
- Mode: simple
- Décalage: 0
- Taux appliqué: taux de clôture
MACD: Il s'agit de la configuration MACD. Il est utilisé pour valider les décisions d'entrée de position. Remarque: MACD n'est pas affiché en mode TEST, mais il est toujours actif.
- Période rapide: 12
- Période lente: 26
- Période du signal: 9
- Taux appliqué: taux de clôture
Canal de régression: affiche la direction du prix:
- Degré: parabolique
- Ksdt: 2
- Barres: 250
- Décalage: 0
The MA sample is good enough to use this indicator, MACD useful to see a change in trend.