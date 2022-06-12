Veritas


Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будующем!


Когда рынок перепродан или близок к перепроданности открываются позиции против тренда. Если рынок продолжает движение против нашей позиции открывается сетка.

Рабочий тайм фрейм H1 M30 но также можно оптимизировать под любой ТФ. 

Управление рисками достигается за счет определения размера лота.


Размер депозита на основные 28 пар:

Минимум 0.01 на 1000$

Оптимально 0.01 на 2000$

Низкий риск 0.01 на 3000$


Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будующем!


Описание параметров советника:


TradeMode            направление торговли

Magic                     магическое число

Lots settings          настройки первоначального лота

FixStartLot            фиксированный стартовый лот

Risk                      этот параметр влияет на стартовый лот 

MaxLot                  максимальный допустимый размер позиции


TP spread SL Trail настройки спреда ТП СЛ трейлинг стопа


MaxSpread          фильтр спреда

TakeProfit          тейк профит

TrailingStart       старт трейлинг стоп

TrailingStep        шаг трейлинг стоп

StopLoss             стоп лос ( 0 выкл)


Grid настройки сетки


UseGrid                        вкл/выкл сетка

UseAverageTP             ТП будет учитывать все открытые лоты (рекомендую нетрогать и оставить включенным)

Step                             шаг сетки

Step_Multiplicator        множитель шага сетки

MaxStep                       максимальный шаг сетки

LotMultiplicator           множитель лота ( работает по накопительному принципу)

MaxTrades                    Максимальное количество позиций в сетке


Indicator Настройки индикатора RSI


RSI_Period                       период

RSI_Price                         как считается RSI

RSI_SellLevel                   уровень продаж выше которого возможны продажи

RSI_SellResetLevel          уровень который должен быть преодолен после чего возможны продажи

RSI_BuyLevel                  уровень покупок ниже которого возможны покупки

RSI_BuyResetLevel         уровень который должен быть преодолен после чего возможны покупки


Indicator 2 settings настройки индикатора OBV


PriceOBV               тип подсчета OBV

OBV_SellLevel       уровень выше которого возможны продажи 

OBV_BuyLevel       уровень ниже которого возможны покупки

MaxSeeBars           параметр в основном нужный для тестера стратегий


Virtual TP Виртуальный тейк профит его настройки 

VirtualTP              вкл/выкл виртуальный ТП

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LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strate
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.43 (47)
Experts
For the first time on this platform | An EA that understands the market For the first time on this platform, an Expert Advisor uses the full power of Deep Seek. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them.     Setup Timeframe: H1 Leverage: min 1:30 Deposit: min $200 Symbol: XAUUSD Broker: all This combination of Deep Seek and the Reversal Strategy is new – and that’s exactly what makes it so exci
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NonStopGrid
Alexandr Drozhzhinov
Experts
Grid , martingale of the pair WITHOUT protracted trends EURUSD USDCAD GBPUSD AUDUSD NZDUSD Monitoring   https://www.mql5.com/ru/signals/841032   default settings except ShiftMultiplier=0 (old version) Monitoring   https://www.mql5.com/en/signals/1463825   default settings TF any The price of the robot is formed quite simply: the profit on the signal is equal to the price of the adviser (Fair enough in my opinion) Profit in the past does not guarantee profit in the future! The minimum deposit
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