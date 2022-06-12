



Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будующем!







Когда рынок перепродан или близок к перепроданности открываются позиции против тренда. Если рынок продолжает движение против нашей позиции открывается сетка.

Рабочий тайм фрейм H1 M30 но также можно оптимизировать под любой ТФ.

Управление рисками достигается за счет определения размера лота.





Размер депозита на основные 28 пар:

Минимум 0.01 на 1000$

Оптимально 0.01 на 2000$

Низкий риск 0.01 на 3000$





Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будующем!





Описание параметров советника:





TradeMode направление торговли

Magic магическое число

Lots settings настройки первоначального лота

FixStartLot фиксированный стартовый лот

Risk этот параметр влияет на стартовый лот

MaxLot максимальный допустимый размер позиции





TP spread SL Trail настройки спреда ТП СЛ трейлинг стопа





MaxSpread фильтр спреда

TakeProfit тейк профит

TrailingStart старт трейлинг стоп

TrailingStep шаг трейлинг стоп

StopLoss стоп лос ( 0 выкл)





Grid настройки сетки





UseGrid вкл/выкл сетка

UseAverageTP ТП будет учитывать все открытые лоты (рекомендую нетрогать и оставить включенным)

Step шаг сетки

Step_Multiplicator множитель шага сетки

MaxStep максимальный шаг сетки

LotMultiplicator множитель лота ( работает по накопительному принципу)

MaxTrades Максимальное количество позиций в сетке





Indicator Настройки индикатора RSI





RSI_Period период

RSI_Price как считается RSI

RSI_SellLevel уровень продаж выше которого возможны продажи

RSI_SellResetLevel уровень который должен быть преодолен после чего возможны продажи

RSI_BuyLevel уровень покупок ниже которого возможны покупки

RSI_BuyResetLevel уровень который должен быть преодолен после чего возможны покупки





Indicator 2 settings настройки индикатора OBV





PriceOBV тип подсчета OBV

OBV_SellLevel уровень выше которого возможны продажи

OBV_BuyLevel уровень ниже которого возможны покупки

MaxSeeBars параметр в основном нужный для тестера стратегий





Virtual TP Виртуальный тейк профит его настройки

VirtualTP вкл/выкл виртуальный ТП