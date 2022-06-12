Veritas
- Experts
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- Version: 2.10
- Updated: 12 June 2022
- Activations: 7
Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будующем!
Когда рынок перепродан или близок к перепроданности открываются позиции против тренда. Если рынок продолжает движение против нашей позиции открывается сетка.
Рабочий тайм фрейм H1 M30 но также можно оптимизировать под любой ТФ.
Управление рисками достигается за счет определения размера лота.
Размер депозита на основные 28 пар:
Минимум 0.01 на 1000$
Оптимально 0.01 на 2000$
Низкий риск 0.01 на 3000$
Прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будующем!
Описание параметров советника:
TradeMode направление торговли
Magic магическое число
Lots settings настройки первоначального лота
FixStartLot фиксированный стартовый лот
Risk этот параметр влияет на стартовый лот
MaxLot максимальный допустимый размер позиции
TP spread SL Trail настройки спреда ТП СЛ трейлинг стопа
MaxSpread фильтр спреда
TakeProfit тейк профит
TrailingStart старт трейлинг стоп
TrailingStep шаг трейлинг стоп
StopLoss стоп лос ( 0 выкл)
Grid настройки сетки
UseGrid вкл/выкл сетка
UseAverageTP ТП будет учитывать все открытые лоты (рекомендую нетрогать и оставить включенным)
Step шаг сетки
Step_Multiplicator множитель шага сетки
MaxStep максимальный шаг сетки
LotMultiplicator множитель лота ( работает по накопительному принципу)
MaxTrades Максимальное количество позиций в сетке
Indicator Настройки индикатора RSI
RSI_Period период
RSI_Price как считается RSI
RSI_SellLevel уровень продаж выше которого возможны продажи
RSI_SellResetLevel уровень который должен быть преодолен после чего возможны продажи
RSI_BuyLevel уровень покупок ниже которого возможны покупки
RSI_BuyResetLevel уровень который должен быть преодолен после чего возможны покупки
Indicator 2 settings настройки индикатора OBV
PriceOBV тип подсчета OBV
OBV_SellLevel уровень выше которого возможны продажи
OBV_BuyLevel уровень ниже которого возможны покупки
MaxSeeBars параметр в основном нужный для тестера стратегий
Virtual TP Виртуальный тейк профит его настройки
VirtualTP вкл/выкл виртуальный ТП