Fechar Ordens e Posicoes
- Utilities
-
Paulo Oliveira AvelinoGraduado em Análise e desenvolvimento de sistemas em 2011;
integração em Python e c++ durante iniciação científica;
Curso técnico em microinformática - 2004;
Na Área de Trading tenho interesse por métodos quantitativos, porém tenho vários cursos realizados nas área de:
- Scalper trading;
- Version: 1.1
- Activations: 5
Com este Expert Advisor tenha a possibilidade de fechar todas as posições de forma automatizada.
Tenha em mãos o recurso de fechar as posições e ordens pendentes por ações, Dólar, Índice ou TODOS estes juntos, algo inovador no mercado.
Ideal para quem quer uma segunda camada de segurança para suas operações automatizadas ou ainda que o próprio robô feche suas operações manuais em um horário programado.
Promoção de 30 dólares para a três primeiras assinatura, posteriormente será cobrado 50 dólares.