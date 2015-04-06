Fechar Ordens e Posicoes

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Tenha em mãos o recurso de fechar as posições e ordens pendentes por ações, Dólar, Índice ou TODOS estes juntos, algo inovador no mercado.





Ideal para quem quer uma segunda camada de segurança para suas operações automatizadas ou ainda que o próprio robô feche suas operações manuais em um horário programado.





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