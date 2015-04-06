Fechar Ordens e Posicoes

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  • Paulo Oliveira Avelino
    Paulo Oliveira Avelino

    Paulo Oliveira Avelino

    4.9 (83)
    Graduado em Análise e desenvolvimento de sistemas em 2011;
    integração em Python e c++ durante iniciação científica;
    Curso técnico em microinformática - 2004;
    Na Área de Trading tenho interesse por métodos quantitativos, porém tenho vários cursos realizados nas área de:
    - Scalper trading;
    1 product
  • Version: 1.1
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Com este Expert Advisor tenha a possibilidade de fechar todas as posições de forma automatizada.


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