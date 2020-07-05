NxOrder
- Utilities
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- Version: 1.0
Данный скрипт открывает несколько ордеров по текущей цене.
Не забудьте включить кнопку Разрешить советнику торговать", иначе скрипт не сработает.
При запуске в появившемся окне выбираем:
Вход на Покупку или продажу;
Количество ордеров(по-умолчанию 2, ограничения в количестве не выставлено! Будьте внимательны);
Размеры Тейкпрофита и Стоплосса по 5-ти знаку(по-умолчанию 500 пипсов);
Размер лота, по-умлочанию минималный для валютных пар 0,01(на других инструментах не использовался);
Коэффициент открытия Тейкпрофита для второго ордера( по-умолчанию - 1,5), т.е. насколько ТП будет больше по размеру от размера ТП первого открытого ордера.
Если открытие ордеров будет больше 2, то всех их Тейкпрофиты буду равны размеру второго ордера.
Скрипт был написан в основном для открытия двух, трёх ордеров по рынку.