Linear Weighted Moving Average with color
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Linear Weighted Moving Average o Media Móvil Ponderada Lineal, es una media móvil que calcula los promedios de manera ponderada. Esta versión, además de las características regulares que poseen las demás Linear Weighted Moving Average o Medias Móviles Ponderadas Lineales, tiene también la propiedad de cambiar de color según las preferencias del usuario; puedes elegir un color para cuando la media móvil sea alcista y otro color cuando la media móvil sea bajista, o de lo contrario se puede elegir un sólo color para ambos sentidos.