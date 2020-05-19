Linear Weighted Moving Average with color

Linear Weighted Moving Average o Media Móvil Ponderada Lineal, es una media móvil que calcula los promedios de manera ponderada. Esta versión, además de las características regulares que poseen las demás Linear Weighted Moving Average o Medias Móviles Ponderadas Lineales, tiene también la propiedad de cambiar de color según las preferencias del usuario; puedes elegir un color para cuando la media móvil sea alcista y otro color cuando la media móvil sea bajista, o de lo contrario se puede elegir un sólo color para ambos sentidos.
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Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
The Best Choice compra y venta
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¿Has escuchado decir que la tendencia es tu amiga? pues nada es mas cierto en el mundo del trading. Este indicador analiza las tendencias y su fuerza para que puedas aprovecharlas y utilizamos un conjunto de indicadores como RSI, %W, MACD y EMAS para analizar el mercado y sus movimientos, por lo que podrás mantener tu gráfico limpio sabiendo que todos estos indicadores los tienes en uno solo. Este, como cualquier indicador, no representa una certeza de compra o venta definitiva, por lo siempre r
Judge
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The Judge indicator shows potential market reversal points. The indicator shows favorable moments for entering the market. The indicator's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and generates input signals. The indicator can be used as the main one for determining the trend. The indicator can work both for entry points and as a filter. Uses two parameters for settings. The indicator uses color signaling: blue - when changing from descending to ascending, and red - on the con
First Dawn
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The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The  First Dawn   helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks and
Half Trend Heikin Ashi
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Blogs : https://www.mql5.com/en/blogs/post/768816 MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/139061 MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/139062 Problem Monitoring multiple symbols and timeframes at the same time is slow, repetitive, and mentally exhausting. Most traders waste time switching charts one by one, only to realize the move has already happened. By the time a clear trend change is visible, the opportunity is often late or missed. Solution Scanner HalfTrend [ta
Diviner PRO
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Diviner PRO   Divine PRO indicator   is based on the random forest machine learning algorithm. This is my first standalone product. In this indicator, all calculations of price patterns and the formation of indicator trading signals is performed through 43x Trees. I chose this amount to keep the indicator deep in training and reduce the size of the indicator. DIVINE   indicator   - universal indicator, can work with the following:   EURUSD, USDCHF, GBPUSD . In the future I will conduct experimen
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ANDREW’S PITCHFORK TRADING STRATEGY       Essentially, Andrew’s Pitchfork is a tool for drawing price channels. While two lines surrounding price are usually enough to draw a channel, the Pitchfork has an extra line. It is the median line or the handle of the Pitchfork.     The median line is central to this trading method. This is why Andrew’s Pitchfork is also known as the Median Line Method. TRADING RULES      There are many ways to trade using Andrew’s Pitchfork but the basic idea is that pr
Dynamic SR Trend Channel
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Dynamic SR Trend Channel Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
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Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
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Fibonacci colores
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Fibonacci por color en niveles para aplicar estrategia profesional inicialmente se coloca en el punto mas alto del dia y mas bajo con esto es para ubicar operaciones a una distancia exacta con lo cual se busca generar ganancias residuales internas en el mismo dia con esto las lineas fusias es para colocar las entrdas sell y las lineas verdes amarillas van los buy
Advantage Trends
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Advantage Trend — Precision Volatility-Based Trend Indicator Advantage Trend is a high-performance trend indicator that combines volatility analysis with a multi-layered momentum filtering system. Unlike standard oscillators, it uses an adaptive logic based on three different Williams’ Percent Range (WPR) periods and the Average True Range of the price to identify high-probability entry points. The indicator identifies "exhaustion" zones where the price deviates significantly from its average ra
Yesterdays High Low Scanner
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No idea why demo is not working. you can check the GIF to see how it works. Features With this scanner you can detect Candles which are below/above yesterday high/low lines. A pair's rectangle turns RED in dashboard if it is above the yesterday high, and rectangle turns GREEN in dashboard if it is below the yesterday low. It gives alerts in every 15m candle close. Contains a Dashboard which will help you to see all market pair's. It is possible to disable this sorting through to make it easier
Chart Analyzer
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The Chart Analyzer is an MT4 indicator that provides visual arrow signals without redrawing them. In addition, we have included trendlines to validate your entries. This indicator has been fine-tuned to work with all timeframes and instruments.  The Chart Analyzer has a number of advantages Does not fade or remove arrows when drawn Sends both email and phone alerts. It is light on computer resources Easy to install. Default setting works just fine.  If price opens above the trendline, open bu
Trend Transition
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Trend Transition is a hybrid indicator, as it is based on signals from several well-known products: RSI and MA. MA is a trend indicator of the average true range, which determines the range of minimum and maximum price fluctuations, as well as closing prices. RSI is an indicator of the family of oscillators. The indicator helps to calculate the oversold and overbought levels of a trading instrument. When a trend changes, the Trend Transition indicator uses a color alarm: blue - when changing f
CAP Channel NT MT4
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CAP Channel NT - Professional Price Channel & Multi-Timeframe Indicator CAP Channel NT is a comprehensive technical analysis tool designed to help traders identify market trends, dynamic price zones, and potential entry points. The combination of a dynamic price channel algorithm and a signal arrow system (based on price action and ATR) makes this a versatile trading assistant. The recommended timeframes are M30 and H1. This product is suitable for various markets (Forex, Crypto, Stocks, Gold)
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KT Alpha Hunter Arrows MT4
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-   Real price is 90$   - 50% Discount ( It is 45$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops (or Fibonacci Retracement) are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and posi
Trend Entry Histogram mp
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Crypto_Forex Indicator "Trend Entry Histogram" for MT4, No Repaint. - Trend Entry Histogram indicator can be used for search of entry signals into the trend direction once Entry_bar appears. - This indicator has unique feature - it takes both:   price and volume   for calculations. - Trend Entry Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and blue for bullish one. - Once you see steady trend (minimum 10 consecutive histogram bars of the same color) - wait for Entry_bar. - Entry signal i
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ENTRY AND EXIT ARROWS Indicator – Description The Entry and Exit Arrows indicator is a simple yet effective momentum-based tool designed to highlight potential buy and sell opportunities directly on the chart using visual arrows. It works by comparing two internal momentum measurements with different sensitivities. When both measurements align in the same direction, the indicator confirms a stronger directional bias and plots a signal. How It Works Buy Signal (Lime Arrow Below Candle): Appea
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Tiger Trend
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Complete newbie Trader Guide  Ultimax Dashboard! Everything you need to know to read the dashboard and make confident trading decisions even as a complete beginner. Features: Pair Scanner LWMA Trends Confluence Score RSI ADR% Market Sessions Currency Strength Smart Alert Overview What does Ultimax actually do? Ultimax is a single-screen command centre for forex trading. Instead of juggling 10 separate indicators across multiple charts, everything you need to evaluate a trade is right in fron
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The Sensitive Volume indicator is an indicator designed to generate trading signals. The purpose of this indicator is to generate signals from the highest probability of trading. Using a number of price movements and a set of indicator properties to generate these signals.  Easy to use, simple and understandable to the user. With alert features, user signals can be reached quickly.  Visually the user can easily recognize the signals. This indicator will not repaint. Parameters Trend_Period - pe
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Smart Market Structure Toolkit mt4
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Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
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