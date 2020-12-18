The Best Choice compra y venta

¿Has escuchado decir que la tendencia es tu amiga? pues nada es mas cierto en el mundo del trading.

Este indicador analiza las tendencias y su fuerza para que puedas aprovecharlas y utilizamos un conjunto de indicadores como RSI, %W, MACD y EMAS para analizar el mercado y sus movimientos, por lo que podrás mantener tu gráfico limpio sabiendo que todos estos indicadores los tienes en uno solo.

Este, como cualquier indicador, no representa una certeza de compra o venta definitiva, por lo siempre recomendaremos el análisis previo para tomar la decisión definitiva. Pero de igual manera, sabemos que será una herramienta sumamente útil y que facilitará la toma esta decisión.

Colocamos sugerencias de uso (los que nos han dado resultados), esta o cualquier otra estrategia debe ser analizada previamente antes de operar con dinero real para que pueda adaptarse a su uso.

Aprovecha, hazte de este útil indicador y gana comos los profesionales.


Una vez adquirido nuestro indicador, descarga la guía de uso.

https://drive.google.com/file/d/1bVTueWUMvtbIyO9mnbb1mo4crjzkSV5k/view?usp=sharing

Recommended products
RC Range Filtered AlgoAlpha MT4
Francisco Rayol
Indicators
The Range Filtered AlgoAlpha is a technical analysis tool designed to help identify potential trading opportunities by analyzing market volatility. This Metatrader adaptation of AlgoAlpha's original TradingView indicator combines several analytical methods to provide visual market assessments. Technical Features Utilizes Kalman filtering for price smoothing Incorporates ATR-based bands for volatility measurement Includes Supertrend elements for trend analysis Provides visual signals through co
Technique Signal
Harun Celik
Indicators
Warning: Our product works with 28 symbols. The average accuracy level of the signals is 99%. We see signals below 15 pips as unsuccessful. Technique Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indi
Scanner and Dashboard for MFI
Elmira Memish
Indicators
Scanner and Dashboard for Money Flow Index for MT4 The Money Flow Index (MFI) is a technical oscillator that uses price and volume data for identifying overbought or oversold signals in an asset. It can also be used to spot divergences which warn of a trend change in price. The oscillator moves between 0 and 100. Advantages of the Scanner: - Full Alert Options. - Multi Timefrare  - Works for all instruments including Currencies, Indices, Commodities, Cryptocurrencies and Stocks. - Fully customis
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicators
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Atomic Power Entries
Elias Mtwenge
Indicators
OFFER!   OFFER ! After 3 weeks the unlimited price will be 500$ and in the future you will regret why you didn't make a purchase at this lowest price. Dear Traders, the atomic power Entries Indicator is one of the indicators that if used wisely and correctly can help you to find an edge over the market.  The indicator will work for all forex pairs, all markets and all timeframes. Still it is your duty to find the most effective timeframe for you. When the sell or buy arrow appears you will get a
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicators
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
Most arrow indicators give you a signal and leave you to figure out the rest. KT Alpha Hunter Arrows gives you the full trading plan. Every signal arrow prints with a full plan already drawn: entry line, stop-loss, four take-profit levels, and a live edge verdict telling you whether this symbol and time-frame is worth trading right now. An included Trade Manager EA handles the execution after you enter, so discipline stays intact when the market gets loud. Non-repaint. Closed-bar signals only. B
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicators
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Cycle Sniper ATR Fibo Channels Scanner
Elmira Memish
5 (1)
Indicators
Scanner and Dashboard for Cycle Sniper ATR Fibo Channels Indicator As users know indicator draws Fibonacci Channels and arrows according to the user's settings. With CS ATR Fibo Channels Scanner, you will have the ability to watch the market. - Multi Timeframe - Multi Instrument Enter your parameters to watch (as explained in Cycle Sniper ATR Fibo Channels Indicator )  - If you cho0se "Arrows by ATR Levels" , you will receive the potential reversal arrrows. - If you choose "Arrows by Median
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicators
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
SilentLevels
Barakah Muslih B Alharbi
Indicators
One of the key elements in trading is identifying zones or levels that allow traders to make buy or sell decisions during trading. أحد العناصر الأساسية في التداول هو تحديد المناطق أو المستويات التي تسمح للمتداولين باتخاذ قرارات الشراء أو البيع أثناء التداول. The indicator displays Fibonacci levels يعرض المؤشر مستويات فيبوناتشي  drawing levels based on historical daily or weekly data. مستويات الرسم بناءً على البيانات التاريخية اليومية أو الأسبوعية. Daily levels update with each new day’s opening
Power Price Accion PMLE
Felipe Camargo Zamudio
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi indicator. It perfectly measures the intensity of impulses, one of its main characteristics is to apply price action, it offers many configuration scenarios to measure the strength of a trend and flexible position management, precise inputs to follow the price, in addition to many functions Useful as customizable trading sessions, works for all pairs, especially for:  AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,EURGBP,GBPAUD,GBPCHF,GBPJPY,NZDJPY,USDCHF,USDJPY,AUDJPY,CHFJPY,CADJPY •
Abiroid GMMA Trend Scanner Dashboard
Abir Pathak
4.5 (4)
Indicators
Features: - Current TF GMMA Cross and Trend (Mandatory Check.. G-Up/G-Down) - HTF GMMA Trend Check (Optional.. slanting arrow) - TDI or NRTR Trend Check (Optional.. diamond) Read post for detailed description and downloading extra indicators: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758264 Scanner: This is a Dashboard Scanner for finding good trades using the GMMA method as base and TDI method for trend verification. All buttons for all Pairs and Timeframes are clickable and will change the chart f
Cool Monkey
Sze Yu Ma
4 (1)
Experts
Cool Monkey is a fully automatic, highly customizable EA based on Volatility, MACD and RSI to select optimal entry points. It uses a specialized grid structure  to achieve a high winning rate with improved safety. All tests are performed with 99.90% tick data, with simulated spread, execution delay, commission and swap. Trading and optimization experience required if you wish to optimize it. Limited time to buy Cool Monkey for USD30 ! Recommendations: Default settings works on EURUSD M1 chart Cu
Koala Trend Pro MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicators
Koala Trend Line Introduction : I made this indicator to help traders find trend better, this indicator can show you current trend line. As you know trend line must draw between 2 highest or lowest points. So the main logic is to find highest and lowest points. Indicator find all highest and lowest points in history and show them by red and blue dots. These highest and lowest points calculated according to depth value. depth value is adjustable , and user can change it. What does depth mean ?
KT 4 Timeframe Trend MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
The KT 4 Time Frame Trend is an invaluable forex indicator for traders seeking to identify the trend direction across 4-time frames accurately. This innovative indicator allows users to simultaneously observe and analyze price trends across four different timeframes. Whether you're a beginner or an experienced trader, this tool offers an enhanced understanding of trend dynamics, leading to improved trading strategies on your trading platform. The capability to concurrently monitor multiple timef
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Indicators
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indicators
After purchase, contact me in private to get 7 days of FREE testing with EA Forex Proton where the robot automatically takes the trade alerts from MBFX Timing! MBFX Timing is an indicator that was developed and created by Mostafa Belkhayate, one of the best traders in the world. We decided to create a modified version that takes inspiration from the Stochastic Oscillator and the Relative Strength Quality Index indicators to improve your trading.  One of the main reasons we released MBFX Timing
Wolfe Wave Scanner
Jalitha K Johny
4.5 (2)
Indicators
Wolfe Waves scanner - It scans all the Symbols and identify the movement of price and it gives confidence in trade. It automatically plots  fifth wave breaks out of the channel. According to the theory behind the pattern, a line drawn from the point at the beginning of the first wave and passing through the beginning of the fourth wave predicts a target price for the end of the fifth wave. If a trader properly identifies a Wolfe Wave as it forms, the beginning of the fifth wave represents an op
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicators
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Forex Trend Detection
Bilal Haider
Indicators
Revolutionize Your Trading with This Powerful Indicator-Based System Are you struggling to find accurate entry and exit points in trading? Do you want a proven, indicator-driven system that helps you maximize profits and minimize risks ? Introducing our Advanced Trading System —a powerful, easy-to-use technical analysis tool designed for forex, stocks, and crypto traders . Key Features & Benefits: Precision Buy & Sell Signals – Our system generates crystal-clear buy (green) and sell (red
PipsZenith Trend Range Assistant
Hozeifa M Haji
Indicators
PipsZenith Trend Range Assistant Overview The PipsZenith Trend Range Assistant is a clean, professional MT4 indicator designed to help traders quickly identify whether the market is in a trend (bullish/bearish) or range (sideways). It removes guesswork and prevents false trades in choppy conditions by combining Moving Average slope and ADX strength filters, while also offering Heiken Ashi confirmation for smoother trading decisions. This tool is lightweight, intuitive, and built with contr
Smart Cycle Blocks Trader
Elmira Memish
Indicators
Indicator plots price cycle blocks and sends signals with smart volume confirmation. Price cycles and fractals are combined to determine the demand/supply blocks. The indicator can be used alone or combined with other Cycle Indicators Inputs: Period: Recommended value is between 35 and 55( Which are Set 1 and Set 2 periods of cycle sniper ) Engulfing: If true, you will be able to see the engulfing bar confirmation. Volume Filter: True (The  arrow comes with volume confirmation ) Videos with dif
Swing breakout sequence SBS with Stoic trader
Minh Truong Pham
Indicators
Swing Breakout Sequence | SBS presents a comprehensive trading strategy designed to help traders identify and capitalize on market swings and breakouts. The Swing Breakout Sequence (SBS) strategy is built around a series of well-defined steps to optimize trading decisions and improve profitability. Version 2.01: Add "golden entry" - entry by fib. Stoic added to it (fibo) he calls this setup gold SBS here is the   video the description of the setup starts at 18min24sec Version 2: + Add BOS filter
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Algorithmic Signals
Navdeep Singh
Indicators
Algorithmic Signals indicator   is not an indicator but a strategy that generates entry/exit signals. The entry arrows are formed after multiple conditions are met. The indicator is using an   Adaptive Algorithm   which automatically adjust to the symbol and time frame (see the screenshots below) . Signals can be used for scalping or even trend trading. Main features:- Non repainting signals Entry signals Exit signals Alert for price reaching 1 x ATR(14) (could be utilized for initial take prof
PRO Fibonacci Tool MT4
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicators
The indicator is the advanced form of the MetaTrader 4 standard Fibonacci tool. It is unique and very reasonable for serious Fibonacci traders. Key Features Drawing of Fibonacci retracement and expansion levels in a few seconds by using hotkeys. Auto adjusting of retracement levels once the market makes new highs/lows. Ability to edit/remove any retracement & expansion levels on chart. Auto snap to exact high and low of bars while plotting on chart. Getting very clear charts even though many ret
Yesterdays High Low Scanner
Berkay Yildiz
5 (2)
Indicators
No idea why demo is not working. you can check the GIF to see how it works. Features With this scanner you can detect Candles which are below/above yesterday high/low lines. A pair's rectangle turns RED in dashboard if it is above the yesterday high, and rectangle turns GREEN in dashboard if it is below the yesterday low. It gives alerts in every 15m candle close. Contains a Dashboard which will help you to see all market pair's. It is possible to disable this sorting through to make it easier
Adamant Levels Logic A
Sattiraju Kottapalli
5 (1)
Indicators
This Indicator Paints levels which are very ' Adamant ' and strong in nature. These levels act as strong Price rejection levels for a life time and never repaint. Disclaimer : If you are looking for a Fancy, colorful and eye catchy indicator please stay away. No trader can become a good trader without considering levels where the price can hold, bounce or break. These levels help traders to enter markets at a cheaper price. They can be Support resistance, demand supply, pivot point, Fibonacci
Trend Tracking System
Harun Celik
Indicators
Trend Tracking System is an indicator that generates trade arrows. It generates trade arrows with its own algorithm. These arrows give buying and selling signals. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. You can use it in all graphics. You can use it in all pairs. This indicator shows the input and output signals as arrows and alert. When sl_tp is set to true, the indicator will send you the close long and close short warnings. It tells yo
Buyers of this product also purchase
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Indicators
DayTrader PRO DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals together with adaptive   Stop Loss   and   Take Profit   levels calculated from curre
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Indicators
Trading Special – 30% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for your pers
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optional 50
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
Indicators
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
Indicators
Color Trend FX shows the current trend direction and marks entry points, trailing levels and possible exit points right on the chart. The indicator is built for traders who want to see where to open, get hints on when to close, and check how it performed on history. It can work as a standalone tool, as part of your own system, or as a base for your Expert Advisors. The indicator plots signals as colored dots that follow the trend and also act as trailing levels for open positions. When the move
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
Mechanism Trend
Vitalii Zakharuk
Indicators
The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Indicators
Volume Break Oscillator is an indicator that matches price movement with volume trends in the form of an oscillator. I wanted to integrate volume analysis into my strategies but I have always been disappointed by most volume indicators, such as OBV, Money Flow Index, A/D but also as Volume Weighted Macd and many others. I therefore wrote this indicator for myself, I am satisfied with how useful it is, and therefore I decided to publish it on the market. Main features: It highlights the phase
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (8)
Indicators
Identify ranges  | Get earliest signals of Trends  | Get clear exits before reversal  | Spot the Fibo levels the price will test Non-repainting, non-delayed indicator - ideal for manual and automated trading - for all assets and all time units After purchase,   please contact me   for recommended and personalised settings Version   MT4  -  MT5   |  Check our   3 steps MetaMethod  to maximise your profits:   1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   What is it about? TrendDECODER is a c
Filter:
No reviews
Reply to review