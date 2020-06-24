Indicador de sesion de trabajo

Permite ver el horario comprendido entre la hora inicial que indique el usuario y la hora final, de esa manera, si el usuario desea ver sobre el grafico una sesion de trabajo, solo tiene que indicar la hora incial y la hora final de la sesion que desee.





Esto permite que el usuario identifique con mayor facilidad el horario que comprenda la sesion de trabajo que el usuario desee vigilar, o trabajar, o simplemente tener como referencia.