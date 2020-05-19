Indicador de cruces de medias LWMA

Este es un indicador que te avisa mediante flechas, cuando las medias móviles ponderadas (LWMA) de los periodos que hayas elegido, se crucen entre sí.

Puedes elegir el color que quieras para cada una de las flechas, incluso puedes elegir un sólo color para las dos flechas. Cuando hay un cruce de medias alcista, sale una flecha hacia arriba, y cuando hay un cruce de medias bajista, sale una flecha hacia abajo.

Como comenté al inicio, también puedes elegir el periodo de cada media móvil ponderada (LWMA).

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