O indicador CT Candle Breaking foi desenvolvido para facilitar a identificação dos rompimentos de velas e para filtrar os movimentos e a força das tendências. Ao observar o comportamento do indicador, podemos ver mais claramente os pullbacks, as continuações e as reversões das tendências, podendo ser usado em qualquer timeframe.

A cor verde representa o rompimento da máxima da vela anterior

A cor vermelha representa um rompimento da mínima da vela anterior

A cor cinza representa um fechamento da vela abaixo da máxima e acima da mínima anterior



