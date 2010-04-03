Stable profitability EA iiuv

1.马丁策略

2.程序在某些安全指标策略判断下开首单

3.建议起始手数0.02,最大交易单数不超过10单,起始资金为10000美元

4.本策略目标在于快速稳定止盈,盈利到一定程度后将本金提取出来,防止黑天鹅事件

5.建议交易的货币对EURUSD,AUDUSD,USDCHF,NZDUSD,高风险爱好者可以交易GBPUSD,不支持XAUUSD

6.注意手工交易同一种货币的时候,手动平任何一单,程序会自动全平所有该货币的订单

7.参数设置

TakeProfit = 30.0;//止盈点数

 InitLots = 0.1;//最小起始手数

InitialStop = 0.0;//初始止损,设为0没有止损,建议设置为0

TrailingStop = 16.0;//追踪止盈

MaxOrderTrades =6;//最大交易单数

Pips = 16;//开单距离

SecureProfit = 100;//快速止盈方案盈利金额,大于则马上全平

AccountProtection = 1;//1表示开启快速止盈方案

OrderstoProtect = 3;//当交易单数大于多少的时候,启动快速止盈方案

ReverseCondition = 0;//是否使用反信号

 MoneyMange = 0;//0表示不采用资金管理,按初始手数设置

AccountRisk = 6;

 LotsDecimal  = 1;//如果帐户支持小数点后2位,改设置改成2

