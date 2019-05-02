MTF Level

Indicador multi-nivel y multi-timeframe que permite seguir la tendencia del precio de cualquier par de divisas, metales, acciones, CFD's, etc. Intuitivo y fácil de aplicar sobre cualquier gráfico.


Parámetros:

  • Timeframe: Marco de tiempo que se le aplicará al nivel
  • Period: Periodo que se aplicará
  • Applied Price: Precio a aplicar


Aplicaciones:

Se puede usar aplicando diferentes niveles sobre el mismo gráfico, por ejemplo, in nivel de 8, 14, 20, etc.

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