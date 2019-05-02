Ultra Trend Hunter Miguel Angel Vite Rosales Indicators

Ultra Trend Hunter Indicador encargado de seguir la tendencia de cualquier par de divisas, índice, materia prima, futuros, etc. Fácil de usar y muy intuitivo, te permite jugar con la mejor configuración para cada símbolo permitiendo con ello lograr excelentes entradas y salidas de cada operación de compra o venta. Su gráfica te permite identificar cuando entrar en una operación de compra/venta y te indica cuando salir de esa operación. Una vez que el indicador cambia de color, se debe esperar a