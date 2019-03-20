Ultra Trend Hunter
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Ultra Trend Hunter
Indicador encargado de seguir la tendencia de cualquier par de divisas, índice, materia prima, futuros, etc.
Fácil de usar y muy intuitivo, te permite jugar con la mejor configuración para cada símbolo permitiendo con ello lograr excelentes entradas y salidas de cada operación de compra o venta.
Su gráfica te permite identificar cuando entrar en una operación de compra/venta y te indica cuando salir de esa operación. Una vez que el indicador cambia de color, se debe esperar a que exista una segunda barra a manera de confirmación.
Estrategias sugeridas de uso
Se puede usar en múltiples temporalidades/gráficos a manera de estrategia, es decir, usar una temporalidad alta (1D, H4) y tomar las entradas en las temporalidades bajas (H1, M30, M15, M5) que vayan de acuerdo a la tendencia principal.
Listado de parámetros
- Tipo de precio: Indica el tipo de precio que se debe aplicar sobre el indicador .
- Método de la media móvil: Tipo de método / suavizado que se aplicará al indicador.
- Periodo de la media móvil: Periodo a aplicar sobre el indicador.
- Conteo de barras calculadas: Número de barras a calcular.
- Grado: Grado.
- Desplazamiento: Desplazamiento a aplicar sobre el indicador.