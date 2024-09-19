GT Painel MT5 Gratis
- Indicators
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- Version: 1.10
- Updated: 19 September 2024
Visualize seu histórico de negociações de forma estruturada e detalhada, com taxas de acertos e lucro separados por dia, semana, mês e total, além de detalhes sobre o ativo, horário do servidor e posições/ordens em andamento.
Este painel foi criado visando o uso em contas do tipo HEDGE, porém pode ser utilizado em contas do tipo NETTING sem nenhum problema.
Na versão PREMIUM deste Painel você tem opção de utilizar uma micro boleta com botões para facilitar o tratamento e execução de ordens em andamento.
DISCLAIMER!
O Painel é um INDICADOR de múltiplas moedas que não abre ordens nem posições, este indicador apenas realiza a leitura de seus resultados e os agrupa em um painel de informações.