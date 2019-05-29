FORTS robot

Приветствую тебя, мой контрагент на FORTS)))

За 8 лет работы в офисе брокерской компании и 12 лет активного трейдинга я реализовал стабильную стратегию в робота.

Если техническим языком, то этот робот торгует ретест уровня/двойное дно/вершину и прочие фигуры тех.анализа. Настройки советника позволяют ему определить экстремум перед разворотом движения и войти в сделку в самой выгодной точке.





Посмотри, Друг мой, внимательно параметры и сразу сможешь его настроить. Удачи тебе и профита!

(ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: https://yadi.sk/d/dzde89kh_iZlDg - это файл индикатора. Советник будет работать и без него, но для того, чтобы отображались стрелки на графике для простоты понимания настроек, нужно залить этот файл в папку с индикаторами: \MQL5\Indicators)

X - Значение отвечает за то, за какое количество свечей идет определение самой высокой и самой низкой цены. После покупки напиши мне, я отправлю тебе файл индикатора, чтобы проще было сообразить в оптимизации. Индикатор рисует стрелки на этих самых дно/вершина. X - это настройка индикатора. Чем больше значение, тем реже стрелки.

W - количество стрелок подряд. Бывает, что два раза подряд возникает стрелка одного направления. Как правило перед сменой тренда. Это значение сколько стрелок подряд нужно для сигнала. Скажу, что 4 - это очень большая редкость. Поэтому ставь 1-3. После покупки пиши мне, я вышлю индикатор.

C1 и С2 (от/до) - пауза в свечах после свечи с стрелкой. Если C1=2, тогда сделка открывается на открытии 3-ей свечи после стрелки. Если С2=20, то разрешено открывать сделки только до 20-й свечи. Сделано для того, чтобы отфильтровать ложные определения экстремумов, так как следующая свеча может переобновить максимум/минимум.

R - расстояние в пунктах отката. Это значение означает, что если цена в диапазоне параметра C1-C2 находится не далее чем, за R пунктов, то только тогда сделка открывается. Помни, что рассчитывается расстояние от High или Low свечки, которая является самой высокой/низкой точкой.

L - первоначальный объем. Тут нечего добавить.

J - параметр добавления (+) лота, при повторном сигнале параметра W. Допустим у нас открылась позиция, по сигналу W=2 (вторая стрелка подряд).

Если возникла еще раз такая ситуация, когда мы уже в сделке, то советник умеет донабрать объем (Если конечно же, совпали по C1-C2 и R)

E* - отвечает в какое количество раз значение умножить объем, если сделка вышла по SL. Помни! Любое число умножить на 0, будет 0.

E+ - отвечает какое значение прибавить к следующей сделке, если сделка вышла по SL. Если решили работать с E+, тогда E*=1

V - выбор "общий/первый" учитывает увеличенную на J сделку. Тут проще написать пример: есть открытая сделка 1 лот, потом J увеличил эту сделку еще на 4 лот. (пример J=4). Итого у нас позиция в 5 лот. Если мы вышли по SL, и параметр "первый", тогда следующая сделка при "E*=2" будет 2 лот, если стоит "общий", тогда следующая сделка будет 10 лот.

А - максимальный объем, после которого идет возврат на первоначальный лот.

S - Расширенный мартин! Представьте ситуацию, что соотношение SL/TP=5, а этот параметр S = 3. Значит, что после каждой 3-ей убыточной сделки будет увеличение объема на уже знакомый "Е*= 2, E+=0".

Считаем! -100, -100, -100. !Увеличиваем! -200 -200 -200, !Увеличиваем! -400, -400, +2000. Итог 8 убыточных сделок, 1 в профит и прибыль +300.

К - Да/Нет (на выбор). У нас, друзья, есть треллинг. Поэтому, если сделка закрылась по SL когда мы уже в плюсе, то эта сделка не учитывается в убыточной серии сделок " параметра S". Если стоит "ДА", то это значит, что объем будет увеличиваться только тогда когда сделки закрылись в минусе. Если мы выбрали значение "Нет", тогда это значит, что и сделки по SL в плюсе, он будет учитывать в параметре "S"

Y - это наш SL

P - это коэффицент профита. Пример Р=2, значит профит размером в 2 SL. Для скальпера значение меньше единицы.

M - параметр OLD/NEW. Отвечает за перерисовку SL и TP в случае, если сработал параметр J. Робот создан специально под FORTS. Поэтому если идет донабор позиции, то средняя цена у нас сдвигается. Параметр " M" отвечает за то, выставить ли новые SL/TP относительно усредненной позиции или оставить на тех-же ценах.