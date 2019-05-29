FORTS robot

Приветствую тебя, мой контрагент на FORTS)))

За 8 лет работы в офисе брокерской компании и 12 лет активного трейдинга я реализовал стабильную стратегию в робота. 

Если техническим языком, то этот робот торгует ретест уровня/двойное дно/вершину и прочие фигуры тех.анализа. Настройки советника позволяют ему определить экстремум перед разворотом движения и войти в сделку в самой выгодной точке.


Посмотри, Друг мой, внимательно параметры и сразу сможешь его настроить. Удачи тебе и профита!

(ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: https://yadi.sk/d/dzde89kh_iZlDg - это файл индикатора. Советник будет работать и без него, но для того, чтобы отображались стрелки на графике для простоты понимания настроек, нужно залить этот файл в папку с индикаторами: \MQL5\Indicators)

 

X - Значение отвечает за то, за какое количество свечей идет определение самой высокой и самой низкой цены. После покупки напиши мне, я отправлю тебе файл индикатора, чтобы проще было сообразить в оптимизации. Индикатор рисует стрелки на этих самых дно/вершина. X - это настройка индикатора. Чем больше значение, тем реже стрелки.

W - количество стрелок подряд. Бывает, что два раза подряд возникает стрелка одного направления. Как правило перед сменой тренда. Это значение сколько стрелок подряд нужно для сигнала. Скажу, что 4 - это очень большая редкость. Поэтому ставь 1-3. После покупки пиши мне, я вышлю индикатор.

C1 и С2 (от/до) - пауза в свечах после свечи с стрелкой. Если C1=2, тогда сделка открывается на открытии 3-ей свечи после стрелки. Если С2=20, то разрешено открывать сделки только до 20-й свечи. Сделано для того, чтобы отфильтровать ложные определения экстремумов, так как следующая свеча может переобновить максимум/минимум. 

R - расстояние в пунктах отката. Это значение означает, что если цена в диапазоне параметра C1-C2 находится не далее чем, за R пунктов, то только тогда сделка открывается. Помни, что рассчитывается расстояние от High или Low свечки, которая является самой высокой/низкой точкой.

L - первоначальный объем. Тут нечего добавить.

J - параметр добавления (+) лота, при повторном сигнале параметра W. Допустим у нас открылась позиция, по сигналу W=2 (вторая стрелка подряд).

Если возникла еще раз такая ситуация, когда мы уже в сделке, то советник умеет донабрать объем (Если конечно же, совпали по C1-C2 и R)

E* - отвечает в какое количество раз значение умножить объем, если сделка вышла по SL. Помни! Любое число умножить на 0, будет 0. 

E+ - отвечает какое значение прибавить к следующей сделке, если сделка вышла по SL. Если решили работать с E+, тогда E*=1

V - выбор "общий/первый" учитывает увеличенную на J сделку. Тут проще написать пример: есть открытая сделка 1 лот, потом J увеличил эту сделку еще на 4 лот. (пример J=4). Итого у нас позиция в 5 лот. Если мы вышли по SL, и параметр "первый", тогда следующая сделка при "E*=2" будет 2 лот, если стоит "общий", тогда следующая сделка будет 10 лот.

А - максимальный объем, после которого идет возврат на первоначальный лот.

S - Расширенный мартин! Представьте ситуацию, что соотношение SL/TP=5, а этот параметр S = 3. Значит, что после каждой 3-ей убыточной сделки будет увеличение объема на уже знакомый "Е*= 2, E+=0".

Считаем! -100, -100, -100. !Увеличиваем! -200 -200 -200, !Увеличиваем! -400, -400, +2000. Итог 8 убыточных сделок, 1 в профит и прибыль +300. 

К - Да/Нет (на выбор). У нас, друзья, есть треллинг. Поэтому, если сделка закрылась по SL когда мы уже в плюсе, то эта сделка не учитывается в убыточной серии сделок " параметра S". Если стоит "ДА", то это значит, что объем будет увеличиваться только тогда когда сделки закрылись в минусе. Если мы выбрали значение "Нет", тогда это значит, что и сделки по SL в плюсе, он будет учитывать в параметре "S"

Y - это наш SL

P - это коэффицент профита. Пример Р=2, значит профит размером в 2 SL. Для скальпера значение меньше единицы. 

M - параметр OLD/NEW. Отвечает за перерисовку SL и TP в случае, если сработал параметр J. Робот создан специально под FORTS. Поэтому если идет донабор позиции, то средняя цена у нас сдвигается. Параметр " M" отвечает за то, выставить ли новые SL/TP относительно усредненной позиции или оставить на тех-же ценах.

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Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
5 (2)
Experts
Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide LIMITED PRICE — $400 Aura Gold Pro Edition is available now for only $400 , but from September 1 , the price will increase to $999 . After September 1, the price will be more than double.  Don’t wait until the price goes up — secure your copy now for $400. Live Trading Signals  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 ICTrading https://www.
Quantum iGold MT5
Yassine Mouhssine
4.54 (39)
Experts
Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Master KIT
Evgeniy Khrantsov
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Master KIT GET YOUR STRATEGY READY-MADE EA Scalping / trend / countertrend / flat = all in one, only the mood! FORTS and FOREX The possibilities of the EA are huge. Combinations of settings allow you to implement any strategy. Uses a complex, reliable main system of increasing the volume with a simple setup POSSIBLE SETTINGS: Direction-BUY Only, SELL only or auto-select direction by RSI indicator The first volume Maximum trade lot Volume multiplicity-how many times to increase the volu
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