HLC Ticks Channel

Советник скальпер торгует в тиковом канале основанном на канале Дончиана. Уникальный алгоритм расчета канала учитывает тиковые движения рынка и подстраивается под канал, для получения максимальной прибыли. 
Советник рассчитан на брокеров с минимальным спредом и комиссиями. Работает на многих кроссах. В роботе возможна торговля фиксированным лотом или лотом пропорциональным депозиту. 
Так же предусмотрен виртуальный стоплосс который отрабатывает расширения спреда в Ролловер и на новостях.
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The Bitcoin Reaper
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BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
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Experts
BTC Master Pro – Your trusted partner in disciplined Bitcoin trading. The new version is now enhanced with OpenAI artificial intelligence , delivering smarter execution and improved trade filtering in volatile crypto conditions. This professional Expert Advisor is built specifically for Bitcoin (BTCUSD) trading on MetaTrader 5 , focusing on structured execution, controlled exposure, and intelligent risk management. Price: $499  →  Next: $699  →  Final: $999 LIVE SIGNAL HERE OpenAI-Powered Exec
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Fuzzy Logic Trend EA
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Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Experts
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Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 $249 Only for the First 5 Buyers! Live Signal Check the live performance of Sonic R Pro Enhanced: Live Sonic R Trading Strategy Sonic R Pro Enhanced is an upgraded version of the traditional Sonic R strategy, automating trades based on the Dragon Band (EMA 34 and EMA 89) and incorporating advanced algorithms to maximize performance. Timeframes: M15, M30 Supported Pairs: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Trading Style: Swing Trading - Pullback & Counter-
EMLU Precision AI
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1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.69 (61)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD, XAUUSD and AUDCAD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provid
Demark Gold Cyber
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
DEMARK PSAR CYBER v1.00 Expert Advisor for MetaTrader 5 | XAU/USD (Gold) | H1 Timeframe Developed by Worldinversor 2026 Overview DEMARK PSAR CYBER is a high-precision quantitative Expert Advisor designed exclusively for trading the XAU/USD pair on the H1 timeframe. Its strategic core combines two technically sound indicators—the DeMarker and the Parabolic SAR—with a grid-based order management system, dynamic trailing stops, and automatic closure based on profit targets. All of this is integra
Deep Trend Pro
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
DEEP TREND X — Expert Advisor with Artificial Intelligence for XAUUSD Deep Trend X is a 100% automated Expert Advisor, specifically designed for trading Gold (XAUUSD). It combines cutting-edge machine learning algorithms with institutional market analysis to detect highly accurate entries in both trending and ranging markets. ARTIFICIAL INTELLIGENCE CORE The EA's core engine integrates two AI models that self-train on each new candlestick: SVM RBF (Support Vector Machine with Radial Kern
Weke Weke
AutomaticTrading
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# WEKE WEKE EA (MQL5) - Advanced Multi-Currency Grid System **Weke Weke EA** is an advanced algorithmic trading system designed to exploit mathematical inefficiencies in the forex market. Unlike traditional systems that attempt to predict the future based solely on the past, Weke Weke focuses on **exploiting mean reversions** and professional risk management. This enhanced version has been optimized to offer maximum stability and security on live accounts, incorporating capital protection mech
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English Version Vanguard Argentum Dynamics - Battalion 12 (XAGUSD / Silver) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters.
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Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
Stabilized dema cross robot
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Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
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Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Gold Sniper Grid Pro EA
Emelgar Paasa
Experts
Gold Sniper Grid Pro EA v23.0 - XAUUSD Precision Gold Trading Engineered for Volatility and Safety. Gold Sniper Grid Pro v23.0 is a sophisticated, non-martingale algorithmic trading system specifically optimized for XAUUSD (Gold). Unlike traditional grid EAs that "hope" for a reversal, v23.0 utilizes a Sequential Entry Logic paired with a multi-layered safety engine designed to protect your capital from "falling knife" crashes and vertical breakouts. Core Strategy: The "Sniper" Logic The
Hakeem Golden Guard
Abdul Hakeem 'amur Salim Aamir Al Hajri
Experts
Hakeem Golden Guard Protect Profits. Cut Losses. Let Winners Run. ---  Professional Advanced Trade Management System Take full control of your trades with institutional-grade trade protection logic. Hakeem Golden Guard is designed for serious traders who demand: • Precision • Discipline • Capital Protection • Intelligent Profit Management Built and refined through extensive testing on both LIVE and DEMO accounts. ---  What Makes It Different This is NOT a basic trailing stop EA. Hakeem
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Experts
PROP FIRM READY!  --> DOWNLOAD ALL SET FILES WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW (from 399$ only) : Choose 1 EA for Free! (limited to 2 trade accounts numbers, any of my EAs except UBS) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Live Signal 2 !! THE GOLD PHANTOM IS HERE !! After the massive success of The Gold Reaper, I'm extremely proud to introduce its powerful brother: The Gold Phantom , a pure, no-nonsense breako
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (15)
Experts
VectorPrime — Algorithmic System with Multi-Layered Vector Logic VectorPrime is an autonomous trading system engineered for structured execution under multi-timeframe market conditions. At its core lies the concept of vector analysis, where price dynamics are decomposed into directional impulses and matrix-based structures. The system interprets market flow not as isolated signals, but as interconnected vectors forming a coherent market map. Key modules of VectorPrime: Vector Dynamics Engine — i
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
3 (2)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
TurboGain EA
Sabrina Hellal
5 (3)
Experts
LIMITED TIME PROMO OFFER Old Price: ~~$1400~~ Promo Price: $340   Special Bundle: 4 Copies available for $340   Next Price Increase: $400 Live Performance & Signals VT Markets Live Signals: [CLICK HERE Signal 1] |  Set File in Use: LAST SET 13-08-2026 (Optimized for IC Markets, Fusion Markets, VT Markets, tickmill   .  TMGM  . Vantagemarkets   etc.)    EXNESS Live Account: LAST SET 01-05-2026 FOR EXNESS (Note: Profits and initial capital have been successfully withdrawn and transferre
Karat Killer
BLODSALGO LIMITED
3.76 (33)
Experts
Pure Gold Intelligence. Validated to the Core. Karat Killer   is not another gold EA with recycled indicators and inflated backtests — it is a   next-generation machine learning system   built exclusively for XAUUSD, validated with institutional-grade methodology, and designed for traders who value substance over spectacle. LAUNCH PROMOTION - LIMITED TIME OFFER   Price increases every 24 hours at 10:30 AM Cyprus time.   Secure the lowest price today before the next increase. Detailed Manual, Bac
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
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4.13 (40)
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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Syna
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Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
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Experts
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Experts
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Spartan Gold Sniper AI
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PivotStorm
Li Yin Fang
Experts
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Experts
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Experts
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Eagle Scalper MT5
Yang Wu
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A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
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The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
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NorthEastWay MT5 it is a fully automated “pullback” trading system, which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. Timeframe: M15 Base currency pairs: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD  Additional pairs: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD After buying EA, be sure to write to me in private messages, i will add
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Traders Toolbox Premium is an All-in-One Tool  created based on extensive training on common trading strategies in order to automate those strategies and calculations . (designed and programmed by Jason Kisogloo) Fe atures: 19 Individual Signals - Each one of these signals can be biased in a neural network style configuration to constitute the final / overall result. Each signal has its own settings to be customised or optimised if needed. Comprehensive On Screen Display - Six snap away Panels
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experts
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
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Индикатор отображает изменение баланса В правом нижнем углу окна. Отображаются следующие периоды Сегодня  Вчера  3 дня  Неделя 10 дней  Месяц 3 месяца Полгода Год  Все время  Есть возможность выставить расчетное время. Удобно пользоваться для расчетов прибыли/убытков с определенного часа. Будет полезен например ночным скальперам. Данные совпадают с расчетами отчета в терминалее.
FREE
Flet scalper
Dmitiry Ananiev
Experts
Tick channel scalper for flat markets or for markets with frequent pullbacks. The robot is set to EURAUD. Brokers with minimal spreads and commissions are recommended. For example Rannforex.com or ICMarkets.com The EA has a unique algorithm that works on ticks and does not depend on the timeframe. Opening hours are configurable. Trading is possible both at any time period and around the clock. File for optimisations and test on Tester  include in my blog   -  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/7
Recruit Scalper
Dmitiry Ananiev
Utilities
Little experience in trading? Do you want to try yourself as a professional scalper? This advisor is just for you! Better to use a brokers  Rannforex.com  or  IcMarkets.com The essence of the strategy - from the lower line (blue) we buy, from the upper (red) we sell. You choose a relatively flat instrument. For example EURGBP in the evening. Turn on the Timeframe M1-M5. And launch the EA on the chart. The EA builds a channel at the start. And it displays a panel with buttons and informatio
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