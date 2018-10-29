Expert RSI PRO

Возможности :

1) Утилита, при поступлении сигнала от индикатора RSI, открывает позицию, и далее следит за этой позицией, если убыток, открывает новые позиции. Пока серия не закрыта все сигналы от индикатора игнорируются.

2) Трейдер открывает первую сделку в ручном режиме, а далее утилита уже следит за ситуацией, если был убыток, то открывает новые ордера.

3) Серия состоит из 22 - х позиций, на каждую позицию лот, TP и SL задаются в настройках утилиты. В случае если первая сделка была закрыта по убытку, то утилита открывает следующую сделку в противоположном направлении и т.д. 

4) утилита прекращает работу до следующего торгового дня  в следующих случаях:

     при достижение прибыли, установленной в настройках;

     закрытие позиции в ручном режиме;

     при превышении значения спрэда, установленного в настройках утилиты;

     закрытие открытых позиций утилита, при достижении времени, установленного в настройках времени

5) утилита может использоваться на любых инструментах, но использование на одном инструменте на разных ТФ запрещено. утилита может работать на виртуальном сервере; 

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