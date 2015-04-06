Meta Scalping Pro

KeltnerStoch Consensus EA (with Hedging Martingale and Indicator Mode) What it is: An Expert Advisor that combines Keltner Channels (EMA20+ATR) + Stochastic (14,3,3) with a trend consensus filter (EMA200 + ADX + MACD) . It can trade automatically or work as a visual indicator , drawing BUY/SELL arrows and text on the chart. Where to use it: Works on any symbol and timeframe . My best results were on EURUSD H4 with TP = 40 pips and SL = 80 pips . ️ This is not a promise of results; it’s a pra