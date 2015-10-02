MA collection

MA collection - мультитаймфреймовый индикатор, вобравший в себя множество разработок в сфере усреднения ценового ряда. Включает свыше 20-ти разновидностей индикаторов усреднения и более 10-ти единиц ценовых данных к которым может быть применено усреднение.

В индикаторе предусмотрена цветовая и звуковая индикация смены тенденции.

Методы усреднения:

  • Simple Moving Average
  • Exponential Moving Average
  • Wilder Exponential Moving Average
  • Linear Weighted Moving Average 
  • Sine Weighted Moving Average
  • Triangular Moving Average
  • Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)
  • Smoothed Moving Average
  • Hull Moving Average by Alan Hull
  • Zero-Lag Exponential Moving Average
  • Double Exponential Moving Average by Patrick Mulloy
  • T3 by T.Tillson
  • Instantaneous Trendline by J.Ehlers
  • Moving Median
  • Geometric Mean
  • Regularized EMA by Chris Satchwell
  • Integral of Linear Regression Slope 
  • Combination of LSMA and ILRS 
  • Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers
  • Volume Weighted Moving Average
  • Smoothing by Mark Jurik

Ценовые данные

  • Close
  • Open
  • High  
  • Low  
  • Median Price (High+Low)/2
  • Typical Price (High+Low+Close)/3
  • Weighted Close (High+Low+Close*2)/4
  • Heiken Ashi Close 
  • Heiken Ashi Open
  • Heiken Ashi High
  • Heiken Ashi Low

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Viktor Glovluk
Utilities
The script draws levels based on the weekly options reports published on the ftp server of CME Group ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. On the server, select the report for the day preceding the one you want to draw the levels on (to draw levels on 02.10.2015 download a report of 01.10.2015, most reports are published at 10:00 Moscow time the day after the reporting date, this is exactly what we need). Select the required option from the downloaded ZIP file, for example for EURUSD you need Sectio
Gridder
Viktor Glovluk
Experts
This is a grid Expert Advisor using EMA to filter a trend and CCi to enter the market. It allows you to manually filter flat and trend parts of the market or traded symbols. The lot is calculated based on the smart algorithm depending on the order location. The EA features the filter of the minimum distance between unidirectional orders calculated based on the specified percentage of the average daily candle for 21 days allowing the EA to avoid excessive load on the deposit. The profit is fixed
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Indicators
The indicator sends messages to e-mail and mobile terminal when the price approaches the horizontal levels and trend lines that are drawn using the handy panel! The levels and trend lines are deleted and placed to the chart using one click on the panel, and they can be dragged on the chart by mouse! It is possible to set the interval between messages in the settings, the interval is applied to each object separately! Indicator Settings ===*** Main settings ***=== - below is the list of the main
Zig Zag Alert
Viktor Glovluk
Indicators
Standard ZigZag with added alert, push notifications and email messages on breakout of the last formed HIGH - LOW! It does not consider the current extremum of the ZigZag, that is being redrawn! Indicator Settings Depth - determines the size of the interval or the number of candles after the previous extremum of the indicator, on which it will not look for a new extremum Deviation - the number of points between the extremums (Lows or Highs) of two adjacent candlesticks to form a local bottom of
ATR stoping range MTF
Viktor Glovluk
Indicators
The indicator builds the ranges of the probable price movement according to the specified timeframe. The range is built starting from the Open level of the specified timeframe and extended to the timeframe's Close, shifting relative to the extremes. The upper boundary is laid from the minimum and moves only downward when the Low is updated. The lower border is laid from the maximum and rises only when the High is updated. When the price approaches the range boundaries, the probability of movemen
Trend assist
Viktor Glovluk
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Indicators
Easy to use trend indicator. Only one adjustable parameter that does not require optimization, which is responsible for the timeframe of the second line of the indicator. It can take three values: current - the second line is not calculated, one higher - one timeframe higher that the current one, two higher - two timeframes higher than the current one. The system for determining the market direction is based on a proprietary method, which uses the two most effective standard indicators (CCi and
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