MA collection

The indicator sends messages to e-mail and mobile terminal when the price approaches the horizontal levels and trend lines that are drawn using the handy panel! The levels and trend lines are deleted and placed to the chart using one click on the panel, and they can be dragged on the chart by mouse! It is possible to set the interval between messages in the settings, the interval is applied to each object separately! Indicator Settings ===*** Main settings ***=== - below is the list of the main