MA collection
- Indicators
-
- Version: 1.1
- Activations: 5
MA collection - мультитаймфреймовый индикатор, вобравший в себя множество разработок в сфере усреднения ценового ряда. Включает свыше 20-ти разновидностей индикаторов усреднения и более 10-ти единиц ценовых данных к которым может быть применено усреднение.
В индикаторе предусмотрена цветовая и звуковая индикация смены тенденции.
Методы усреднения:
- Simple Moving Average
- Exponential Moving Average
- Wilder Exponential Moving Average
- Linear Weighted Moving Average
- Sine Weighted Moving Average
- Triangular Moving Average
- Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)
- Smoothed Moving Average
- Hull Moving Average by Alan Hull
- Zero-Lag Exponential Moving Average
- Double Exponential Moving Average by Patrick Mulloy
- T3 by T.Tillson
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers
- Moving Median
- Geometric Mean
- Regularized EMA by Chris Satchwell
- Integral of Linear Regression Slope
- Combination of LSMA and ILRS
- Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers
- Volume Weighted Moving Average
- Smoothing by Mark Jurik
Ценовые данные
- Close
- Open
- High
- Low
- Median Price (High+Low)/2
- Typical Price (High+Low+Close)/3
- Weighted Close (High+Low+Close*2)/4
- Heiken Ashi Close
- Heiken Ashi Open
- Heiken Ashi High
- Heiken Ashi Low