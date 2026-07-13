Gestor de Riesgo Automatico

OB Trade Assistent v2.5

Professional Manual Trading Panel for MetaTrader 5

Gestión Profesional de Operaciones Manuales

OB Trade Assistent v2.5 es un panel profesional para MetaTrader 5 diseñado para traders que ejecutan sus operaciones manualmente y desean administrar sus posiciones de forma rápida, precisa y eficiente.

El Asesor Experto reúne en un único Dashboard todas las herramientas necesarias para abrir, modificar, proteger y cerrar operaciones, eliminando la necesidad de utilizar múltiples ventanas de MetaTrader 5.

Su interfaz moderna e intuitiva permite al operador concentrarse en el análisis del mercado mientras el panel simplifica la ejecución de cada operación.

A diferencia de un robot de trading automático, OB Trade Assistent no genera señales ni abre operaciones por sí solo. Todas las decisiones permanecen bajo el control del operador.

Es una herramienta diseñada para complementar cualquier estrategia de trading manual y mejorar la velocidad de ejecución, la gestión del riesgo y la administración de posiciones abiertas.

¿Para quién fue desarrollado?

OB Trade Assistent es ideal para operadores que utilizan:

Scalping

Intraday Trading

Swing Trading

Smart Money Concepts (SMC)

Price Action

Supply & Demand

Breakouts

Soportes y Resistencias

El Dashboard puede utilizarse con cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo Forex, Índices, Metales, Materias Primas y Criptomonedas.

Principales Beneficios

✔ Apertura rápida de operaciones.

✔ Gestión eficiente del riesgo.

✔ Interfaz limpia y fácil de utilizar.

✔ Reducción de errores durante la ejecución.

✔ Administración profesional de posiciones abiertas.

✔ Compatible con cualquier estrategia manual.

✔ Optimizado para MetaTrader 5.

✔ Bajo consumo de recursos.

Funciones del Dashboard

BUY y SELL

Permiten ejecutar órdenes de compra y venta utilizando la configuración previamente establecida por el operador.

El Dashboard calcula automáticamente el volumen correspondiente y aplica el Stop Loss y Take Profit definidos antes de enviar la orden al mercado.

Gestión del Riesgo

El panel ofrece dos modalidades de cálculo del volumen:

Fixed Lot

Permite utilizar un lote fijo en todas las operaciones.

Risk %

Calcula automáticamente el tamaño de la posición según el porcentaje de riesgo definido por el operador y la distancia del Stop Loss.

Stop Loss y Take Profit

Configure fácilmente la protección y el objetivo de beneficio antes de abrir una operación.

Ambos parámetros son enviados automáticamente junto con la orden.

Apply

Permite agregar Stop Loss y Take Profit a posiciones abiertas que fueron ejecutadas sin protección.

Ideal para entradas rápidas donde la gestión del riesgo se realiza posteriormente.

Break Even

Traslada automáticamente el Stop Loss de las posiciones en beneficio al nivel de Break Even, protegiendo las ganancias sin empeorar un Stop Loss existente.

Close Nearest

Cierra automáticamente las posiciones en beneficio más cercanas al precio de apertura, facilitando la reducción parcial de exposición.

Close All

Cierra todas las posiciones abiertas del símbolo actual con un solo clic.

Una herramienta especialmente útil durante noticias económicas o cambios bruscos en el mercado.

Sonidos Personalizados

Cada acción importante del Dashboard reproduce una confirmación sonora independiente para mejorar la experiencia del usuario durante la sesión de trading.

¿Por qué elegir OB Trade Assistent?

El objetivo principal de este Dashboard es simplificar la gestión operativa sin modificar la estrategia del trader.

Todas las herramientas han sido desarrolladas para reducir el tiempo de ejecución, minimizar errores y ofrecer una administración profesional de las posiciones abiertas.

Su diseño compacto permite acceder rápidamente a todas las funciones desde el gráfico principal de MetaTrader 5, mejorando el flujo de trabajo durante sesiones de alta actividad.

Características Principales

Panel profesional para MetaTrader 5.

Ejecución manual rápida.

Gestión automática del volumen.

Stop Loss y Take Profit automáticos.

Función Apply para operaciones existentes.

Break Even inteligente.

Close Nearest Position.

Close All Positions.

Sonidos personalizables.

Interfaz intuitiva.

Código ligero y optimizado.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de herramienta: Expert Advisor para gestión manual.

Mercados compatibles:

Forex

Índices

Metales

Materias Primas

Criptomonedas

Para una mejor experiencia aquí le dejo un link de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=HrBAMsKTIVc

Aviso Importante

OB Trade Assistent v2.5 es una herramienta de apoyo para el trading manual.

No genera señales de compra o venta, no analiza el mercado ni garantiza resultados. Todas las decisiones de inversión corresponden exclusivamente al operador.

El trading con instrumentos financieros implica riesgos. Se recomienda utilizar una adecuada gestión monetaria y operar únicamente con capital que pueda asumir pérdidas.





Versión: 2.5

Plataforma: MetaTrader 5

Desarrollado para traders que buscan rapidez, precisión y una gestión profesional de sus operaciones.