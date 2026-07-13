Gestor de Riesgo Automatico

OB Trade Assistent v2.5

Professional Manual Trading Panel for MetaTrader 5

Gestión Profesional de Operaciones Manuales

OB Trade Assistent v2.5 es un panel profesional para MetaTrader 5 diseñado para traders que ejecutan sus operaciones manualmente y desean administrar sus posiciones de forma rápida, precisa y eficiente.

El Asesor Experto reúne en un único Dashboard todas las herramientas necesarias para abrir, modificar, proteger y cerrar operaciones, eliminando la necesidad de utilizar múltiples ventanas de MetaTrader 5.

Su interfaz moderna e intuitiva permite al operador concentrarse en el análisis del mercado mientras el panel simplifica la ejecución de cada operación.

A diferencia de un robot de trading automático, OB Trade Assistent no genera señales ni abre operaciones por sí solo. Todas las decisiones permanecen bajo el control del operador.

Es una herramienta diseñada para complementar cualquier estrategia de trading manual y mejorar la velocidad de ejecución, la gestión del riesgo y la administración de posiciones abiertas.

¿Para quién fue desarrollado?

OB Trade Assistent es ideal para operadores que utilizan:

  • Scalping
  • Intraday Trading
  • Swing Trading
  • Smart Money Concepts (SMC)
  • Price Action
  • Supply & Demand
  • Breakouts
  • Soportes y Resistencias

El Dashboard puede utilizarse con cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo Forex, Índices, Metales, Materias Primas y Criptomonedas.

Principales Beneficios

 Apertura rápida de operaciones.

 Gestión eficiente del riesgo.

 Interfaz limpia y fácil de utilizar.

 Reducción de errores durante la ejecución.

 Administración profesional de posiciones abiertas.

 Compatible con cualquier estrategia manual.

 Optimizado para MetaTrader 5.

 Bajo consumo de recursos.

Funciones del Dashboard

BUY y SELL

Permiten ejecutar órdenes de compra y venta utilizando la configuración previamente establecida por el operador.

El Dashboard calcula automáticamente el volumen correspondiente y aplica el Stop Loss y Take Profit definidos antes de enviar la orden al mercado.

Gestión del Riesgo

El panel ofrece dos modalidades de cálculo del volumen:

Fixed Lot

Permite utilizar un lote fijo en todas las operaciones.

Risk %

Calcula automáticamente el tamaño de la posición según el porcentaje de riesgo definido por el operador y la distancia del Stop Loss.

Stop Loss y Take Profit

Configure fácilmente la protección y el objetivo de beneficio antes de abrir una operación.

Ambos parámetros son enviados automáticamente junto con la orden.

Apply

Permite agregar Stop Loss y Take Profit a posiciones abiertas que fueron ejecutadas sin protección.

Ideal para entradas rápidas donde la gestión del riesgo se realiza posteriormente.

Break Even

Traslada automáticamente el Stop Loss de las posiciones en beneficio al nivel de Break Even, protegiendo las ganancias sin empeorar un Stop Loss existente.

Close Nearest

Cierra automáticamente las posiciones en beneficio más cercanas al precio de apertura, facilitando la reducción parcial de exposición.

Close All

Cierra todas las posiciones abiertas del símbolo actual con un solo clic.

Una herramienta especialmente útil durante noticias económicas o cambios bruscos en el mercado.

Sonidos Personalizados

Cada acción importante del Dashboard reproduce una confirmación sonora independiente para mejorar la experiencia del usuario durante la sesión de trading.

¿Por qué elegir OB Trade Assistent?

El objetivo principal de este Dashboard es simplificar la gestión operativa sin modificar la estrategia del trader.

Todas las herramientas han sido desarrolladas para reducir el tiempo de ejecución, minimizar errores y ofrecer una administración profesional de las posiciones abiertas.

Su diseño compacto permite acceder rápidamente a todas las funciones desde el gráfico principal de MetaTrader 5, mejorando el flujo de trabajo durante sesiones de alta actividad.

Características Principales

  • Panel profesional para MetaTrader 5.
  • Ejecución manual rápida.
  • Gestión automática del volumen.
  • Stop Loss y Take Profit automáticos.
  • Función Apply para operaciones existentes.
  • Break Even inteligente.
  • Close Nearest Position.
  • Close All Positions.
  • Sonidos personalizables.
  • Interfaz intuitiva.
  • Código ligero y optimizado.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de herramienta: Expert Advisor para gestión manual.

Mercados compatibles:

  • Forex
  • Índices
  • Metales
  • Materias Primas
  • Criptomonedas

Para una mejor experiencia aquí le dejo un link de referencia:

https://www.youtube.com/watch?v=HrBAMsKTIVc

Aviso Importante

OB Trade Assistent v2.5 es una herramienta de apoyo para el trading manual.

No genera señales de compra o venta, no analiza el mercado ni garantiza resultados. Todas las decisiones de inversión corresponden exclusivamente al operador.

El trading con instrumentos financieros implica riesgos. Se recomienda utilizar una adecuada gestión monetaria y operar únicamente con capital que pueda asumir pérdidas.


Versión: 2.5

Plataforma: MetaTrader 5

Desarrollado para traders que buscan rapidez, precisión y una gestión profesional de sus operaciones.


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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
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Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
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Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
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"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
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Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
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Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
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Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
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MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
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