Robo Mini Dolar Trendbreakout
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- Версия: 1.600
- Обновлено: 28 июля 2026
WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico.
A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou aumento progressivo de lote.
O EA foi pensado para traders brasileiros que buscam automação com regras claras, painel visual e gestão operacional objetiva.
Principais Recursos
- Estratégia intraday para WDO no M5
- Painel visual no gráfico
- Resultado do dia, semana e total do EA
- Resultado aberto em tempo real
- Controle de limite diário de perda
- Limite de trades por dia
- Filtro de spread
- Stop, alvo e trailing baseados em ATR
- Filtro de tendência em M15
- Sem martingale
- Sem grid
- Sem preço médio
- Compatível com conta demo e real no MT5
Painel ProPanel
O painel exibe informações importantes diretamente no gráfico:
- status do robô
- resultado do dia
- resultado da semana
- resultado total do EA
- resultado da posição aberta
- número de trades
- folga do limite diário de perda
Isso facilita o acompanhamento da operação sem depender apenas da aba de histórico ou da boleta da corretora.
Gestão de Risco
O robô foi criado com foco em preservação de capital e controle operacional. Ele permite configurar:
- lote
- stop máximo por operação
- perda diária máxima
- limite de operações por dia
- horário de operação
- horário de zeragem
- spread máximo permitido
Importante
Este robô não utiliza martingale, grid ou recuperação automática de perdas. Resultados passados, backtests ou testes em conta demo não garantem resultados futuros. Operar futuros, especialmente Mini Dólar, envolve alto risco e pode gerar perdas financeiras. Teste sempre em conta demo antes de utilizar em conta real.
Configuração Recomendada
- Ativo: WDO
- Timeframe: M5
- Perfil: day trade
- Mercado: Brasil
- Plataforma: MetaTrader 5
Aviso
Este produto é uma ferramenta de automação e apoio operacional. A responsabilidade pelo uso, configuração, risco e decisão de operar é exclusivamente do usuário.