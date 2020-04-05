Robo Mini Dolar Trendbreakout

WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico.

A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou aumento progressivo de lote.

O EA foi pensado para traders brasileiros que buscam automação com regras claras, painel visual e gestão operacional objetiva.

Principais Recursos

Estratégia intraday para WDO no M5

Painel visual no gráfico

Resultado do dia, semana e total do EA

Resultado aberto em tempo real

Controle de limite diário de perda

Limite de trades por dia

Filtro de spread

Stop, alvo e trailing baseados em ATR

Filtro de tendência em M15

Sem martingale

Sem grid

Sem preço médio

Compatível com conta demo e real no MT5

Painel ProPanel

O painel exibe informações importantes diretamente no gráfico:

status do robô

resultado do dia

resultado da semana

resultado total do EA

resultado da posição aberta

número de trades

folga do limite diário de perda

Isso facilita o acompanhamento da operação sem depender apenas da aba de histórico ou da boleta da corretora.

Gestão de Risco

O robô foi criado com foco em preservação de capital e controle operacional. Ele permite configurar:

lote

stop máximo por operação

perda diária máxima

limite de operações por dia

horário de operação

horário de zeragem

spread máximo permitido

Importante

Este robô não utiliza martingale, grid ou recuperação automática de perdas. Resultados passados, backtests ou testes em conta demo não garantem resultados futuros. Operar futuros, especialmente Mini Dólar, envolve alto risco e pode gerar perdas financeiras. Teste sempre em conta demo antes de utilizar em conta real.

Configuração Recomendada

Ativo: WDO

Timeframe: M5

Perfil: day trade

Mercado: Brasil

Plataforma: MetaTrader 5

Aviso

Este produto é uma ferramenta de automação e apoio operacional. A responsabilidade pelo uso, configuração, risco e decisão de operar é exclusivamente do usuário.