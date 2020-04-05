FX Vol 20 Apex

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Fx Vol 20 Apex -- Expert Advisor Profesional para Weltrade (H1)

Fx Vol 20 Apex es un sistema de trading algorítmico automatizado de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el bróker Weltrade. Está optimizado matemáticamente para operar el índice sintético Fx Vol 20 de forma nativa en la temporalidad de una hora (H1), enfocándose en modelos de entrada de alta probabilidad.

La estrategia principal aprovecha indicadores avanzados de volatilidad, integrando filtros basados en el Rango Verdadero Promedio (ATR) y osciladores estocásticos para aislar los ciclos de precio institucionales. Este enfoque estructurado elimina el error humano y apunta a la máxima consistencia a lo largo de ciclos de mercado extendidos.

Configuración y Control de Riesgo Centralizado (Sin Archivos .SET)

A diferencia de otros sistemas tradicionales, Fx Vol 20 Apex no requiere la carga de archivos de configuración externos (.set). Los parámetros matemáticos, filtros estacionales y niveles operativos ya vienen predeterminados de forma estática en el código del bot.

La gestión de riesgo se ha simplificado para el usuario mediante un único parámetro dinámico. El Stop Loss está diseñado para ejecutarse exactamente en función del valor asignado en la variable de dinero en riesgo por operación:

  • mmRiskedMoney: Es el único valor que debes modificar para ajustar el tamaño de tu posición.

  • Dinámica de Drawdown: Con la configuración base, el drawdown por operación se sitúa en aproximadamente 40.00 USD. Si deseas afrontar un menor riesgo o buscar objetivos mayores, solo debes ajustar este monto de capital expuesto.

El desarrollador se encargará de realizar las optimizaciones internas y actualizaciones algorítmicas de forma periódica (semanal, quincenal o mensual) según las condiciones, estructura y nuevos movimientos que presente el mercado, garantizando que el usuario final no deba preocuparse por backtests manuales.

(Nota: Próximamente se incluirá en esta descripción el enlace hacia una versión alternativa optimizada específicamente para el crecimiento geométrico mediante interés compuesto).

Rendimiento y Métricas Estadísticas Destacadas

El análisis de rendimiento histórico y el análisis estadístico del sistema reflejan una ventaja matemática de élite y una distribución balanceada del riesgo durante los ciclos de evaluación:

  • Tasa de Acierto Constante: Registra una efectividad del 60.98% de operaciones ganadoras directas sobre el total de transacciones (175 posiciones profit frente a 112 loss), manteniendo una alta asimetría positiva donde el beneficio promedio dobla el riesgo asumido.

  • Factor de Beneficio (Profit Factor) de Élite: Sólido ratio de 3.76, lo que significa que el algoritmo genera 3.76 USD en ganancias por cada dólar que el mercado absorbe.

  • Estabilidad de la Curva de Equidad (Sharpe Ratio): Presenta un Ratio de Sharpe de 9.48 con una correlación de regresión lineal (LR Correlation) de 0.99, lo que certifica un crecimiento lineal, constante y con desviaciones estándar sumamente controladas.

  • Eficiencia en Recuperación (Recovery Factor): Posicionado en un robusto 31.27, demostrando la velocidad del algoritmo para salir de periodos de drawdown y reanudar la senda de nuevos máximos en la cuenta.

  • Control del Drawdown: El Drawdown Máximo de la Equidad se mantiene en un estricto 8.02% (39.71 USD), alineándose perfectamente con la gestión de riesgo plano predeterminada en el código.

  • Precisión Bidireccional: Comportamiento de alta precisión en ambos lados del libro de órdenes, ganando el 56.55% en posiciones cortas (ventas) y el 65.49% en posiciones largas (compras).

Análisis de Comportamiento Estacional y Distribución Cronológica

El sistema muestra patrones estructurales predecibles que optimizan la captura de valor en el tiempo:

  • Explotación Horaria Inteligente: Aunque el bot evalúa el mercado de forma continua en H1, muestra una marcada eficiencia y concentración de beneficios en bloques horarios específicos de volumen estructural, incrementando el rendimiento neto a las 17:00 y horas adyacentes.

  • Distribución Semanal y Mensual: El volumen operativo se mantiene homogéneo a lo largo de la semana laboral. En términos mensuales, la estrategia se muestra sumamente regular a lo largo del año completo, exhibiendo aceleraciones de beneficio durante los trimestres con mayor momentum (destacando el desempeño del mes de marzo).

  • Rachas y Consistencia: Muestra una racha histórica máxima de hasta 8 posiciones consecutivas en ganancias con una racha media de 3 victorias seguidas, contrarrestando eficazmente los periodos de pérdidas cortas gracias a la ventaja del ratio riesgo/beneficio configurado.

Ventajas de Operar con Fx Vol 20 Apex en Weltrade

  • Filtro Macro en H1: Operar exclusivamente en la temporalidad de 1 hora filtra el ruido de mercado y las trampas de micro-spread, garantizando que los parámetros internos se ejecuten únicamente en tendencias confirmadas a nivel macro.

  • Ejecución de Baja Latencia: Adaptado específicamente para coincidir con la infraestructura de servidores y las métricas de spread de Weltrade en el activo Fx Vol 20, asegurando un deslizamiento (slippage) mínimo en la ejecución de órdenes de entrada y salida (in/out).


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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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HFT Spike EA
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Range Breakout EA with Range Filters
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