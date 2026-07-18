Narwhal
- Experts
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- Version: 2.12
- Updated: 18 July 2026
- Activations: 5
Narwhal EA is a professional range breakout Expert Advisor designed for MT5. The EA scans a customisable price range and executes breakout trades using either virtual or real pending orders. Built for fast execution, controlled risk management and prop-firm friendly protection systems.
Designed primarily for:
- BTCUSD
- XAUUSD
- EURUSD
- GBPUSD
- Major FX pairs
Minimum initial deposit:$200
Recommended rangeScan timeframe:
- M1
- M2
Narwhal includes advanced trade management features such as virtual TP/SL, trailing stop, breakeven, equity protection, news filtering and one-direction breakout enforcement to prevent simultaneous buy/sell exposure.
The EA supports both live trading and strategy testing.
Important:
For the news filter to function correctly:
Go to:
Tools → Options → Expert Advisors
Enable:
“Allow WebRequest for listed URL”
Add:
INPUT SETTINGS
Basic Parameters
- Trade Buy / Trade Sell – Enable or disable buy/sell trading
- Order Comment – Custom trade comment
- Max Spread – Maximum allowed spread before trading
- Start Range Hour / End Range Hour – Defines the breakout scan session
- Delete Off Hours – Removes pending orders outside trading hours
- Use Position Close Time – Closes trades at a specified time
- Magic – Unique EA identifier
Strategy Settings
- Use Virtual Pending – Use hidden virtual breakout entries
- Range Scan Timeframe – Timeframe used to scan the breakout range
- Buffer Points To Range – Distance added above/below range before entry
- Expiry Bars – Cancels unused breakout setups after X bars
- Max Breakouts Per Day – Maximum breakout cycles per day
- Max Buy Orders / Max Sell Orders – Maximum simultaneous entries
- Initial Lot – Starting lot size
- Autolot – Automatic lot scaling based on free margin
- AutoLotStep – Margin required per 0.01 lot
- RiskMode – Risk-based lot sizing
- RiskPercent – Percentage risk per trade
- Max Lot – Maximum allowed lot size
Trade Management
- TP Mode – Real or hidden virtual take profit
- TP – Take profit distance in points
- SL Mode – Real or hidden virtual stop loss
- SL – Stop loss distance in points
- BE Start – Distance before breakeven activates
- BE Lock – Locked profit after breakeven
- Trail Mode – Real or virtual trailing stop
- Trail Start – Distance before trailing activates
- Trail Distance – Trailing stop distance
- Use Equity Protector – Daily account protection system
- Max Daily Loss Percent – Stops trading if daily loss limit is reached
News Filter
- UseNews – Enable or disable news filter
- NewsHigh / Medium / Low – Select impact level filtering
- NewsBeforeMin – Minutes before news to stop trading
- NewsAfterMin – Minutes after news before trading resumes
Features
- Virtual and real pending orders
- Virtual TP/SL system
- Break-even management
- Real and virtual trailing stop
- News filter integration
- Daily equity protection
- Prop-firm friendly protection system
- One-side breakout enforcement
- Multi-asset compatibility
- Optimised strategy tester version
- Full visual panel version
- Fast execution architecture
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