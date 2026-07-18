Narwhal

Narwhal EA is a professional range breakout Expert Advisor designed for MT5. The EA scans a customisable price range and executes breakout trades using either virtual or real pending orders. Built for fast execution, controlled risk management and prop-firm friendly protection systems.

Designed primarily for:

  • BTCUSD
  • XAUUSD
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • Major FX pairs
Recommended Initial deposit: $1000 
Minimum initial deposit:$200


Recommended rangeScan timeframe:

    • M1 
    • M2

      Narwhal includes advanced trade management features such as virtual TP/SL, trailing stop, breakeven, equity protection, news filtering and one-direction breakout enforcement to prevent simultaneous buy/sell exposure.

      The EA supports both live trading and strategy testing.

      Important:
      For the news filter to function correctly:

      Go to:
      Tools → Options → Expert Advisors

      Enable:
      “Allow WebRequest for listed URL”

      Add:

      INPUT SETTINGS

      Basic Parameters

      • Trade Buy / Trade Sell – Enable or disable buy/sell trading
      • Order Comment – Custom trade comment
      • Max Spread – Maximum allowed spread before trading
      • Start Range Hour / End Range Hour – Defines the breakout scan session
      • Delete Off Hours – Removes pending orders outside trading hours
      • Use Position Close Time – Closes trades at a specified time
      • Magic – Unique EA identifier

      Strategy Settings

      • Use Virtual Pending – Use hidden virtual breakout entries
      • Range Scan Timeframe – Timeframe used to scan the breakout range
      • Buffer Points To Range – Distance added above/below range before entry
      • Expiry Bars – Cancels unused breakout setups after X bars
      • Max Breakouts Per Day – Maximum breakout cycles per day
      • Max Buy Orders / Max Sell Orders – Maximum simultaneous entries
      • Initial Lot – Starting lot size
      • Autolot – Automatic lot scaling based on free margin
      • AutoLotStep – Margin required per 0.01 lot
      • RiskMode – Risk-based lot sizing
      • RiskPercent – Percentage risk per trade
      • Max Lot – Maximum allowed lot size

      Trade Management

      • TP Mode – Real or hidden virtual take profit
      • TP – Take profit distance in points
      • SL Mode – Real or hidden virtual stop loss
      • SL – Stop loss distance in points
      • BE Start – Distance before breakeven activates
      • BE Lock – Locked profit after breakeven
      • Trail Mode – Real or virtual trailing stop
      • Trail Start – Distance before trailing activates
      • Trail Distance – Trailing stop distance
      • Use Equity Protector – Daily account protection system
      • Max Daily Loss Percent – Stops trading if daily loss limit is reached

      News Filter

      • UseNews – Enable or disable news filter
      • NewsHigh / Medium / Low – Select impact level filtering
      • NewsBeforeMin – Minutes before news to stop trading
      • NewsAfterMin – Minutes after news before trading resumes

      Features

      • Virtual and real pending orders
      • Virtual TP/SL system
      • Break-even management
      • Real and virtual trailing stop
      • News filter integration
      • Daily equity protection
      • Prop-firm friendly protection system
      • One-side breakout enforcement
      • Multi-asset compatibility
      • Optimised strategy tester version
      • Full visual panel version
      • Fast execution architecture

      Please Send me a message for setfiles
      Use proper risk management at all times.


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      Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
      Nexorion Initium Novum EA
      Valentina Zhuchkova
      4.29 (24)
      Experts
      NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.31 (113)
      Experts
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      Range Breakout EA with Range Filters
      Jimmy Peter Eriksson
      4.5 (20)
      Experts
      UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
      Wave Rider EA MT5
      Adam Hrncir
      4.89 (46)
      Experts
      Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
      Chiroptera
      Rob Josephus Maria Janssen
      4.64 (47)
      Experts
      Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
      XAU Momentum
      TICK STACK LTD
      Experts
      XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
      XT Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      Experts
      XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (27)
      Experts
      Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
      Cortex Aurex
      Vladimir Mametov
      4.6 (10)
      Experts
      It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
      SomaOil
      Andrii Soma
      5 (2)
      Experts
      SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
      Impulse MT5
      Simon Reeves
      5 (16)
      Experts
      Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
      HFT Spike EA
      OMG FZE LLC
      5 (3)
      Experts
      [ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
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      Ismail Hanif Tompkins
      Experts
      Narwhal Voyager – Buy-Only Expert Advisor for MT5 Narwhal Voyager is a professional buy-only Expert Advisor designed for MT5. The EA is built primarily for trading major stock-market indices and only executes buy positions. Voyager combines automated trade execution with advanced account protection systems, including an equity protector, daily new-high buffer and economic-news close filter. Designed primarily for: US30 US100 US500 GER40 UK100 Major global indices Broker symbol names may vary. Re
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