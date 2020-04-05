Narwhal

Narwhal EA is a professional range breakout Expert Advisor designed for MT5. The EA scans a customisable price range and executes breakout trades using either virtual or real pending orders. Built for fast execution, controlled risk management and prop-firm friendly protection systems.

Designed primarily for:

  • BTCUSD
  • XAUUSD
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • Major FX pairs
Recommended Initial deposit: $1000 
Minimum initial deposit:$200


Recommended rangeScan timeframe:

    • M1 
    • M2

      Narwhal includes advanced trade management features such as virtual TP/SL, trailing stop, breakeven, equity protection, news filtering and one-direction breakout enforcement to prevent simultaneous buy/sell exposure.

      The EA supports both live trading and strategy testing.

      Important:
      For the news filter to function correctly:

      Go to:
      Tools → Options → Expert Advisors

      Enable:
      “Allow WebRequest for listed URL”

      Add:

      INPUT SETTINGS

      Basic Parameters

      • Trade Buy / Trade Sell – Enable or disable buy/sell trading
      • Order Comment – Custom trade comment
      • Max Spread – Maximum allowed spread before trading
      • Start Range Hour / End Range Hour – Defines the breakout scan session
      • Delete Off Hours – Removes pending orders outside trading hours
      • Use Position Close Time – Closes trades at a specified time
      • Magic – Unique EA identifier

      Strategy Settings

      • Use Virtual Pending – Use hidden virtual breakout entries
      • Range Scan Timeframe – Timeframe used to scan the breakout range
      • Buffer Points To Range – Distance added above/below range before entry
      • Expiry Bars – Cancels unused breakout setups after X bars
      • Max Breakouts Per Day – Maximum breakout cycles per day
      • Max Buy Orders / Max Sell Orders – Maximum simultaneous entries
      • Initial Lot – Starting lot size
      • Autolot – Automatic lot scaling based on free margin
      • AutoLotStep – Margin required per 0.01 lot
      • RiskMode – Risk-based lot sizing
      • RiskPercent – Percentage risk per trade
      • Max Lot – Maximum allowed lot size

      Trade Management

      • TP Mode – Real or hidden virtual take profit
      • TP – Take profit distance in points
      • SL Mode – Real or hidden virtual stop loss
      • SL – Stop loss distance in points
      • BE Start – Distance before breakeven activates
      • BE Lock – Locked profit after breakeven
      • Trail Mode – Real or virtual trailing stop
      • Trail Start – Distance before trailing activates
      • Trail Distance – Trailing stop distance
      • Use Equity Protector – Daily account protection system
      • Max Daily Loss Percent – Stops trading if daily loss limit is reached

      News Filter

      • UseNews – Enable or disable news filter
      • NewsHigh / Medium / Low – Select impact level filtering
      • NewsBeforeMin – Minutes before news to stop trading
      • NewsAfterMin – Minutes after news before trading resumes

      Features

      • Virtual and real pending orders
      • Virtual TP/SL system
      • Break-even management
      • Real and virtual trailing stop
      • News filter integration
      • Daily equity protection
      • Prop-firm friendly protection system
      • One-side breakout enforcement
      • Multi-asset compatibility
      • Optimised strategy tester version
      • Full visual panel version
      • Fast execution architecture

      Please Send me a message for setfiles
      Use proper risk management at all times.


      Рекомендуем также
      Gold Crazy EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      Эксперты
      Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
      Neopips Engine EA
      Md Billal Hossain
      Эксперты
      NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
      Seasonal Pattern Trader
      Dominik Patrick Doser
      Эксперты
      Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
      PipsPro Scalper Gold
      Hayyu Imam Muhammad
      3 (2)
      Эксперты
      *This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
      XAU AI Structure Trader Pro
      Mo Ch Vhedy Thabrane
      Эксперты
      XAU AI Structure Trader PRO (MT5) AI-powered market structure trading for disciplined intraday & swing traders. Designed for traders who prefer waiting for the right setup rather than forcing trades. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual, license key and the setup instructions. XAU AI Structure Trader PRO is not a high-frequency trading robot and is not designed for aggressive scalping. This Expert Advisor focuses on identifying high-q
      Apex Trend Engine
      Thiago Balonyi Candal Da Rosa
      Эксперты
      Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
      Infinite Calm Waters
      Ridzq Adnan Cikal
      Эксперты
      Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters представляет собой усовершенствованного торгового робота, созданного для трейдеров, которые требуют точности, надежности и высокой производительности на постоянно меняющемся рынке Forex. Построенный на надежной многовалютной системе, этот советник (EA) интегрирует лучшие методы торгового диапазона в ваш торговый арсенал. Просто примените его к графику XAGUSD M30 , и Infinite Calm Waters EA автоматически будет отслеживать и выпо
      Stormer RSI 2
      Ricardo Rodrigues Lucca
      Эксперты
      This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
      Fuzzy Logic Trend EA
      Percival David
      Эксперты
      Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
      Cyclone Intraday
      Mikhail Mitin
      5 (1)
      Эксперты
      Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
      US500 Scalper
      Sergey Batudayev
      Эксперты
      Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
      Basket Trend Pullback Pro
      Widianto Pramana
      Эксперты
      Overview BTP Pro  (Basket Trend Pullback)  is a fully automated trading robot that continuously monitors the market and opens trades only when conditions are favorable. The EA analyzes market structure across two timeframes to identify the overall trend direction, then patiently waits for the right moment when price temporarily moves against the trend — a pullback — before entering a position in the direction of the main trend. Once a trade is open, the EA manages it intelligently: if the market
      Magic EA MT5
      Kyra Nickaline Watson-gordon
      Эксперты
      Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
      Royal Sterling Intel
      Rudi Rupian
      Эксперты
      Royal Sterling Intel – Обзор советника Royal Sterling Intel (RSI) представляет собой автоматизированную торговую систему, основанную на индикаторе Relative Strength Index (RSI), который широко используется для анализа рыночного импульса. По умолчанию советник разработан для работы на таймфрейме H4 (4 часа), что позволяет анализировать более крупные рыночные движения и снижать влияние краткосрочного ценового шума. Основная задача системы заключается в выявлении рыночных условий, при которых импул
      PullBackSniper
      Fernando Da Silva Candido
      Эксперты
      PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
      Phantom Liquidity Hunter Algorithm ICT Logic
      Rendi Kurniawan
      Эксперты
      PHANTOM | LIQUIDITY HUNTER INSTITUTIONAL ALGORITHM [ICT LOGIC] ️ WARNING: NOT FOR GAMBLERS. The marketplace is full of "RNG Robots" and Martingale Gamblers disguised with flashy cartoons. It's time for serious Logic. While others pray to the grid gods during a market crash, Liquidity Hunter executes cold, calculated mathematics based on Institutional Concepts (ICT/SMC). This is not a toy. This is a weapon designed to survive—and profit from—market chaos. THE PHANTOM DIFFERENCE Most EAs on th
      NextGen Microstructure
      Yoga Pratama Sukandar
      Эксперты
      Only For XAUUSD and Hedging Account Livestream on : Myfxbook Account The EA’s strategy is sensitive to market microstructure.  Its design is trend- and momentum-aware , with filters to prevent trades in inactive or risky periods, but default thresholds are permissive, so some trades likely occur in marginal conditions. Risk Management: EA has ATR-based SL, multi-layer position risk control, spread and time filters. Advanced AI Integration: ONNX gate and microstructure indicators help filter lo
      Liquidity Sweep Engine
      Saiful Izham Bin Hassan
      Эксперты
      Двигатель сметания ликвидности: торгуйте как крупные игроки Вы когда-нибудь наблюдали, как ваш депозит испаряется из-за того, что сеточный или мартингейльный советник отказывался принимать убыток? Вы не одиноки. Большинство розничных трейдеров оказываются в ловушке, полагаясь на системы, которые рискуют их капиталом в надежде, что рынок в конце концов развернётся. Представьте вместо этого, что вы испытываете полное спокойствие, когда отходите от графиков. Представьте, что ваш капитал защищён
      Gold Digger AI
      Xiaoyu Huang
      5 (2)
      Эксперты
      Это долгосрочный стабильный и прибыльный советник для торговли золотом, использующий традиционные технические индикаторы и использующий ИИ для адаптивного советника. Цена акции нового советника: $199   →   $24 9 Характеристика один заказ за раз фиксированный стоп-лосс адаптивный ночная торговля Оптимизация проскальзывания новостной фильтр Подходит для прохождения FTMO, DARWINEX Zero Может использоваться с другими советниками Объектно-ориентированное программирование, программный каркас проверен
      The Hunter FX
      Xokomil Cox Elias
      Эксперты
      The Hunter FX is an Expert Advisor (EA) developed over several years. It analyzes the market in every microsecond to find patterns that humans cannot see. It analyzes every microstructure of the market to find opportunities in the Forex market, the most liquid market in the world. The EA was developed specifically for the EURUSD pair on the 15-minute timeframe, where it demonstrated the best results. It was programmed to analyze the markets from July 2015 to 2026, and has been profitable for ov
      Radiant MT5
      Sigit Hariyono
      Эксперты
      Radiant EA is a fully automated trading advisor that utilizes complex algorithms and a variety of strategies, primarily based on various indicators for entry and a Multi-Layer Perceptron (MLP) as a trend filter. It works by first identifying prevailing trends using the MLP, then using various strategies based on these indicators to execute trades. Why using multi-strategy? A multi-strategy enhances capital protection and smooths equity curve by deploying diverse trading systems such as trend-f
      Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
      Hans Robert Nyberg
      Эксперты
      Этот экспертный советник (EA) предназначен для торговли индексом DE40 (в зависимости от брокера может обозначаться как DAX, GER40 и т.д.). EA автоматически определяет торговые возможности и управляет позициями с учетом рисков, предоставляя вам два режима торговли : Консервативный – более медленный и стабильный подход. Агрессивный – более динамичная стратегия, предназначенная для использования крупных движений рынка (с повышенным риском). Эта стратегия выбирает позиции и направления торговли в со
      Blue CARA MT5
      Duc Anh Le
      Эксперты
      | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
      Viking Alpha DAX Ivar Edition
      Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
      Эксперты
      Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
      Trading Assisten Manager
      Fajar Septiansyah
      Эксперты
      TAM Premium – Ultimate Visual Trading Assistant & Risk Manager TAM Premium (Trading Assistant Manager) is a revolutionary trading panel for MetaTrader 5 that brings the smooth TradingView-style trading experience directly into your chart. Say goodbye to confusing manual lot calculations and slow order execution! With TAM Premium, simply define the maximum loss you are willing to take ( Risk % or Risk $ ), visually drag and drop your target levels on the chart, and let the Assistant calculate the
      Gold Martingale Robot
      Borriphat Maitree
      Эксперты
      Преобразите свою торговлю золотом! Раскройте потенциал экспоненциального и стабильного роста с помощью "Gold Martingale Robot EA" (MT5) Вы устали постоянно следить за графиками? Испытываете стресс каждый раз при выходе важных экономических новостей? Или, возможно, вы получали прибыль, но потом видели, как она исчезает из-за удержания сделок на выходные? Хватит проб и ошибок! Представляем Gold Martingale Robot EA — совершенную автоматизированную торговую систему для MT5, разработанную исключит
      XAU Daedalus Quantum Mind
      Napat Puangjunkum
      Эксперты
      XAU DAEDALUS QUANTUM MIND  CCI + Parabolic SAR Adaptive Intelligence (No Grid / No Martingale) XAU Daedalus Quantum Mind  is an adaptive, AI-inspired Expert Advisor that combines the legendary power of CCI (Commodity Channel Index) and Parabolic SAR with an intelligent "Quantum Neural" layer that dynamically adjusts trade parameters based on real-time market conditions. Named after Daedalus, the greatest architect and inventor of Greek mythology, this system builds an intricate "Labyrinth" of
      Fractal Trend Master
      Marcus Vinicius
      Эксперты
      Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
      MunnaeaGOLD
      Md Ettiza
      Эксперты
      MUNNA EA GOLD Professional Institutional XAUUSD Trading Robot MUNNA EA GOLD is a professional Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on the M5 timeframe . Unlike traditional indicator-based robots, this EA combines institutional trading concepts with advanced risk management to identify high-probability market opportunities while protecting trading capital. The strategy focuses on liquidity sweeps, value-area reclaims, trend confirmation, Fair Value Gap (FVG), Break of Str
      TOOP1 Swing MT5
      Van Cuong Nguyen
      5 (1)
      Эксперты
      TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
      С этим продуктом покупают
      Quantum Titan MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      Эксперты
      Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
      Quantum Queen X MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (24)
      Эксперты
      Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
      Smart Gold Hunter
      Barbaros Bulent Kortarla
      4.93 (28)
      Эксперты
      Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
      Scalping Robot Pro MT5
      MQL TOOLS SL
      4.46 (138)
      Эксперты
      Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (103)
      Эксперты
      ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (46)
      Эксперты
      ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
      Zoomini
      Gennady Sergienko
      5 (5)
      Эксперты
      Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
      Lizard
      Marco Scherer
      4.24 (38)
      Эксперты
      ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
      Adaptive Gold Scalper MT5
      Fan Yang
      4.65 (23)
      Эксперты
      Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
      ThunderGold Scalper
      Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
      5 (4)
      Эксперты
      ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
      TwisterPro Scalper
      Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
      4.43 (130)
      Эксперты
      Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
      Logan MT5
      Thierry Ouellet
      5 (21)
      Эксперты
      LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.96 (213)
      Эксперты
      Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
      Quantum Athena X
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (3)
      Эксперты
      Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
      Gold Snap
      Chen Jia Qi
      4.47 (17)
      Эксперты
      Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.31 (113)
      Эксперты
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      Zerqon EA
      Vladimir Lekhovitser
      3.43 (28)
      Эксперты
      Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
      Gold Neural Core
      TICK STACK LTD
      5 (8)
      Эксперты
      Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
      XT Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      5 (4)
      Эксперты
      XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (507)
      Эксперты
      Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
      Pulse Engine
      Jimmy Peter Eriksson
      4 (36)
      Эксперты
      ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
      Nexorion Initium Novum EA
      Valentina Zhuchkova
      4.32 (25)
      Эксперты
      NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
      Chiroptera
      Rob Josephus Maria Janssen
      4.64 (47)
      Эксперты
      Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
      Wave Rider EA MT5
      Adam Hrncir
      4.89 (46)
      Эксперты
      Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
      Cortex IDX
      Vladimir Mametov
      Эксперты
      Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
      SomaOil
      Andrii Soma
      5 (2)
      Эксперты
      SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
      Obsidian Flow Atlas EA
      Valentina Zhuchkova
      5 (7)
      Эксперты
      Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
      HFT Spike EA
      OMG FZE LLC
      5 (3)
      Эксперты
      [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
      Range Breakout EA with Range Filters
      Jimmy Peter Eriksson
      4.5 (20)
      Эксперты
      ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
      Boring Pips MT5
      Thi Thu Ha Hoang
      4.77 (52)
      Эксперты
      Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
      Другие продукты этого автора
      Narwhal Voyager
      Ismail Hanif Tompkins
      Эксперты
      Narwhal Voyager – Buy-Only Expert Advisor for MT5 Narwhal Voyager is a professional buy-only Expert Advisor designed for MT5. The EA is built primarily for trading major stock-market indices and only executes buy positions. Voyager combines automated trade execution with advanced account protection systems, including an equity protector, daily new-high buffer and economic-news close filter. Designed primarily for: US30 US100 US500 GER40 UK100 Major global indices Broker symbol names may vary. Re
      Фильтр:
      Нет отзывов
      Ответ на отзыв