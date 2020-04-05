Selina

SELINA

Selina EA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger.

Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognition, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutional precision to your retail account.


SYMBOL :

XAUUSD

TIMEFRAME : M5

MINIMUM DEPOSIT : $500


ACCOUNT TYPE : RAW SPREAD, STANDARD, ECN


Trade Responsibly


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Mike Wilson Namaru
Experts
ICT Silver Bullet Sniper A sophisticated automated trading system that combines ICT (Inner Circle Trader) Silver Bullet methodology with advanced price action analysis, grid trading, and pyramid scaling. Designed for traders who want to capitalize on institutional trading patterns during key market sessions. Overview ICT Silver Bullet Sniper is a multi-strategy Expert Advisor that identifies high-probability trading opportunities during specific time windows when institutional activity is most
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ICT Killzone Scalper
Mike Wilson Namaru
Experts
ICT Killzone Scalper – Smart Money Trading Automated Master the Inner Circle Trader Methodology with Precision Automation Tired of missing killer setups during key trading sessions?   ICT Killzone Scalper   brings professional-grade Smart Money concepts to your MT5 terminal—combining   proven ICT trading strategies   with intelligent automation for consistent, systematic profits. Technical Details Symbol:   XAUUSD Timeframes:  M15 Risk:   1% (adjustable) Deposit:   Min $200; Recommended $1,000
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Price Action Scalper MT5
Mike Wilson Namaru
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PRICE ACTION EA MT5 Expert Advisor Description: This is a sophisticated, fully optimized trading system combining multiple advanced strategies: Price Action analysis, and Smart Scalping. Ideal For: XAUUSD  and other major liquid pairs M5- H1  timeframe for optimal balance of signal quality and frequency Traders comfortable with aggressive position management Accounts with sufficient margin for grid/pyramid expansion 24/5 automated trading on VPS for best results Safety Features: Pre-tra
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ICT Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
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ICT SNIPER MT5  ICT SNIPER MT5  (XAUUSD M5, M15, $300 DEPOSIT) Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that trades Fair Value Gaps (FVGs).   Minimum Capital Requirements - Minimum: $500 - $1,000 - Recommended: $1,000+ for optimal performance - Lot Sizing: 0.01 - 0.05 lots per $500 balance - Account Leverage: 1:100 or higher recommended    Recommended Settings   CONSERVATIVE (Lower Risk) - Lot Size: 0.01 per $500 balance - ATR_SL_Multiplier: 2.5 - 3.0 - ATR_TP_Multiplier: 3.0 - 4.0 - FVG_MinS
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Breakout Beast Hunter
Mike Wilson Namaru
Experts
BREAKOUT HUNTER - Professional Multi-Entry Momentum System Overview: BREAKOUT HUNTER is an advanced automated trading system engineered for traders seeking to capitalize on explosive price movements during periods of market expansion. This EA employs sophisticated multi-position entry strategies to maximize profit potential when market conditions align perfectly. Designed specifically for volatile instruments like XAUUSD (Gold), it excels at identifying and exploiting high-probability explosiv
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Aurum Prime EA
Mike Wilson Namaru
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AurumPrime EA  Version: 1.2 Updated: — Activations: 10 Limited-Time Offer After purchase, send a private message to receive: Installation guide Recommended setup Risk templates for varying volatility Launch Discount Active Price increases by $50 every 10 sales. How I Operate Plug-and-play simplicity Multi-timeframe awareness (M15–H1) Adaptive volatility logic 24/5 precision monitoring I do not trade often. I trade correctly. Minimum Requirements Broker: ECN / RAW spre
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GoldScalpKING Ai
Mike Wilson Namaru
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GoldScalpKING Ai  H1 XAUUSD Scalper Built to Win Take the guesswork out of gold scalping. GoldScalpKING Ai is a high-discipline, performance-tuned Expert Advisor for XAUUSD that combines layered signal confirmation, trend-aware filters, and surgical risk controls so you only get the high-probability trades — fewer setups, better quality, clearer outcomes. Key Features Multi-strategy analysis with user-defined safety settings Flexible lot management: Fixed Lot or Auto Lot Smart recovery Max Dra
Scorpion Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Experts
SCORPION SNIPER MT5 Elite Gold Trading Robot | Dual Mode: AI + Normal | Multi-Provider AI  What Is SCORPION SNIPER MT5? Scorpion sniper is a professional Expert Advisor built for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. It uses one of the most powerful concepts in institutional trading — ICT Order Blocks — to find spots where big banks and hedge funds have placed their orders, then enters trades at those precise levels. In plain English: the EA finds the footprints of "smart money," waits for pric
FVG Sniper EA
Mike Wilson Namaru
Experts
FVG Killzone Sniper (XAUUSD) – Exploit Fair Value Gaps Like Professional Traders Precision Entry Automation at Institutional Trading Hours Stop hunting for fair value gaps manually.   FVG Killzone Sniper   identifies and exploits the exact price levels where Smart Money fills liquidity voids—automating what professional traders spend hours finding. The Edge: Fair Value Gap Mastery Technical Details Symbol:   XAUUSD Timeframes:  M15 Risk:   1% (adjustable) Deposit :   Min $200; Recommended $1,0
Quantum Sniper EA
Mike Wilson Namaru
Experts
Quantum Sniper EA - Professional Scalping System Why Traders Choose Quantum Sniper Eliminate Emotional Trading & Human Error Trading can be emotionally exhausting. Fear, greed, and hesitation lead to missed opportunities and costly mistakes. Quantum Sniper removes emotion from the equation by executing trades with complete precision and discipline. Once activated, the EA systematically scans the market, identifies high-probability setups, and executes trades while you sleep. No second-guessing
SMC Sniper MT5
Mike Wilson Namaru
Experts
SMC SNIPER EA (XAUUSD M15) The SMC Sniper EA EA is a specialized trading algorithm optimized for XAUUSD on the 15-minute timeframe . It utilizes the core pillars of Smart Money Concepts— Market Structure Shifts (MSS) and Displacement —to identify high-probability institutional entry points . Setup and Recommendations Timeframe:   15 Minutes (M15). Symbol:   XAUUSD / GOLD. Minimum Balance : $200 Broker:   A low-spread ECN account is highly recommended due to the precision of the retest entries.
Price Action Queen
Mike Wilson Namaru
Experts
Price Action Queen - Intelligent(XAUUSD) Scalping EA Technical Details Symbol:   XAUUSD Timeframes :  H1 Risk :   1% (adjustable) Deposit :   Min $300; Recommended $1,000+ Leverage :   1:50 or higher (1:100+ advised) Account :   ECN/RAW/ Hedge or Netting VPS :   Recommended Price Action Queen   is a professional Expert Advisor designed for traders seeking intelligent automation combined with institutional-grade price action analysis. This system merges proven grid and pyramid strategies with so
Puma
Mike Wilson Namaru
Experts
PUMA EA PUMA is not just another Expert Advisor. It is a fully autonomous, institutional-grade algorithmic trading engine built for MetaTrader 5, engineered to hunt high-probability setups on XAUUSD (Gold), Bitcoin, NAS100 and all major pairs — 24 hours a day, 5 days a week, without you lifting a finger.  Combining Smart Money Concepts, price action pattern recognitio n, multi-factor confluence scoring, adaptive grid management, and an on-chart cinematic live dashboard, this EA brings institutio
Tech Bros EA
Mike Wilson Namaru
Experts
TECH BROS EA/AI TechBros AI Elite is a next-generation Expert Advisor built exclusively for MetaTrader 5, engineered to dominate the XAUUSD (Gold) market on the M1 timeframe. Combining institutional-grade analysis with bleeding-edge AI decision-making, this EA is the product of hundreds of hours of refinement to deliver precision, speed, and adaptability in a single executable. Whether you are a seasoned scalper seeking automation, or a new trader wanting a plug-and-play solution, TechBros AI El
Vita
Mike Wilson Namaru
Experts
VITA AI — Multi-Strategy Gold (XAUUSD) Trading System VITA AI is an advanced XAUUSD Expert Advisor built around a 300-combination strategy engine (30 institutional trading concepts × 10 selectable sub-types each), running in a focused Multi-Select mode where you pick which sub-strategies fire and on which timeframes. Instead of relying on a single signal, VITA AI blends structure-based concepts like Order Blocks, Fair Value Gaps, Support/Resistance zones, Liquidity Sweeps, VWAP, Smart Money Conc
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